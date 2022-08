Corona: Vier Basler Firmen forschen an vielversprechenden Mitteln

Pandemie Vier gegen Corona: Diese Basler Biotechfirmen forschen an vielversprechenden Arzneimitteln Weltweit wird weiterhin intensiv an neuen Impfstoffen und Medikamenten gegen Covid-19 geforscht – auch in der Region. Die bz stellt vier Biotechfirmen vor. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Statt ein Pieks in den Oberarm soll für die Coronaimpfung künftig ein Nasenspray zum Einsatz kommen. iStockphoto

Die Impfeuphorie hat deutlich nachgelassen. Dies bestätigen die Zahlen eindrücklich. In ­Basel-Stadt haben bislang 146'685 Personen mindestens eine Dosis erhalten. Nur gerade 3952 haben sich bisher eine zweite Auffrischimpfung spritzen lassen. Im Durchschnitt ­haben sich in Basel lediglich 26 Menschen pro Tag für einen Booster entschieden, seit der Bund Anfang Juli den über 80-Jährigen eine weitere Auffrischung empfohlen hat.

Obwohl das Thema Corona in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund gerückt ist, wird weltweit – und auch hier in der Region – weiter an Arzneimittel gegen das Virus geforscht. So begleitet alleine die US-Gesundheitsbehörde FDA über 460 klinische Studien zur Bekämpfung von Covid mit Medikamenten. Die «New York Times» hat 36 vielversprechende Wirkstoffe ausgemacht, von denen zehn bereits im Einsatz sind, teils auch in der Schweiz.

Weltweit gibt es bereits 40 Impfstoffe

Derweil sind inzwischen knapp 4,9 Milliarden Menschen gegen Corona geimpft worden. 40 Impfstoffe verfügen mindestens in einem Land auf der Welt über eine Zulassung, davon ­werden 13 breit eingesetzt.

Die Impfmüdigkeit hat auch damit zu tun, dass der Schutz der mRNA-Vakzine doch nicht so hoch ist, wie ursprünglich gedacht. Die Ende 2020 zugelassenen Präparate von Pfizer und Moderna wirkten vor allem gegen den ursprünglichen Wuhan-Stamm sehr gut. Durch die diversen Mutationen wurden Auffrischimpfungen nötig, die nur bedingt einen Schutz bieten.

Während Pfizer, Moderna & Co. ihre bestehenden Stoffe gegen die Omikron-Varianten weiterentwickeln, ist nun vermehrt von Impfstoffen der zweiten Generation die Rede. Die beiden Basler Firmen, die wir hier vorstellen, arbeiten an diesen neuartigen Vakzinen. Zwei weitere hier ansässige Unternehmen arbeiten an ­Medikamenten gegen das Virus.

ACM Biolabs: Die Nase als Chance

zvg

Der Name ACM Biolabs dürfte vielen noch nicht geläufig sein. Im Jahr 2013 in Singapur gegründet, hat die Biotechfirma mit 19 Mitarbeitenden vor rund zwei Jahren ein Ableger in Basel und mittlerweile auch in Sydney eröffnet. In Singapur verfügt die Firma mit über Labore. Im Zentrum der Coronaforschung steht ein Protein-Impfstoff der zweiten Generation, der mittels Spray in der Nase verabreicht wird. Er soll gegen verschiedene Varianten wirken und kann im Kühlschrank gelagert werden.

Diese intranasale Anwendung biete mehrere Vorteile, sagt Alexander Breidenbach, nach Firmenchef Madhavan Nallani die Nummer zwei von ACM Biolabs. Die Gabe des Impfstoffs in der Nase zielt ­direkt auf einen Immunschutz auf der Schleimhaut, was besser vor einer Infektion und einem schweren Verlauf schützen soll. Zudem werde so auch das Problem der Verbreitung des Virus angegangen. Da Corona über die Atemwege verbreitet wird, soll die Anwendung in der Nase auch die Wahrscheinlichkeit der Übertragung deutlich redu­zieren.

