Ostertage Reihenweise illegal deponierter Abfall: Basler Stadtreinigung ist machtlos An Feiertagen wie an Ostern stellen viele Anwohnende ihren Hausratsabfall auf die Strasse, obwohl es keine Abfuhr gibt. Zusätzliche Abfalltouren kommen für die Stadtreinigung aber nicht in Frage.

Bebbi-Säcke stapeln sich in den Strassen. Die Stadtreinigung verzichtete über Ostern auf zusätzliche Abfalltouren. Kenneth Nars

In allen Basler Quartieren zeigte sich an den Ostertagen ein ähnliches Bild: Auf den Strassen wurden Bebbi-Säcke deponiert, die tagelang in der Sonne vor sich hin stanken und teilweise von Raben und anderen Tieren zerrissen wurden. Die Abfuhrtage Freitag und Montag wurden feiertagsbedingt ausgelassen.

«Es ist jedes Jahr das gleiche Theater», sagt Dominik Egli, Leiter der Basler Stadtreinigung. Wieso Menschen ihren Hausratsabfall dennoch auf die Strasse stellen, kann er nicht verstehen. «Es gibt eine ganze Reihe von Anwohnenden, die nicht wissen – oder nicht wissen wollen –, dass es an Ostern keine Abfuhr gibt. Über Auffahrt wird es genauso sein», so Egli.

Ein Faktor sei, dass die jeweiligen Personen verreisen und den vollen Abfallsack nicht zu Hause zwischenlagern möchten. Den meisten sei wohl bewusst, dass dies verboten ist – doch die Stadtreinigung ist machtlos.

Detektive überführten Abfallsünder

«Die Frage ist auch, wie fest man dem dreisten Verhalten einzelner Personen nachgeben will», sagt Egli. Die Stadtreinigung habe sich deshalb auch bewusst gegen zusätzliche Abfalltouren an den Feiertagen entschieden. «Solche Zusatzfahrten sind teuer und eine Lärmbelastung für die Bevölkerung – auch, wenn wir mit Elektrofahrzeugen unterwegs sind», so Egli. «Das Tiefbauamt will das nicht. Wenn, dann müsste sich die Politik dafür aussprechen.»

Am Samstag und am Ostermontag waren jedoch die Abfalldetektivinnen und -detektive vom Amt für Umwelt und Energie (AUE) unterwegs. Dabei wurden 25 Abfallsünderinnen und -sünder überführt und gebüsst, wie es auf Anfrage dieser Zeitung heisst. «An solchen speziellen Tagen wie rund um Ostern oder auch am Pfingstmontag ist es jedoch mit den bestehenden Ressourcen nicht möglich, auf dem gesamten Stadtgebiet die unzeitigen Säcke einzusammeln und zu durchsuchen», sagt AUE-Leiter Matthias Nabholz.

Unterflurcontainer-Projekt verzögert sich auf unbestimmte Zeit

Eine mittel- und langfristige Lösung seien die vom Kanton geplanten Unterflurcontainer, die an 29 Standorten in Basel realisiert werden sollen. Vor rund drei Jahren hat der Grosse Rat ein entsprechendes Pilotprojekt im Bachlettenquartier beschlossen. Dieses war eigentlich per Mitte 2022 vorgesehen.

Das sei aktuell aber nicht mehr realistisch. «Rund 100 Einsprachen sind unterdessen gegen die unterirdischen Abfallcontainer eingegangen», sagt Dominik Egli von der Stadtreinigung. Die Gegnerinnen und Gegner des Projekts befürchten Lärm- und Geruchsbelästigungen.

Es sei gut möglich, dass einzelne Fälle bis vors Bundesgericht weitergezogen werden, so Egli. Ein neues Zieldatum will der Leiter der Stadtreinigung nicht nennen. «Wenn einzelne geplante Standorte wegfallen, bricht das ganze System zusammen.»

Nachts dürfen die Abfallkübel auch mal überlaufen

Ebenfalls für Gesprächsstoff sorgt regelmässig die Abfallsituation am Rheinbord. Aufgrund des schönen Wetters zog es vergangenes Wochenende besonders viele Leute an die Kleinbasler Rheinpromenade. Damit habe die Stadtreinigung gerechnet.

Weil die Pressabfallkübel oft überfüllt sind, stellt der Kanton sogenannte «Stresscontainer» auf. Kenneth Nars

Sie stellte deshalb auch ergänzend zu den solarbetriebenen Pressabfallkübeln noch zwei sogenannte «Stresscontainer» auf. «Mit diesen grossen Abfallcontainern können wir unser Angebot an besonders besucherintensiven Tagen erweitern», so Egli.

Er geht davon aus, dass in den kommenden Wochen und Monaten noch weitere solche «Stresscontainer» aufgestellt werden müssen. «An schönen Abenden können wir am Rheinboard gar nicht genug Abfallkübel aufstellen. Voll werden sie sowieso immer», sagt Egli. Das Ziel der Stadtreinigung sei es aber, dass, solange es hell ist, keine Kübel überlaufen. «Was in der Nacht überläuft, machen wir am Folgetag weg.»

