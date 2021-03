Pandemie Vor drei Wochen endete der kulturelle Shutdown: So fällt das Fazit von fünf Basler Museen aus Seit Anfang März dürfen die Museen wieder Besucherinnen und Besucher empfangen. Längst nicht alle fünf befragten Museen bekamen den Ansturm zu spüren – doch die Freude über die Lockerungsmassnahmen ist überall spürbar. Larissa Gassmann 19.03.2021, 05.00 Uhr

Besucher der Ausstellung «Rodin/Arp» in der Fondation Beyeler. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Seit knapp drei Wochen bekommen die Ausstellungsstücke in den Basler Museen endlich wieder die Aufmerksamkeit, die sie verdient haben. Aus dem Dornröschenschlaf des kulturellen Shutdowns aufgeweckt, werden die heiligen Hallen der Kunst nun wieder mit Leben gefüllt. Wir haben bei fünf Basler Museen nachgefragt, was ihnen der Öffnungsschritt gebracht hat und was sie seither erlebt haben.

Bereits in der ersten Öffnungswoche bildeten sich vor dem Kunstmuseum Basel erste Schlangen. Für die anstehende Ausstellung «Sophie Taeuber-Arp» wurden laut Mirjam Baitsch, Verantwortliche Marketing und Development, nun Online-Tickets mit Zeitslots eingeführt. Im Vergleich zum Öffnungsschritt im vergangenen Jahr hat sich einiges geändert:

«Die Einschränkungen sind hinsichtlich der Anzahl Besuchenden grösser und anspruchsvoller. Dies fordert das Managements des Besucherflusses nochmals heraus».

Nach wie vor sei aber von allen Seiten viel Verständnis vorhanden. Gleiches gelte für die Lust nach Kunst: «In erster Linie spüren wir eine grosse Freude, dass ein Besuch und das Erlebnis vor dem Original wieder möglich sind.» So sei ein Eintritt ins Museum nicht nur eine intellektuelle und musische Erfahrung, sondern auch eine soziale.

Eine Besucherin vor einem Kunstwerk von Sophie Taeuber-Arp. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Ebenfalls mit Zeitslots wird der Eintritt in die Räumlichkeiten der Fondation Beyeler geregelt. Auf Anfrage heisst es von Seiten des Museums, dass die Eintrittstickets mehrheitlich online gekauft werden. So komme es zu keinen Schlangen vor dem Gebäude. Derzeit kann die Ausstellung «Rodin/Arp» bewundert werden. Seit der Öffnung am 1. März habe man von den Besuchern sehr positive Rückmeldungen erhalten.

Im Muttenzer Kunsthaus Baselland wurden die Erwartungen derweil gar übertroffen. In der Eröffnungswoche der Ausstellung «Nachleuchten. Nachglühen – Videoinstallationen und ihre Wegbereiter» herrschte für alle freier Eintritt, was zahlreiche Besucherinnen und Besucher anlockte.

«Die Leute sind glücklich gekommen und noch glücklicher gegangen und haben sich ganz toll an alles gehalten. Das zieht sich bis heute weiter»,

sagt Direktorin Ines Goldbach. Durch die Grösse des Museums verteile sich der Besucherstrom trotz allem gut. Auch lange Wartezeiten an der Kasse gibt es kaum. Bereits während der Schliessungswochen seien immer wieder Anfragen eingegangen. Man habe gemerkt, dass die Menschen ein Stück weit «ausgehungert» sind. «Wir sind richtig froh, dass wir gewissermassen aktiv zur Krisenbewältigung beitragen und den Besuchern Kraft und vor allem Inspiration mitgeben können», so Goldbach.

Auch das Museum der Kulturen Basel erwartete keinen Ansturm, verzeichnet aber laut Mediensprecherin Andrea Mašek sehr hohe Besucherzahlen. Besonders beliebt sei die Ausstellung «Erleuchtet – Die Welt der Buddhas», die kurz vor der Schliessung startete. Noch während des kulturellen Shutdowns gingen immer wieder Nachfragen dazu ein. Umso grösser war die Freude über die Öffnung: So erwähnt Mašek etwa eine Besucherin, die ihr erklärte, dass es ihr viel wichtiger sei, wieder ins Museum zu können als ins Shoppingcenter. Dort seien die Produkte schliesslich alle gleich und ohne Inhalt. «Auch der ästhetische Aspekt unserer Ausstellungen wird sehr geschätzt», sagt Mašek.

Zu Wartezeiten kam es Anfang März derweil im Historischen Museum Basel. Grund dafür war der freie Eintritt am ersten Sonntag des Monats. Laut Andreas Mante, Head of Communications, lockte dies über 700 Personen an. Ebenfalls einen Gratiseintritt gab es in der ersten Öffnungswoche: «Dieses Angebot wurde aber nicht übermässig stark genutzt.»

Auch in Zeiten von Corona beliebt: das Historische Museum Barfüsserkirche.

Nicole Nars-Zimmer

Besonders von Schulklassen rege besucht werde die Sonderausstellung in der Barfüsserkirche über Basel in der Zeit des Nationalsozialismus. Einen grossen Unterschied im Vergleich zum Lockerungsschritt im vergangenen Jahr kann Mante nicht feststellen. Es sei bloss schade, dass Führungen und Konzerte derzeit wegfallen. «Trotzdem sind viele Besucher froh, dass wieder ein nutzbares Kulturangebot vorhanden ist», sagt er. So könne es aufgrund der Personenzahlbeschränkung an den Wochenenden weiterhin Wartezeiten geben.