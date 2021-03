Pandemie Koch-Lernende: Hektik und Stress werden schmerzlich vermisst Was tun, wenn man als Kochlehrling nicht kochen darf? Gastro Baselland bietet Abhilfe – mit Meistern ihres Fachs. Tobias Gfeller 29.03.2021, 05.00 Uhr

Trockenübungen in der Küche: Der Luzerner Spitzenkoch Mario Garcia beim Unterricht. Roland Schmid / BLZ

Der Luzerner Spitzenkoch Mario Garcia zeigt Fotos von Kreationen, berichtet von Kochwettbewerben und erklärt ausführlich, was es dazu braucht, um einmal wie er an solchen Zusammentreffen der Elite Erfolge feiern zu können. Gebannt hören die rund 20 Kochlernenden im Berufsbildungszentrum in Muttenz zu und bringen sich bei Fragen ein. Nach dem theoretischen Teil folgt das gemeinsame Kochen. Es gibt Rindstartar mit Bärlauch-Mayonnaise, wobei der Bärlauch natürlich frisch im Baselbiet gepflückt wurde. Dazu wird eine Selleriepüree Vinaigrette mit Schnittlauch und Senfkörnern zubereitet. Die jungen Nachwuchsköche sind mit vollem Elan bei der Sache und schauen dem Spitzenkoch auch gerne beim Zaubern zu.

Dieser Nachmittag ist ein weiterer Versuch, um die Lernenden – überspitzt gesagt – bei Laune zu halten. «Damit möchten wir die Motivationen in dieser für sie besonders schwierigen Zeit stärken», erklärt Marcel Blättler, Küchenchef und Wirt des Restaurants Leue in Waldenburg. Das bange Warten auf die Wiedereröffnung der Restaurants kratze immer mehr an der Motivation.

Die Hitze in der Küche kann man nur simulieren

Die von Gastro Baselland, dem Kanton Baselland, der Berufsschule in Muttenz und der Gewerbeschule in Basel unter dem Begriff «Task Force Projekt Lernende» während des Gastro-Lockdowns ins Leben gerufenen Kurse sollen helfen, dass die Lernenden die Praxis nicht aus den Augen verlieren. Kurse wie jener mit Koch-Weltmeister Marcio Garcia sind eher für die Motivation gedacht, andere wiederum fürs praktische Lernen. Denn auch Take Aways und andere alternative Angebote wie das Aushelfen in Altersheimküchen können die hektische Praxis in der Restaurantküche bei Weitem nicht ersetzen. «Wir haben auch Take Aways. Aber das ist eine andere Welt, ein ganz anderes Kochen», verrät der 17-jährige Alessio Fischer, der im vergangenen Sommer die Kochlehre im Restaurant Säge in Rothenfluh begonnen hat.

Michel Ruoff steht kurz vor der Lernabschlussprüfung. Sein Arbeitgeber, eine Kantine einer Bank, hat zwar geöffnet, aber weil viele Bankmitarbeitende im Homeoffice sind, gibt es wenig zu tun. Mehreren Kollegen sei gekündigt worden. «Ich lerne in dieser Zeit natürlich weniger. Das macht mir Sorgen.» Am meisten fehle ihnen der Druck und der Stress, das Reagieren auf Unvorhergesehenes im Alltag.

Von drei Jahren Lehre ein halbes Jahr rumsitzen

Überraschende Aussagen für angehende Köche? Keinesfalls. Denn genau dies sei der Grund, warum sie Köche werden wollen, sagen Alessio Fischer und Noel Dubach. Letzterer verpasste bisher mehr als drei der sieben Monate seines zweiten Lehrjahres «als normaler Koch» im Restaurant Leue in Waldenburg. Auch wenn die angebotenen Kurse wertvoll und spannend seien, stinke es ihm schon langsam, nicht regulär arbeiten zu können.

«Das ist schon ein rechter Verlust an Wissen und Erfahrung.»

Dies bestätigt auch «Leue»-Chef Marcel Blättler: «Wenn von einer dreijährigen Kochlehre über ein halbes Jahr die Restaurants geschlossen sind, ist das schon ein herber Einschnitt in die Ausbildung.» Dies betont auch 16-Punkte-Koch Denis Schmitt vom Restaurant Le Murenberg in Bubendorf. Er glaubt aber nicht, dass dies langfristig Folgen haben würde. Schmitt selber bot in den vergangenen Monaten Lernenden praktische Kurse an. Er spürte dabei grosse Motivation. «Wichtig ist, dass etwas passiert, dass sie am Ball bleiben können und Freude beim Kochen verspüren.» Wenn er den Jungen etwas weitergeben könne, «noch so gerne», sagt der Spitzenkoch. Aber ersetzen könnten diese Kurse und das Kochen für Take Aways die Realität in der Küche nicht.

Michel Ruoff hofft derweil, dass er die Prüfungen gut übersteht. Der Blick in Zukunft bereite ihm schon mehr Sorgen. «Wegen Corona sind schon heute viele Köche arbeitslos. Ich frage mich schon, ob es dann noch Platz hat für mich, gerade wenn ich vielleicht im Theorieteil nur eine durchschnittliche Abschlussprüfung ablegen werde.»

Für Service-Angestellte gibts gar nichts zu tun

Noch viel schwieriger ist die Situation für die Lernenden im Service. Für sie praxisnahe Alternativen zu bieten – unmöglich. Denn Take Away braucht von Natur aus praktisch keinen Service. «Wir überlegten uns, ob wir Lernende in privaten Bereichen einsetzen können. Aber das wäre zu kompliziert und zu heikel gewesen», berichtet Marcel Blättler. Während die Nachwuchsköche also wenigstens etwas zaubern durften, mussten die Service-Angestellten ihre Füsse fast komplett stillhalten.