Noch immer oft leer: Das Parking Kunstmuseum im Basel

Parkplätze Ein Jahr Parking Kunstmuseum in Basel: Im Schnitt waren 28 Parkplätze besetzt Die Besucherzahlen sind zwar über die letzten Monate gestiegen. Doch viele der 350 Plätze im Parking im St.-Alban-Graben bleiben nach wie vor leer. Die versprochene Aufhebung der oberirdischen Parkplätze wurde immer noch nicht umgesetzt. Zara Zatti und Andreas Möckli Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Platz im Parkhaus hat es noch mehr als genug. Nicole Nars-Zimmer

Das Parkhaus Kunstmuseum feiert am Samstag Geburtstag – ein Jahr alt wird es. Einen Tag vorher hielt sich das Interesse für das baldige Geburtstagskind allerdings in Grenzen: Um die Mittagszeit war das Parkhaus nicht einmal zur Hälfte belegt. Dieses dürfte sich jedoch an den Zustand gewöhnt haben und knapp 50 Prozent Belegung sogar als Erfolg verbuchen. Denn die durchschnittliche Auslastung des letzten Jahres beträgt gerade einmal 8 Prozent.

Das Parkhaus Kunstmuseum bietet Platz für 350 Autos, im Jahresschnitt standen also 28 Fahrzeuge darin. Natürlich muss in der Rechnung berücksichtigt werden, dass die Belegung stündlich gemessen wird, auch in der Nacht, wenn nicht viele Menschen einen Parkplatz suchen. Das drückt den Schnitt. Dennoch: Das junge Parkhaus wird deutlich weniger genutzt als andere in Basel.

Im Vergleich mit neun Parkhäusern belegt es den letzten Platz, die Auslastung über den gleichen Zeitraum war bei allen anderen zweistellig. Das Parkhaus Rebgasse, das Platz für 250 Autos bietet, war im Schnitt zu 55,7 Prozent belegt, das Parkhaus Storchen zu 51,4 Prozent.

Beim Kunstmuseum Parking gibt es durchaus eine Steigerung der Belegung: Lag die Auslastung im Januar noch bei 3,3 Prozent, stieg diese über die Monate, im Dezember beträgt sie bis anhin 21,9 Prozent. Dennoch bleiben auch im Dezember täglich Hunderte Parkplätze frei. Das Parkhaus versuchte auch mit Gratisaktionen Kundschaft anzulocken. So konnte es während der Fasnacht teilweise kostenlos genutzt werden. Der Erfolg war bescheiden.

Betreiberfirma will nächstes Jahr evaluieren

Die Betreiberin des Parkhauses ist die Firma Apcoa mit Sitz in Stuttgart. In Basel ist die Firma für das Parking im Bahnhof SBB, an der Rebgasse und im Claraspital zuständig. Daneben ist Apcoa hierzulande etwa in Biel und Lausanne tätig. Die Betreiberin will die Belegungsdaten vom Kunstmuseum Parking Anfang des nächsten Jahres evaluieren und zeigt sich so weit zufrieden: «Bereits jetzt können wir aber sagen, dass sich die Belegung im Verlauf des Jahres erfreulich entwickelt hat.»

Ein häufiges Bild: über 200 freie Plätze. Nicole Nars-Zimmer

Der Bau des über 50 Millionen Franken teuren Parkhauses Kunstmuseum geht auf einen verkehrspolitischen Kompromiss im Grossen Rat zurück. So einigten sich Bürgerliche und Linke in der Diskussion um das «Verkehrskonzept Innenstadt» darauf, dass das Parking gebaut werden darf, aber nur, wenn im Gegenzug die Mittlere Brücke für den motorisierten Individualverkehr gesperrt wird und rund um das neue Parkhaus oberirdisch 210 Parkplätze abgebaut werden.

Verzögerung beim Abbau von oberirdischen Parkplätzen

Der Abbau der oberirdischen Parkplätze hätte eigentlich vor der Eröffnung des Parkhauses abgeschlossen sein müssen. Im Juni dieses Jahres stellte die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission des Grossen Rates allerdings fest, dass erst 104 Parkplätze abgebaut wurden und die versprochene Aufwertung nicht stattgefunden hat. Als Aufwertung gelten Massnahmen wie Entsiegelung oder Begrünung.

Das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) wollte bis zum Ende dieses Jahres weitere 70 Parkplätze aufheben. Doch auch das wurde nicht erreicht. Bis heute seien 46 dieser Parkplätze aufgehoben worden, schreibt das BVD auf Anfrage. Sieben Parkplätze am Mühlenberg würden zurzeit durch laufende Bauarbeiten belegt und seien de facto nicht mehr verfügbar. Der Abbau von 20 Parkplätzen in der St.-Alban-Anlage soll Anfang des nächsten Jahres folgen, dabei soll zu Gunsten des öffentlichen Verkehrs und der Velofahrenden auch eine neue Bus-Velospur entstehen.