Alexander Breidenbach ist der operative Chef der Biotechfirma ACM Biolabs. zvg

Bislang gibt es jedoch nur Daten aus präklinischen Versuchen, die laut Breidenbach vielversprechend seien. Inzwischen hat die Firma eine klinische Studie der sogenannten Phase I mit 80 Freiwilligen in Australien gestartet. Ende Juli wurde der erste Proband geimpft.

Die ersten Resultate erwartet Breidenbach im ersten ­Quartal des nächsten Jahres. Die Studie soll auch einen weiteren Vorteil belegen können: Die ­Firma geht aufgrund der experimentellen Daten davon aus, dass der Impfstoff auch gegen Delta und Omikron schützt. Um schnell auf neue Varianten ­reagieren zu können, liessen sich angepasste Komponenten rasch in die Zusammensetzung des Impfstoffes einfügen, sagt Breidenbach.

Finanziert wird ACM Biolabs derzeit durch private Investoren aus der Schweiz und Singapur. Das Team um Nallani und Breidenbach denkt bereits über einen Börsengang nach. In drei Jahren könnte es so weit sein, sagt der Deutsche.

Rocketvax: Mit Geldern von Basel-Stadt

zvg

Intranasal ist auch das Zauberwort des zweiten Basler Impfstoffherstellers Rocketvax. Wie ACM Biolabs forscht die Firma an einem neuen Coronaimpfstoff, der durch die Nase verabreicht werden und so besser vor dem Virus schützen soll. Dabei handelt es sich um einen abgeschwächten Lebendimpfstoff. Historisch betrachtet seien viele erfolgreiche Impfstoffe etwa gegen Polio, Masern oder Gelbfieber Lebendimpfstoffe, sagt Rocketvax-Chef Vladimir Cmiljanovic. Im Gegensatz zu den mRNA-Vakzinen aktiviere der eigene Impfstoff das gesamte Immunsystem und nicht nur Teile davon.

Der Impfstoff werde gegen alle Varianten des Virus einsetzbar sein, zeigt sich Cmiljanovic überzeugt. Die Schutzwirkung werde ein bis zwei Jahre anhalten, wenn nicht sogar länger. Zudem glaubt der ehemalige Basler Handballprofi, dass es mit dem Rocketvax-Stoff zu deutlich weniger Reinfektionen kommen wird. Für manche mag das schon fast zu gut klingen.

Vladimir Cmiljanovic ist Chef der Basler Biotechfirma Rocketvax. zvg

Eine im Juni ­veröffentlichte Studie spricht gar davon, dass der Wirkstoff «einen möglichen Weg zur Beendigung der Pandemie aufzeigt». Das Papier stammt von zwei Forschern der Freien Universität Berlin, die auch als wissenschaftliche Partner von Rocketvax tätig sind. «Die Daten waren so gut, dass mir der ­Forschungschef von Pfizer ­persönlich gratuliert hat», sagt Cmiljanovic.

Das Papier basiert allerdings lediglich auf Tierversuchen. Die erste Studie der Phase I, in der der Impfstoff im Mensch getestet wird, soll im kommenden Frühling starten. Eine Studie der Phase II mit rund 200 Patienten soll rasch folgen.

Rocketvax wurde bisher von Privatpersonen und dem Kanton Basel-Stadt finanziell unterstützt. Konkret stammt eine Million Franken vom Standortförderungsfonds und eine Million vom Unispital Basel, das als Partner von Rocketvax aktiv ist. Für weitere Gelder spricht Cmiljanovic unter anderem mit den Regierungen aus der Schweiz, Deutschland und Serbien. Spruchreif sei aber noch nichts.

Noorik Biopharmaceuticals: Altes Mittel gegen Corona

zvg

Das Basler Unternehmen untersucht ein Medikament, das bislang gegen den ­Anstieg des Blutdrucks im Lungenkreislauf (pulmonale Hypertonie) eingesetzt wird. Schwer erkrankte und hospitalisierte Coronapatienten weisen ähnliche Symptome auf wie Menschen mit hohem Blutdruck in der Lunge. Daher war es naheliegend, das Medikament auch für den Einsatz gegen Covid-19 zu untersuchen – ein Prinzip, das bereits mehrere Pharmafirmen angewendet haben.

