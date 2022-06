Ortsunkunde Stürmen und streiten Simon Morgenthaler ist für die «Schweiz am Wochenende» unterwegs an Orten mit prägnanten Namen. Dabei macht er sich viele falsche Freunde und begibt sich zielstrebig auf Irrwege. Simon Morgenthaler 04.06.2022, 05.00 Uhr

Wahlen, auf dem Stürmechopf. Simon Morgenthaler

Das Wetter mache wieder, was es wolle, sagt Kämpf und ist bemüht, sich nicht anmerken zu lassen, dass er das, was für seine Frau, geborene Wüthrich, ein starkes Vergnügen bedeutet, als regelrechte Tortur empfindet. Aufwärtsgehen im Nieselregen ist nichts für einen guten Esser, da geht es abwärts mit der Kunst, denkt er und ärgert sich abermals über den Steckrüben-Eintopf, den ihm seine Frau gestern als ‹Rutabaga à la crème› aufgetischt hatte, als merkte er nicht, dass der Speck fehlte.

Das mit dem Wetter hört sie zwar, ist aber ihrerseits bestrebt, sich nicht anmerken zu lassen, wie sie es geniesst, dass ihr Mann vor Schnaufen und sichtlichem Leiden kaum noch knappe Floskeln von sich gibt. Gestern hatte er sie derart übertrieben für ihr Essen gelobt, dass sie fast selbst daran zu glauben begann, dass es nicht schmeckte. Wie ihr Mann aber oben auf dem Stürmechopf zu maulen beginnt, man sehe ja vor lauter Bäumen die Aussicht nicht, bemerkt sie schnippisch, dass Wetter mache übrigens nicht, was es wolle, es habe ungefähr so wenig Wille, wie er selbst. Wenn man nur wolle, habe es aber Aussicht: da ein Durchblick, die Baflue im Sonnenschein!

Er lässt diesen Kommentar, der sitzt, zuerst sacken, steht dann abrupt auf und geht, ohne etwas zu sagen, die Serpentinen wieder hinab. Als seine Frau nach einer Ewigkeit unten bei der Hütte der Jagdgesellschaft Wahlen ankommt, sagt sie auch nichts mehr – und doch viel mehr als nichts. Sie trotten den Waldweg weiter, dann talwärts. In der mittleren Stürme sind sich beide noch einig im Trotz, auf der Stürmematte hüstelt er gnädig, beim Stürmehof sagt sie fast versöhnlich, das Wetter sei schon komisch, jetzt winde es. ‹Sturm› habe man hier dem obersten Teil des Hutes früher gesagt – sie meine wohl der ‹Hutkuppe› oder dem ‹Gupf›, präzisiert er und hält seine Mütze fest. – Wenn er so wolle… – Nichts wolle er, das sei einfach so.

In der Stritteren beim Pistolenschiessstand wird der Wind bissig. Es ärgert ihn, dass sie offenbar in seiner Heimatkunde-Zeitschrift gelesen hatte – woher soll sie das mit dem ‹Sturm› sonst wissen, sein Ressort! Anschreiend gegen den fernen Donner erklärt sie, dass ‹Stritteren› von der Pflanze ‹Strite› komme, die sich ihren Ort zuerst erstreite, um ihn dann zu behaupten, das habe sie im Radio gehört. – «Was sie wolle?», ruft er, «Strite», sagt sie. «Was?!» – «Strite!» – «Ah, die Vinca minor!». Dann schweigen sie. Ein kleiner Sieg für beide.