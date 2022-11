Kanton Basel-Stadt will Quartierparkings pushen

St.-Jakob-Arena Wirtepaar muss nach neun Jahren das Arena-Restaurant abgeben – der EHC Basel übernimmt

Mit der Rückkehr in den Profisport will der EHC Basel zusätzliche Gelder aus der Gastronomie generieren. Das Sportamt von Basel-Stadt kommt dem Klub entgegen und übergibt ihm die Führung des Restaurants Arena in der Eishalle. Auch bei FCB-Fans ist die Beiz beliebt.