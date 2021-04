Pandemie Basler Festivals und Grossveranstaltungen im Coronasommer: Wer zögert, wer aufgibt und wer sein Ding durchziehen will Die Ungewissheit in Bezug auf die Coronamassnahmen quält die Basler Veranstalter. Drei Festivals haben deswegen schon früh den Bettel geworfen – andere erwarten Tausende von Besuchern. Larissa Gassmann 09.04.2021, 05.00 Uhr

Die Übersicht

Biergeruch. Gedränge. Lärm. All das fehlt nach einem turbulenten Jahr, in dem die wenigen verbliebenen Festivals und Grossveranstaltungen nur eine Randnotiz waren. Eine Besserung ist weiterhin kaum in Sicht. Die Sehnsucht bleibt, Corona ebenso. Weil noch immer konkrete Pläne und Informationen zum zweiten Festival-Sommer in Zeiten der Pandemie fehlen, herrscht bei den Basler Veranstaltern einmal mehr Ungewissheit. Die einen hadern, die anderen wagen klare Entscheidungen. Ein Überblick.

Die Angesagten

«Im Fluss»

Als eines der wenigen Festivals fand das «Im Fluss» bereits 2020 statt. Anders soll es auch in diesem Jahr nicht sein. «Wir verlieren den guten Mut nach wie vor nicht», sagt Mediensprecher Christian Platz. Ob die Segel Ende Juli gehisst werden oder ob es erneut zu einer Verschiebung kommt, ist aber unklar. Auch wird noch nicht verraten, welche Acts auftreten. Eins ist wiederum sicher: Dass ein Festival trotz Corona möglich ist, hat sich gezeigt. «Wir nehmen aus dem letzten Jahr die Erfahrung mit, dass die Gäste sich absolut diszipliniert verhalten haben», so Platz. Trotzdem sei man froh gewesen, dass es nicht zu einem Superspreader-Event kam. Nach einigen Wochen traf die Entwarnung ein – laut Platz wurde kein einziger Fall gemeldet.

Auch mit Maske konnte am letztjährigen «Im Fluss» gut gefeiert werden: Gäste geniessen das Konzert von Michael von der Heide. Roland Schmid

Streetfood Festival

Noch keine Bewilligung haben die Streetfood Festivals von Hannibal Events. Diese sollen in beiden Basel auf dem Freilagerplatz (Mai) und dem Messegelände (August) sowie in weiteren Schweizer Städten stattfinden. Bereits jetzt ist klar, dass für das Festival im Freilager ein Ersatztermin im Oktober bereit wäre. Mit weniger Ständen an den Start zu gehen, wäre wiederum keine Option. Abstriche machen möchte Geschäftsinhaber Konrad Begert eigentlich keine, wenn dann nur kleine: «Unsere Gäste erwarten schliesslich die gewohnte Qualität.»

Jazzfestival Basel

Seit Wochen unter Zugzwang steht Urs Blindenbacher vom Jazzfestival Basel. Dieses soll bald über die Bühne gehen, doch noch immer fehlt es an Informationen. «Wir stehen derzeit in Rücksprache mit anderen Veranstaltern und Experten», sagt er. Vereinzelte Konzerte wurden bereits verschoben. Nach neuester Planung soll das Festival am 30. April – und somit knapp eine Woche später als erwartet – in der Kaserne Basel starten. Der Organisationsaufwand ist gross, zumal viele Künstler aus dem Ausland stammen. Wer wann in die Quarantäne soll, muss genau festgelegt werden:

«Diese Abklärungen sind für uns nicht ganz neu. Seit einem Jahr machen wir nichts anderes.»

Trotzdem sei das Ganze eine Zitterpartie, schon morgen könnte sich alles ändern. Notfallpläne gibt es deswegen gleich mehrere. Verkauft und verteilt wurden bis jetzt 3900 Tickets. «Viele Menschen sehnen sich nach Livemusik. Sie wollen unbedingt wieder Kultur erleben», sagt Blindenbacher. Trotzdem: Finanzielle Einbussen sind unvermeidbar.

Basel Tattoo

«Wir rechnen Stand heute damit, dass das Basel Tattoo durchgeführt werden kann», sagt Mediensprecher Andreas Kurz. Es wäre laut ihm aber emotional nicht interessant und wirtschaftlich für die Firma nicht tragbar, wenn zum Beispiel nur jeder dritte Platz im Juli besetzt werden könnte. So läuft der Ticketverkauf normal weiter, unterbrochen wurde er nur für wenige Wochen. Allein 25'000 Tickets wurden aus dem vergangenen Jahr umgebucht. Normalerweise werden jährlich um die 70'000 Besucher gezählt. Kurz geht davon aus, dass diese Zahl auch heuer erreicht werden könnte – sofern die Massnahmen es denn zulassen.