Iker Navarro ist Chef der Basler Firma Noorik Biopharmaceuticals. zvg

Das Präparat soll zur Behandlung von Patienten eingesetzt werden, die sich im Spital befinden und zusätzlichen Sauerstoff benötigen. Die Dosierung des Wirkstoffs werde für Coronapatienten um den Faktor 40 reduziert, sagt Iker Navarro, Chef von Noorik Biopharmaceuticals.

Da die Nebenwirkungen des Medikaments bereits bekannt und in geringerer Dosis abgegeben werden, hat Navarro keine Bedenken wegen der ­Sicherheit. Navarro erzählt von Berichten, dass Patienten mit Long Covid eine pulmonale Hypertonie entwickeln. Möglicherweise könne das Medikament auch hier helfen. Ein Nachteil: Schwangere und stillende Frauen dürfen das Präparat nicht einnehmen.

Die Biotechfirma hat im ­vergangenen Jahr eine Studie der Phase II gestartet. Dabei wird die Wirkung des Medikaments an Patienten getestet, die zusätzlichen Sauerstoff benötigen, aber nicht künstlich beatmet werden. Das Ziel ist, 232 Patienten in die Studie aufzunehmen. Wie weit Noorik damit ist, möchte der Firmenchef nicht sagen. Um den Wirkstoff zur ­Behandlung sehr schwerer Fälle zu prüfen, wäre eine separate Studie nötig.

Noorik gehört zu jenen vier Unternehmen, die vergangenen Dezember vom Bund insgesamt 27 Millionen Franken für die Entwicklung von Covid-19-Arzneimitteln erhielten. Wie viel Geld konkret fliesst, sagt Navarro nicht. Präsident der Firma ist ­Elmar Schnee, ehemaliger Chef des Genfer Biotechkonzerns Merck Serono.

Kinarus: Vermehrung des Virus stoppen

zvg

Das Medikament der Basler Biotechfirma zielt auf jenen Signalweg im Körper, der für die Vermehrung des Coronavirus zuständig ist. «Wir erachten es als attraktiven Weg, diesen Signalweg zu blockieren, und dies unabhängig von Varianten», sagt Kinarus-Chef Alexander Bausch. In Untersuchungen in Tieren konnte das Medikament die Entzündungswerte reduzieren und Lungenschäden vermindern.

Beim Medikament von Kinarus handelt es sich um eine Kombination zweier Wirkstoffe. Deren Verbindung zeigte bessere Resultate als die einzelnen Wirkstoffe.

Alexander Bausch ist Firmenchef der Biotechfirma Kinarus. zvg

Derzeit befindet sich das Präparat in der zweiten Phase der klinischen Entwicklung. ­Basierend auf 130 Patienten mit vier Wochen Behandlung, wird ein Zwischenfazit mit Blick auf die Wirksamkeit gezogen. Spätestens Ende September sollte es so weit sein, sagt Bausch. Mit einer zweiten Studie werden Personen mit milden bis moderaten Symptomen untersucht. Dabei muss der Patient einmal pro Tag telefonisch 14 Fragen zu seinem Gesundheitszustand beantworten. Die Stichworte dazu sind zum Beispiel Müdigkeit, Fieber, Husten oder Geschmackssinn.

Wie rasch die Resultate der zweiten Studie vorliegen, hängt vom Infektionsgeschehen ab. Wie Noorik hat auch Kinarus Geld vom Bund erhalten, maximal sieben Millionen Franken. «Ohne dieses Geld hätten wir die zweite Studie nicht machen können», sagt Bausch.

Der 60-jährige Deutsche gründete Kinarus vor gut vier Jahren zusammen mit zwei ­Partnern. Lediglich sieben ­Angestellte teilen sich vier Vollzeitstellen. So werden etwa die klinischen Studien von externen Partnern durchgeführt. Die Büros befinden sich im Stücki-Business-Park. Bausch hat zu Beginn seiner Karriere während 20 Jahren bei Roche gearbeitet.

Das Unternehmen, das sich durch eine Übernahme einer ­anderen Firma bereits an der Börse befindet, sucht weitere ­Investoren.

