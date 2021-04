Pandemie Hiobsbotschaft für Gastro-Betriebe in der Steinenvorstadt: Das sagt der Jurist des Wirteverbands Ab Montag gilt in der Basler Steinenvorstadt ein örtlich begrenztes Konsumationsverbot. Diese Ungleichbehandlung sorgt bei den ansässigen Gastronomen für Kritik. Auch Jascha Schneider-Marfels, Geschäftsführer des Basler Wirteverbands, spricht von einer Benachteiligung. Larissa Gassmann 15.04.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch wirkt die Steinenvorstadt trostlos: Die Freude über die bevorstehende Öffnung wurde bei einigen Gastronomen gedämpft. Nicole Nars-Zimmer

Es ist ein Wermutstropfen im sonst schon fast halb vollen Glas: Nachdem der Bundesrat einen ersten Öffnungsschritt im Bereich der Gastronomie verkündet hatte, folgte wenige Minuten später die schlechte Nachricht für die Wirtinnen und Wirte in der Basler Steinenvorstadt. Ab Montag gilt dort ausserhalb der gekennzeichneten Bar- und Restaurantbereiche ein Konsumationsverbot.

Bei den Gastronomen ruft dies Unverständnis hervor. «Wenn man momentan die vielen Menschen am Rheinbord sieht, ist das unfair», sagte Laura Herbella, Inhaberin der Soho-Bar, bereits am Mittwoch zur bz. Ähnlich klingt es nun bei Jascha Schneider-Marfels, Geschäftsführer des Basler Wirteverbands. Auch der Rechtsanwalt kritisiert die Massnahme: «Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb in der Steinenvorstadt nicht dieselben Regeln wie am Rheinbord gelten sollen.»

Auslöser für den umstrittenen Entscheid waren laut Gesundheitsdepartement die Erfahrungen vom vergangenen Frühjahr. Bereits im Mai machte die Steinenvorstadt Negativschlagzeilen. Die Bilder einer ausufernden Partynacht sorgten schweizweit für Aufsehen. Selbst Daniel Koch äusserte sich an einer BAG-Medienkonferenz dazu.

«Vollstes Verständnis» für die Massnahme hat deswegen Andres Krattinger, Inhaber der Basler «Holy Cow»-Filiale. «Gleichzeitig werden wir durch diesen Entscheid aber auch benachteiligt, zumal wir sowieso nicht die maximale Kapazität nutzen können», sagt Krattinger. Trotzdem: Dank der Möglichkeit zu Take-away werde man wohl kaum Gäste an andere Restaurants ausserhalb der Steinenvorstadt verlieren. Die Schweizer Burgerkette befindet sich seit August in Basel – seither habe man einen loyalen Kundenstamm gewinnen können.

Auch Mitgebrachtes darf nun nicht mehr vor Ort verzehrt werden

Die Kritik nicht nachvollziehen kann denn auch das Gesundheitsdepartement. «Für die Betreiber in der Steinenvorstadt gelten dieselben Regeln wie für alle Restaurants und Bars in der Stadt», meint Sprecherin Anne Tschudin. So könne unverändert die maximal zulässige Zahl von Sitzplätzen angeboten werden. Die Allgemeinverfügung habe somit keinen Einfluss auf den Betrieb.

Party in Zeiten von Corona: Menschenansammlung im Juni des vergangenen Jahres in der Steinenvorstadt. Juri Junkov

Gelten wird das verhängte Konsumationsverbot ab Montag auch für Mitgebrachtes. Die Lage wird zudem täglich überprüft. So könnte laut Tschudin etwa die Rheingasse ein weiterer möglicher Hotspot sein. Ob das Rheinbord oder andere Orte ebenfalls zum Zug kommen, entscheiden die kantonalen Behörden jeweils nach Entwicklung.

Verfassungsbeschwerde: «Wir schätzen die Erfolgschancen als gering ein»

Möglich gemacht wird die Massnahme durch den Regierungsrat, der einen neuen Paragrafen in der kantonalen Covid-19-Verordnung verabschiedet hat. Dadurch kann der Kantonsarzt besondere Schutzmassnahmen in stadtbekannten Hot-Spots verfügen. Dazu gehört eine örtlich begrenzte generelle Maskentragpflicht und ein örtlich begrenztes Konsumationsverbot auf der Allmend. Die Sonderregelung kommt ab Montag erstmals in der Steinenvorstadt zum Zug. Befristet ist sie vorerst bis Ende Mai.

Laut Schneider-Marfels gelinge es den Gastronomen wohl kaum, sich dagegen zu wehren. Möglich wäre etwa eine Verfassungsbeschwerde beim Appellationsgericht: «Wir schätzen die Erfolgschancen jedoch als gering ein.» Bis das Gericht über die Beschwerde entscheidet, werden wieder neue Regeln gelten, was dazu führt, dass sie ohne Entscheid abgeschrieben werden müsste. Schon zuvor scheiterte die Klage von rund 50 Basler Gastrobetrieben.

Schneider-Marfels wünscht sich, dass Gastronomen bei gesetzlichen Einschränkungen vorgängig angehört werden. Auch den Wirten gehe es schliesslich immer primär um das Wohlergehen der Gäste: «Unser Fachwissen könnte helfen, mit dem Gesundheitswesen kompatible Lösungen zu finden, die praxistauglich sind.»

Nicht zum ersten Mal gibt es Sonderregeln für die Steinenvorstadt

Bereits im letzten Jahr beschloss der Regierungsrat kurz nach dem Vorfall einen Massnahmenplan für die Steinenvorstadt. So durften die Betriebe etwa nicht mehr von einer Regelung Gebrauch machen, die eine temporäre Ausdehnung der Boulevard- und Buvettenflächen erlaubte. Auch wurde die Polizeipräsenz verstärkt.

«Damals waren so viele Menschen unterwegs, dass die Einhaltung der Regeln nicht mehr gelang», so Tschudin. Trotz aller Freude über die Lockerungen gehe es nun darum, ein unkontrolliertes Ansteigen der lokalen Infektionszahlen zu vermeiden. Für die Einhaltung der Massnahmen auf der Allmend sei nun die Kantonspolizei verantwortlich. Gastronomen müssen somit lediglich darauf achten, dass sich vor ihren Lokalen keine Menschenansammlungen bilden. Denn: «Ab nächster Woche werden prioritär die Gastronomiebetriebe geprüft.»