Chaos im Grenzverkehr zwischen der Schweiz und Deutschland

Pannensommer Störungen, Ausfälle, Verspätungen: Im Zugverkehr zwischen der Schweiz und Deutschland läuft kaum etwas, wie es soll Chaos im Zusammenspiel zwischen der Deutschen Bahn und den SBB: Wegen Bauarbeiten und vieler Krankheitsausfälle kommen aktuell zahlreiche Fahrgäste nur mit Mühe an ihre Reiseziele. Tomasz Sikora 09.08.2022

Ein Zug zwischen Basel Badischer Bahnhof und Waldshut fällt aus. Aktuell eine häufige Szene. Nicole Nars-Zimmer

Wer kürzlich mit dem Zug die schweizerisch-deutsche Grenze passierte oder in Südbaden unterwegs war, hat es vermutlich mitbekommen: In den vergangenen Wochen hatten in der Region zahlreiche Züge Verspätungen oder sind gar komplett ausgefallen. Erst vergangenen Mittwochmittag hat die bz beobachtet, dass ein Zug nach Karlsruhe komplett ausgefallen ist. Der Grund dafür war «Personalmangel», wie eine Lautsprecherdurchsage erklärte.

Der Ausfall von Zügen aufgrund von Personalmangel ist bei den SBB keine Neuheit. In den vergangenen Jahren sorgte ein Mangel an Lokführerinnen und Lokführern immer wieder für Probleme. Allerdings hatte das nichts mit der Deutschen Bahn zu tun und das Problem beschränkte sich auf die Führerstände.

Fahrpläne werden nicht immer eingehalten

Aktuell scheint der Personalmangel aber bei sämtlichen Personalgruppen aufzutreten. Das berichtet jedenfalls die «Badische Zeitung» Anfang August. Darin heisst es, dass es deswegen in den vergangenen Wochen auf fast allen Strecken in der Region zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen gekommen sei. Speziell die Linie Basel-Waldshut sei in den vergangenen Wochen mehrfach betroffen gewesen.

Ein SBB-Sprecher bestätigt, dass aktuell vermehrt Züge aus Deutschland verspätet in Basel ankommen. «Verspätete Züge der Deutschen Bahn, die eigentlich planmässig in Basel SBB enden sollten, wendet die Deutsche Bahn jedoch teilweise schon in Basel Badischer Bahnhof.» Und: «Züge der DB, die in der Schweiz Fahrplanleistungen übernehmen, werden nach Möglichkeit durch SBB-Rollmaterial ersetzt.» Ansonsten bitte man die Fahrgäste, andere Verbindungen zu wählen.

Bis wann die Probleme andauern, bleibt unklar

Was die Verspätungen der Deutschen Bahn (DB) betrifft, verweist der Sprecher auf die deutsche Kollegin. Auf Anfrage teilt dort eine Sprecherin mit, dass die Probleme vor allem mit dem Ausbau der Rheintalbahn zwischen Freiburg und Basel zusammenhängen würden, weil momentan nur ein Gleis zur Verfügung stehe. Weil in der aktuellen Sommerferienzeit die Pendlerströme geringer seien, würden diese Arbeiten im Moment fokussiert, wodurch sich das Problem aktuell verschärfe. Welche Verbindungen konkret betroffen sind und wo mit weiteren Störungen zu rechnen ist, hat die DB nicht beantwortet.

Einen Spezialfall stellt in diesem Gefüge die Wiesentalbahn, die S6, dar, die von den SBB betrieben wird, sich aber grösstenteils auf deutschem Staatsgebiet befindet. Sie verkehrt zwischen Basel SBB und Zell im Wiesental. Auf Nachfrage der bz, ob sie ebenfalls von Ausfällen, Störungen oder Verspätungen betroffen sei, stellen die SBB klar, dass die SBB GmbH in Deutschland für die Beantwortung der Fragen zuständig sei. Diese schreibt der bz, dass die S6 ebenfalls von den Problemen tangiert wird. Der Gründ dafür sei die Anschlussaufnahme von Fernverkehrszügen. «Durch die Eingleisigkeit der Bahn kann teilweise bei Verspätungen nur durch ein vorzeitiges Wenden die Fahrplanstabilität wiederhergestellt werden.»

Und es gebe noch einige weitere Gründe: «Des Weiteren fordern die anhaltende Hitze und die hohe Auslastung unserer Züge durch das 9-Euro-Ticket unsere Fahrzeuge und lösen zum Teil Störungen aus, die aufgrund der Lieferschwierigkeiten im Ersatzteilmarkt zu ungewöhnlich langen Werkstattaufenthalten führen. Hierdurch kommt es in letzter Zeit zu Fahrzeugschwächungen.»

