Parlamentswahlen Macron klarer Wahlsieger im Elsass Beim zweiten Wahlgang der Parlamentswahlen teilen sich die Républicains und die Linke die verbleibenden vier von fünfzehn Sitzen. Die Rechtspopulisten gehen leer aus, aber erzielen Rekordergebnisse. Peter Schenk 20.06.2022, 13.53 Uhr

Im Unterschied zum übrigen Frankreich hat das Wahlplakat im Elsass viele Wählerinnen und Wähler überzeugt - Foto vom Hauptsitz Macrons in Paris beim Warten auf die Wahlresultate. Christophe Petit Tesson / EPA / keystone-sda.ch

Das Elsass entwickelt sich zu einer Hochburg des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Beim zweiten Wahlgang der Parlamentswahlen holte sich seine Partei am Sonntag elf von insgesamt fünfzehn Mandaten. «Es stimmt also anders ab als das übrige Frankreich und bestätigt die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen», kommentiert Richard Kleinschmager, emeritierter Politologe der Universität Strassburg, der die Wahlen im Elsass seit mehr als 30 Jahren verfolgt.

Nur mit 126 Stimmen Vorsprung gewonnen

Manchmal wurde es allerdings sehr knapp. So konnte sich die ehemalige Ministerin Brigitte Klinkert in Colmar/Neuf-Brisach trotz ihres grossen Vorsprungs vom ersten Wahlgang mit 50,2 Prozent nur mit 126 Stimmen mehr als ihr Herausforderer der bürgerlichen Républicains durchsetzen.

Das Elsass könnte so an seine Tradition des antigaullistischen und pro-europäischen Zentrismus anknüpfen, zumal Macrons Partei nicht mehr wie früher vor allem in den städtischen Ballungsräumen, sondern auch auf dem Land gewinnen konnte. Im Haut-Rhin, dem südlichen Departement des Elsass, siegte sie in zwei Duellen gegen den rechtspopulistischen Rassemblement national (RN). Letzterem gelang es in keinem der acht Duelle, in der er im Elsass vertreten war, ein Mandat zu erringen.

Neben Basel 46,1 Prozent für Rechtspopulisten

Den neben Basel liegenden Wahlkreis Altkirch/Saint-Louis gewann zwar Didier Lemaire mit 53,9 Prozent für Macron, sein Herausforderer, der ehemalige Gaullist Christian Zimmermann, erzielte für den RN mit 46,1 Prozent aber ein «historisches Ergebnis», wie er das selber nannte. In zwei weiteren Wahlkreisen kam der RN im Südelsass auf 44,6 Prozent oder 45,1 Prozent – soviel wie noch nie. Im Bas-Rhin lagen die Ergebnisse des RN bei um die 40 Prozent.

«Wenn man sich die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen und der Parlamentswahlen ansieht, bestätigt sich der Fortschritt des RN. Zudem beginnt er, sich mit lokalen Politikern vor Ort gut zu verankern», sagt Kleinschmager.

Den bürgerlichen Républicains gelang es, sich in zwei Wahlkreisen durchzusetzen: Die amtierenden Députés konnten ihr Mandat dort verteidigen. Wie schon gegen Klinkert verloren die Républicains aber auch im Wahlkreis Ribeauvillé/Guebwiller knapp gegen den Kandidaten von Macron. «Derzeit kann man sich schwer verstellen, wie die Républicains aus diesem Tief wieder herauskommen sollen», sagt der Politologe.

Mit 64,6 Prozent erstaunlicher Erfolg für Macrons Kandidat in Mulhouse

Im Raum Mulhouse erzielte Olivier Becht in einem Duell mit dem Linksbündnis Nupes mit 64,6 Prozent einen klaren Sieg. Sein Ausmass beurteilt Kleinschmager als für Mulhouse erstaunlich.

Im Bas-Rhin kam es zu vier weiteren Duellen zwischen Links und Mitte, von denen Macron zwei deutlich für sich entscheiden konnte. Im Raum Strassburg allerdings setzte sich das Linksbündnis in zwei Wahlkreisen knapp durch – und dies, obwohl es nach dem ersten Wahlgang schien, dass es über keine Stimmenreserven mehr verfügte, die sie mobilisieren könnte. Kleinschmager verweist in diesem Zusammenhang auf die linke Tradition Strassburgs, die schon in den 1920er-Jahren begonnen habe. «Da gibt es durchaus eine Kontinuität.»