Partydroge Basel-Stadt will Lachgas nicht verbieten, hat aber eine Alternative parat Die SVP fordert eine Verankerung der Droge im nationalen Betäubungsmittelgesetz. Der Kanton lehnt das ab und schlägt eine Alternative vor. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 21.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lachgasballone sind in Frankreich verboten. Das könnte hier auch bald der Fall sein. Bild: Jenny Matthews / Corbis News / Corbis via Getty Images

Seit ein 18-Jähriger in Arisdorf im November 2021 bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, wird in der Region intensiv über Lachgas diskutiert. Die fünf Jugendlichen sollen zuvor in einer Basler Bar die Partydroge gekauft und im Auto konsumiert haben. Lachgas kann zu Gehirnschäden führen, untersteht aber im Gegensatz zu anderen Drogen wie Kokain nicht dem Betäubungsmittelgesetz. Auch deshalb nicht, weil es in der Zahnmedizin als Narkosemittel oder zur Herstellung von Rahm verwendet wird.

Nach dem tödlichen Unfall hat der Kanton Basel-Stadt Abgabeverbote in einschlägigen Clubs und Bars erlassen. Der Vollzug erfolgte umständlich auf Basis der kantonalen Chemikalienverordnung. Betriebsschliessungen können auf diesem Weg nicht verhängt werden. Das Basler Gesundheitsdepartement (GD) hat deshalb beim Bund interveniert und zusätzliche Instrumente verlangt. Diese sollen die Verwaltungsbehörden entlasten und der Polizei mehr Handlungsmöglichkeiten geben.

Illegale Abgabe soll bekämpft werden

Doch wie könnten neue Regeln aussehen? Von einer Verankerung im nationalen Betäubungsmittelgesetz, wie dies im Grossen Rat ein Vorstoss von Joël Thüring (SVP) für eine Standesinitiative fordert, will das GD nichts wissen. Dies würde die industrielle Verwendung des Stoffes erheblich erschweren, gibt GD-Sprecherin Anna Lüthi zu bedenken. Anstatt den Konsum will Basel-Stadt die illegale Abgabe bekämpfen. Mit dem Verkauf von Lachgasballonen haben in Basel einige Bars ein Riesengeschäft gemacht.

Als Richtschnur könnte ein Spezialgesetz dienen, das im Mai 2021 in Frankreich erlassen wurde. Es verbietet Abgabe und Verkauf von Lachgas an Minderjährige sowie – unabhängig vom Alter der Konsumenten – den Verkauf in Clubs, Bars und an öffentlichen Festen. Untersagt ist zudem der Verkauf von Crackern und Ballonen, also von Produkten, die nicht der «traditionellen Verwendung» von Lachgas entsprechen, wie es heisst.

«Der Kanton hat das Thema jahrelang verschlafen»

Die französischen Behörden hoffen, so den Missbrauch als Rauschmittel bekämpfen zu können, ohne den Zugang zu Lachgas für legale Zwecke zu erschweren. Laut GD wolle das Bundesamt für Gesundheit toxikologische Berichte aus Frankreich prüfen; die Resultate liegen noch nicht vor.

Erstaunt über den offensichtlichen Meinungsumschwung des Kantons zeigt sich SVP-Grossrat Thüring: In seinem Vorstoss für ein Lachgasverbot verweist er auf eine Aussage der Basler Regierung vom Februar 2022. Demnach wäre es «denkbar», Lachgas dem Betäubungsmittelgesetz zu unterstellen. «Der Kanton hat das Thema jahrelang verschlafen. Dass er es nun mit dem Zwischenweg anstatt einem echten Verbot lösen will, ist unverständlich.» Er halte jedenfalls an seinem Vorstoss für ein Verkaufs- und Konsumationsverbot im Betäubungsmittelgesetz fest.

Regionale Unterschiede offenbar sehr gross

Die Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss begrüsst hingegen, dass der Kanton vom Verbot im Betäubungsmittelgesetz abgerückt sei: «In der Drogenpolitik lösen Verbote keine Probleme.» Beim Cannabis ziele Basel-Stadt ohnehin Richtung Legalisierung. Wyss hat Suchtexperten zum Lachgas befragt. Quintessenz aus den Gesprächen: «Offenbar sind die regionalen Unterschiede riesig. In Basel ist Lachgas hochbrisant, in anderen Regionen hingegen kaum ein Thema.»

Wyss will mit einer Interpellation wissen, wie der Bundesrat die Situation beurteilt und ob er regionale Unterschiede sieht. Vor zwei Jahren sprach er im Zusammenhang mit einem Vorstoss des jurassischen SP-Nationalrats Pierre-Alain Fridez noch von einem «marginalen Problem». «Ich denke, das hat sich verändert», sagt Wyss. Sie fordert vom Bundesrat, die Präventionsanstrengungen beim Lachgas zu verstärken; vor allem in Regionen, wo der Missbrauch wie in Basel problematische Ausmasse angenommen hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen