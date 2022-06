Ortsunkunde Nicht nichts Simon Morgenthaler ist für die «Schweiz am Wochenende» unterwegs an Orten mit prägnanten Namen. Dabei macht er sich viele falsche Freunde und begibt sich zielstrebig auf Irrwege. Simon Morgenthaler 18.06.2022, 05.00 Uhr

Biel-Benken, Oser-Denkmal auf dem «Kainiz» Simon Morgenthaler

Ich erwarte nicht viel, eigentlich nichts, wie ich aus der Stadt an deren Ränder fahre, nach Biel-Benken, zumindest nichts, was eine Reise wert wäre. Dass dort zugleich auch die Ränder des Heimatlandes liegen, ist zwar schön und gut, aber auch nicht viel mehr. Irgendwo liegen die halt, die Ränder, und seit die Ründe der Erde mehr oder weniger anerkannt ist, kommt dort nicht mehr nichts.

Ich scheine unterwegs Leimentaler Kirschen gekauft zu haben. Auf jeden Fall merke ich, dass das Blut an meinen Fingern recht fruchtig schmeckt. Überhaupt ist plötzlich alles anders. Vielleicht liegt es am blumigen Fläschchen Müller-Thurgau, das mir passiert sein muss – lokaler Wein aus Trauben aus dem elsässischen Leymen, im Aargau gekeltert. Ich verirre mich, als hätte ich keine Karte nicht. Ich muss in Frankreich sein, grenzgängig.

Erst im Pfaffenholz glaube ich, mich wieder orientieren zu können. Mit jedem Schritt schwinden die floralen Noten aus meinem Gaumen. Ich schmecke fern etwas Thurgau, dann Aargau, schliesslich ganz deutlich Baselland. Trete aus dem Wäldchen, sehe auf einen abgeernteten Acker, es herrscht keineswegs keine Hitze. Auch ennet der Grenze bin ich nicht mehr. ‹Paradies› heisst die Flur. Östlich, am Waldrand, ein Hochsitz. Ob die Pfaffen wissen, dass hier gejagt wird? Nicht nirgends hin, aber schnell davon, landeinwärts, in welche Richtung auch immer. Das Pfaffenholz war grenzübergriffig, über jeden Rand hinweg.

Ich bleibe nicht stehen. Hochstämmige, schwer behangene Kirschbäume. Vom Mundraub rät mir mein Magen ab. Grenzsteine und Kieselsteine. Freizeithütten mit Hirschgeweihen. Irgendwann weitet sich der Blick, ein Aussichtspunkt. Ich bleibe stehen: Das muss der Ort mit dem Namen ‹Kainiz› sein, kein Nutzen, unnütz, aber beschaulich. Ich drehe mich um.

Unter den Bäumen ein Denkmal: Dichterpfarrer Friedrich Oser. Am Sockel eingemeisselt: «Das weisse Kreuz im roten Feld». Ich erinnere mich nicht. Habe ich vor lauter Boden das Kreuz nicht gesehen? Überhaupt: War das Feld nicht ockerfarben? Gehe den Rebberg hinunter durchs Dorf zur Kirche. Auf dem Friedhof Osers Grab: «Haltet mich nicht auf, so schön ist’s im Himmel droben», steht dort. «Oser» kommt von «wagen», denke ich. Recht mutig erwarte ich ein bisschen etwas, gehe erneut Richtung Rand. Die Kirschen sind aufgegessen. Biel-Benken ist nicht nichts.