Ein Bild aus fernen Tagen: die International Highland Dancers bei ihrer Probe für das Basel Tattoo 2019.

Roland Schmid

Jugendkulturfestival Basel

Der Basler Jugendkultur fehlt seit Monaten jede Möglichkeit, vor Livepublikum aufzutreten. Das soll sich im September ändern. «Wir haben uns dazu entschieden, nicht prophylaktisch abzusagen, sondern alles in die Wege zu leiten, dass das Festival stattfinden könnte», sagt Geschäftsleiter Florian Mattmüller. Dass eine Durchführung mit 20'000 bis 30'000 Besuchern pro Tag wohl nicht möglich sein wird, ist allen bewusst: «Deshalb arbeiten wir Varianten aus, die an verschiedene epidemiologische Szenarien angepasst sind.» Das Interesse ist trotz allem gross – 250 Acts haben sich beworben.

Stimmen-Festival

Auch ennet der Grenze sieht die Lage nicht rosig aus. Trotzdem soll das im Dreiländereck stattfindende Stimmen-Festival nicht darunter leiden. «Nach derzeitigem Stand der Planungen hoffen wir weiterhin, dass zumindest einige Konzerte werden stattfinden können», heisst es in einer Medienmitteilung. Alle umsetzbaren Events wurden in den Burghof versetzt. Abgesagt werden mussten derweil die beiden in Binningen geplanten Konzerte Anfang Juli. Auch der Auftritt von Patti Smith in Arlesheim gefällt ins Wasser. Auf 2022 verschoben wurden die Konzerte auf dem rund 5000 Menschen fassenden Lörracher Marktplatz. «Auch wenn es derzeit nur sehr schwer vorstellbar ist, so hoffe ich, dass Stimmen auch in der Zukunft seine Strahlkraft sowie seine grenzüberschreitende Bedeutung erhalten kann», wird Geschäftsführer Markus Muffler zitiert.

Die Unsicheren

Tension Festival

Bewilligung und Künstler wären beim Tension Festival parat – doch die Unsicherheit überwiegt. Er gehe davon aus, dass es mit einer diesjährigen Durchführung schwierig wird, sagt Mitbegründer Sebastian Schmidt. Der Ticketverkauf wird nicht beworben, zumal Buchungen aus dem letzten Jahr ihre Gültigkeit bewahren. Nur «überraschend wenige» hätten diese storniert.

Mehr als nur Musik: das Tension Festival im Gartenbad St.Jakob.

zVg

Sollten Ende Juli alle Stricke reissen, wären Livestreams kein Thema. Schmidt verweist auf das Gartenbad St.Jakob mit Strandfläche und Dekoration: «Die Musik ist ein zentraler Aspekt. Aber vieles am Erlebnis ginge so verloren.» Schwierig sei die Lage für die Helfer, die sich nicht gewohnt seien, nichts zu tun. Und doch: «Uns wird es weiterhin geben.»

Die Abgesagten

Imagine

Man stelle sich vor: Zwei Jahre ohne Festival. Beim Imagine Basel wird dies zur Realität. Nach 2020 wird das Projekt von terre des hommes Schweiz erneut nicht in gewohnter Form stattfinden können. «Dennoch haben wir unsere Zeit und Motivation in Alternativprojekte gesteckt», heisst es auf der Website. Was bleibt, ist der Podcast «Schubladé». Geplant sind zudem Innenhofkonzerte.

BScene

Ganze 25 Jahre alt wird das zweitägige Musikfestival BScene. Doch die grosse Sause Ende April bleibt aus, gefeiert werden soll laut Website im nächsten Jahr: «Einen Plan C (wie crazy) hatten wir schon auf die Beine gestellt, doch manchmal soll es einfach nicht sein.»

Konnte ein Jahr vor der Pandemie noch unbeschwert auftreten: die Rapperin Steff la Cheffe am BScene.



Gaspard Weissheimer

Jodlerfest

Es wäre das erste Eidgenössische Jodlerfest in Basel seit 1924 gewesen, erwartet wurden im Juni 150'000 Besuchende. Ohne die nötige Planungssicherheit wäre es allerdings unverantwortlich, dieses finanzielle, aber auch gesundheitliche Risiko einzugehen, wird OK-Präsident Carlo Conti in einer Mitteilung zitiert. Eine zweite Verschiebung ist nicht möglich.