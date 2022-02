Neues Härtefallprogramm für Basel-Stadt

Pandemie Neues Härtefallprogramm: Basel-Stadt kommt kleineren Betrieben entgegen Der Regierungsrat stellt das Härtefallprogramm 2022 vor. Ende März soll die Plattform für Gesuchstellende bereitstehen. Wie gross die Finanzspritze sein soll, ist gemäss Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter noch nicht klar. Man gehe von maximal 10 Millionen Franken für den Kanton aus. Nora Bader 23.02.2022, 14.06 Uhr

«Der Kanton Basel-Stadt setzt mit seinem Härtefallprogramm 2022 die Bundesvorgabe um, kommt aber bei den Kriterien den kleineren Betrieben entgegen», so der Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter (SP). Georgios Kefalas / KEYSTONE

Noch immer spüren verschiedene Branchen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Deshalb hat der Regierungsrat das Härtefallprogramm 2022 für Unternehmen beschlossen und am Mittwoch vorgestellt. Die Unterstützung an die Unternehmen erfolgt wie im bisherigen Härtefallprogramm mit à-fonds-perdu-Beiträgen an ungedeckte Kosten im ersten Quartal 2022. «Der Kanton Basel-Stadt setzt mit seinem Härtefallprogramm 2022 die Bundesvorgabe um, kommt aber bei den Kriterien den kleineren Betrieben entgegen», so der Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter (SP).