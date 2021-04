Pandemie «Für die menschliche Gesundheit nicht unbedenklich»: Wird das BVB-Projekt vom BAG abgeschmettert? Eine fehlende BAG-Teilzulassung stoppt den Testbetrieb der BVB mit einem aktiven Desinfektionssystem. Nun wird klar: So einfach wie am Mittwoch verkündet könnte der Weg zur Freigabe nicht sein. Larissa Gassmann 10.04.2021, 05.00 Uhr

Vor nicht ganz zwei Wochen herrschte noch heile Welt: Das Desinfektionssystem bei der Präsentation durch die BVB. Nicole Nars-Zimmer

Was am Mittwoch verkündet wurde, kam einem Paukenschlag gleich: Nachdem die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) ihren Testbetrieb mit einem aktiven Desinfektionssystem stolz angepriesen hatte, wurde dieser noch vor dem Start gestoppt. Grund dafür? Eine fehlende Teilzulassung von Seiten des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Trotz Rückschlag setzten die BVB auf das Prinzip Hoffnung.

«Wir sind zuversichtlich, dass der Lieferant die Teilzulassung in den kommenden Wochen erhält», hiess es damals. Doch so einfach, wie es klingt, dürfte der Weg dorthin wohl nicht sein. Dies zeigen die Antworten des BAG auf eine Anfrage. Die bz wollte unter anderem wissen, ob ein System dieser Art als sinnvoll erachtet wird und ob und in welchem Fall mit einer Zulassung zu rechnen ist. Die Antwort ist eine veritable Ohrfeige: «Das BAG empfiehlt solche Systeme zur Desinfektion von Umgebungsluft während der Anwesenheit von Personen grundsätzlich nicht», heisst es darin etwa.

Dafür werden mehrere Gründe genannt. So sei «die Exposition von primär erzeugten Radikalen und sekundär erzeugten Stoffen für die menschliche Gesundheit nicht unbedenklich». Schliesslich wird durch das System namens «Transpure» Wasserstoffperoxid in Form freier Radikale generiert. Je nach Konzentration in der Umgebungsluft könnten diese eventuell nicht ganz ungefährlich sein. Damit dies ausgeschlossen werden kann, sollten nach Start des Testbetriebs Untersuchungen stattfinden. Mit an Bord: Das Kantonale Laboratorium. «Wir liegen weit unter den Grenzwerten, die im Arbeitsgesetz definiert wurden», sagte dann auch Yves Meyer, Geschäftsführer der Firma IBN GmbH, welche das System für die BVB liefern sollte.

Auf ein entsprechendes Gesuch wird gewartet

Doch nicht nur die allfällige Schädlichkeit greift das BAG in seiner Antwort auf: So fehle bei solchen Systemen auch ein Nachweis über die Wirksamkeit. Grund ist die für Menschen nicht toxische Konzentration. Es geht noch deutlicher: «Den Passagieren wird eine Sicherheit suggeriert, die unseres Erachtens nicht gegeben ist, wohl aber die Exposition zu nicht unbedenklichen Stoffen in der Atemluft.»

Wie es nun weitergeht? Unklar. «Wie bereits kommuniziert, hat die BVB den Start des Testbetriebs verschoben, bis die noch offenen Fragen geklärt sind», heisst es auf Anfrage beim ÖV-Unternehmen. Mit dem BAG stehe man zudem nicht in direktem Kontakt. Laut BAG ging bei der Anmeldestelle Chemikalien bis jetzt kein entsprechendes Gesuch ein. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass Stand heute kein System dieser Art bei gleichzeitiger Anwesenheit von Personen durchgewinkt wurde. Dies könne nur geschehen, wenn klar ist, dass es ungefährlich ist und die Wirksamkeit gegen die Zielorganismen nachgewiesen werden kann.

Wie es am Mittwoch von Seiten IBN hiess, wird derzeit ein Dossier erarbeitet. Bestandteil sind die Erfahrungswerte bereits durchgeführter Messungen wie auch die technischen Daten des «Transpure.» Dieser kommt bereits in Frankreich zum Einsatz.

Es geht um tausende von Franken

Wiederum als unschädlich zu beurteilen ist laut BAG immerhin das Titandioxid, das als Katalysator dient. Es befindet sich auf einer Wabenstruktur, durch welche die eingezogene Luft strömen soll, bevor sie mit einer UV-Lampe bestrahlt wird. Dadurch entsteht letztendlich Wasserstoffperoxid. «Das Titandioxid ist hier unkritisch und kommt bei dieser Anwendung nicht in Kontakt mit Mensch oder Tier», heisst es.

Pikant: Der BVB und IBN war offenbar nicht klar, dass ihr System vom BAG bewilligt werden muss, als sie die vermeintliche Innovation ankündigten. Beim Bund gemeldet wurde das Ganze durch eine Konkurrenzfirma der mit dem Auftrag betrauten IBN GmbH. Zuvor wurde unter anderem bereits auf Telegram und Facebook von Seiten der Kritiker der Coronamassnahmen Stimmung gegen den Testbetrieb gemacht.

Beim ganzen Projekt ist nicht wenig Geld im Spiel: Ein einzelner Kasten kostet zwar bloss 800 bis 1500 Franken. Auf eine ganze Fahrzeugflotte ausgedehnt, entsteht aber schnell ein Auftrag in Form mehrerer hunderttausend Franken. So verfügen die BVB über 135 Trams und 115 Busse. Pro Fahrzeug müssten mindestens drei Kästen eingebaut werden. Geplant war vorerst aber nur der Test in einem einzelnen Bus.