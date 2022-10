Ninja Warriors messen sich im Overground Basel

Overground Nur wer scheitert, lernt dazu: «Ninja Warriors» messen sich in Basel In der Trendsporthalle Overground wurden am Wochenende die besten Ninja Warrior der Schweiz gekürt. Nur die wenigsten schafften es bis zum Buzzer. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr

Von der «Bienenwabe» an den nächsten Griff: Dieser Sprung ist die ultimative Herausforderung. Juri Junkov

Erst der vierte der insgesamt 51 Teilnehmenden schafft es im zweiten Durchgang am Samstagnachmittag bis zum zweiten Hindernis, einem Sprung von einer herunterhängenden «Bienenwabe», die sich in alle Richtungen dreht, an einen ebenfalls herunterhängenden trapezartigen Griff. Der Jubel in der Halle ist gross. Es wird schnell klar: Dieser Sprung ist die ultimative Herausforderung im zweiten Durchgang. Wer fällt, ist raus. Wer zu lange an der Bienenwabe hängt, mit Sicherheit wenig später auch, weil dafür zu viele Kräfte draufgingen.

Ninja Warrior ist eine relativ neue Sportart, bei der Scheitern normal ist. Dies bestätigt auch Fabian Kägi, Mitgründer und Co-Geschäftsführer der Trendsporthalle «Overground» an der Elsässerstrasse.

«Es geht nur mit Scheitern. Nur so lernt man dazu.»

An den Overground Games trafen sich am Wochenende insgesamt 75 Ninja Warrior aus der Schweiz, Deutschland, Frankreich, England und Italien. Die Schweizer machten dabei den nationalen Meistertitel unter sich aus. Die Cracks sind den Fans aus den gleichnamigen Fernsehsendungen bekannt.

Faszination und Bewunderung im Publikum

Im unteren Stockwerk des Overground massen sich Athletinnen und Athleten in der Disziplin Parkour, bei der man Hindernisse, die Gegebenheiten im öffentlichen Raum nachgebaut sind, möglichst spektakulär überwinden muss. Die Aufmerksamkeit gehörte am Samstag aber vorwiegend den Ninjas, bei denen die Besten scheinbar mühelos von Hindernis zu Hindernis schwingen und springen und sich dank starker Arme, Hände und Finger von Griff zu Griff hangeln.

Bei der Disziplin Parkour überwinden die Teilnehmenden Hindernisse möglichst spektakulär. Juri Junkov

Muskelkraft sei aber längst nicht alles, betont der Zürcher Joel Mattli, der einst die «Ninja-Warrior»-Ausgabe in Österreich gewann und zu den Bekanntesten seiner Zunft im deutschsprachigen Raum gehört.

«Es geht sehr viel um Technik, Körperbeherrschung und mentale Stärke.»

Diese zeigte Mattli bereits im ersten Durchgang, als er es bis zum Buzzer schaffte und dabei Bestzeit erzielte.

Die vor einem Jahr eröffnete Trendsporthalle Overground im St. Johann-Quartier setzte europaweit, teils sogar weltweit Massstäbe, schwärmt Joel Mattli, der schon hier trainierte, als die Halle noch im Aufbau war. Die Stars der Szene sind dank Fernsehpräsenz und Social Media für Kinder und Jugendliche längst zu Vorbildern geworden. Selfie- und Autogrammwünsche werden gerne erfüllt, auch wenn der eigene Einsatz kurz bevorsteht. Joel Mattli gab am Samstagmorgen noch einen Workshop, an dem Kinder und über 50-Jährige teilgenommen haben.

Die Trendsporthalle war während des Wettkampfwochenendes für die Öffentlichkeit geöffnet. So vermischten sich die Cracks mit Amateuren und Kindern, die mit einem unbändigen Eifer die Hindernisse zu meistern versuchten. So auch Elio Bauer, der schon an einem Kurs im Overground teilgenommen hat. Mit seiner Mutter Gabriella schaut er regelmässig «Ninja Warrior» im Fernsehen.

Auch Kinder konnten sich an diesem Wochenende als Ninja Warriors versuchen. Juri Junkov

Zum ersten Mal sehen sie am Samstag einen Wettkampf auf derart hohem Niveau live vor Ort. «Es ist eine Mischung aus Faszination und Bewunderung, wenn man sieht, wie sie scheinbar mühelos den Parcours bezwingen», meint Gabriella Bauer kurz vor dem Start zum zweiten Durchgang.

Sportlicher Ehrgeiz und Kollegialität

Zu den Bewunderten gehört kurze Zeit später die Deutsche Christine Boehnke. Sie schafft zwei Drittel des Parcours und hängt damit zu diesem Zeitpunkt die zweitbeste Frau um Längen ab. Als sie kurz vor Ende doch noch völlig entkräftet zu Boden muss, stürmen Kolleginnen jubelnd auf sie zu. «Der Lauf deines Lebens», ruft eine Kollegin begeistert, während die Athletin scheinbar selber überrascht um Luft ringt. Sportlicher Ehrgeiz mischt sich an diesem Wochenende mit Kollegialität. Es ist zu spüren: Ninja Warrior und Parkour sind zwar immer mehr Spitzensport, aber die Szene ist auch eine Familie, in der man sich gegenseitig anfeuert.

Die Teilnehmenden feuerten sich gegenseitig an. Juri Junkov

Vor jedem Durchgang gibt es von den Parkourbauern eine Instruktion zu den Hindernissen mit Auskunft über die Regeln. Ninja Warrior Marvin Mitterhuber, der es bei «Ninja Warrior Deutschland» schon mehrfach ins Finale schaffte und heute im Overground arbeitet, zeigt die einzelnen Elemente vor. Die Athletinnen und Athleten diskutieren währenddessen eifrig, nehmen die Instruktionen mit dem Handy auf und überlegen sich bereits die Ideallinie. Sie alle wissen schon jetzt, dass die meisten scheitern werden.

