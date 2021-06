Dieses Wochenende startet in Basel die erste Pilot-Party.

Pandemie Corona-Pilotveranstaltungen: Vorfreude und Vorbehalte zugleich In Basel stehen in den nächsten Tagen drei kulturelle Pilotanlässe an. Unklarheiten zum Covid-Zertifikat bremsen allerdings die Euphorie. Julian Förnbacher 18.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ganz in der Prä-Corona-Ära wird es am Wochenende auf der Dachterasse des «Viertel» noch nicht aussehen. Bild: zvg

Endlich wieder ein wenig Normalität – das dürfte vielen Kultur-, Musik- und Sportfreunden in der ganzen Schweiz durch den Kopf gegangen sein, als der Bundesrat Ende Mai ankündigte, den Juni zu einem Testmonat für Grossanlässe trotz Corona zu machen. Jeder Kanton sollte bis zu fünf Pilotveranstaltungen mit bis zu 600 innen und bis zu 1000 Personen aussen sowie gelockerten Masken- und Abstandsregeln austragen dürfen. Vorausgesetzt, diese Personen gehören zu den drei G – Geimpfte, Genesene oder Getestete.

Nachdem andere Kantone bereits solche Veranstaltungen durchgeführt haben, beginnt auch Basel-Stadt in den kommenden Tagen mit seiner Pilotphase. Eine Tanzparty im Viertel, ein Konzert des Offbeat-Jazzfestivals im Don Bosco sowie zwei Konzerte des Basler Sinfonieorchesters im Stadtcasino wurden vom Kanton genehmigt. Den Anfang zu diesem Mini-Reigen an Versuchsgrossanlässen macht das «Viertel». Der Club veranstaltet am Samstag auf seiner Dachterrasse eine Tanzparty für gut 250 Gäste. Bei Betreiber Valentin Aschwanden herrscht zwei Tage vor dem Event eine Mischung aus Erleichterung und Bedenken vor:

«Einerseits ist es natürlich grossartig, dass wir wieder einen Event durchführen können, aber die Hürden für uns und unsere Gäste bereiten mir noch grosse Bauchschmerzen.»

Damit meint er vor allem die Maskenpflicht auf der Tanzfläche und das Konsumationsverbot im Stehen. «So kommt natürlich nicht wirklich Partyfeeling auf», sagt er und ergänzt: «Wir freuen uns trotzdem und hoffen auf weitere Lockerungen im Juli, mit denen wir dann hoffentlich zu mehr Normalität übergehen können.»

Die Krux mit dem Covid-Zertifikat

Ein anderer Aspekt, der den Veranstaltern im Vorfeld der Pilotprojekte Sorgen bereitet, ist die Einlasskontrolle. So obliegt es den Veranstaltern, die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) sowie des kantonalen Gesundheitsdepartements umzusetzen und bei jedem Zuschauer sowohl Identität als auch Nachweis einer Impfung, einer überstandenen Corona-Infektion oder eines negativen Tests zu kontrollieren. In Basel verkompliziert sich dies aber derzeit im Vergleich zu anderen Kantonen, da hier erst seit Montag Genesene ein einheitliches Covid-Zertifikat beantragen können. Geimpfte können dieses frühestens ab nächster Woche erhalten, Getestete, – wobei hier ein Antigenschnelltest genügt – erst ab Ende Juni.

Statt also einfach den QR-Code des Zertifikats scannen zu können, müssen sich die Veranstalter mit einem Sammelsurium an Impfbüchlein, Testresultaten und Laborbescheinigungen aus dem In- und Ausland herumschlagen. Dies hat einen organisatorischen Mehraufwand zur Folge, wie Urs Brönnimann vom Offbeat-Jazzfestival stellvertretend erklärt: «Der Mehraufwand geht auf unsere Kosten, hier erhalten wir vom Kanton leider keinen Support. Wir müssen etwa sechs Personen alleine für den Einlass aufbieten, welche die Formulare kontrollieren.» Das Offbeat-Jazzfestival veranstaltet mit seiner «Guitar-Night» am 21. Juni im Don Bosco ebenfalls einen der Pilotanlässe.

Trotzdem ist man auf Veranstalterseite mit der Zusammenarbeit mit den Behörden grundsätzlich zufrieden, wie Franziskus Theurillat, Orchesterdirektor des Sinfonieorchesters Basel erklärt: «Alle Seiten geben sich Mühe und arbeiten gut zusammen. Das Gesundheitsdepartement hat uns etwa dabei geholfen, unsere Mitarbeiter vorzubereiten und wird auch selbst Experten abstellen, die einspringen können, falls jemand mit einem Dokument auftauchen sollte, das hier nicht geläufig ist.» Das Sinfonieorchester macht mit zwei Konzerten im Stadtcasino vor je 600 Zuschauern den Abschluss der Pilotphase.

Sinfonieorchester spielte in Salzburg vor 1000 Personen

Die Beamten, welche die Pilotprojekte begleiten, werden dann ans BAG in Bern rapportieren – und diesem hoffentlich ein positives Fazit übermitteln können, damit in Kultur, Musik und Sport bald noch ein wenig mehr Normalität einkehren kann. Dass derartige Pilotversuche durchaus funktionieren – und dabei auch trotz Schutzkonzepten eine Stimmung wie vor Corona entstehen kann – das weiss Theurillat aus eigener Erfahrung. Mit dem Sinfonieorchester war er unlängst in Salzburg zu Gast und spielte dort zweimal vor 1000 Zuschauern: «Ein grossartiges Gefühl, den Funken wieder so überspringen zu spüren», sagt der Orchesterdirektor. «Hoffen wir, dass die Pilotprojekte auch in Basel dazu beitragen, zu beweisen, dass man wieder Abende geniessen kann, die sowohl sicher, aber auch vergnüglich sind.»