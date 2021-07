Partys gegen den Corona-Frust: Experten warnen vor Eskalation

Experten warnen «Es ist ein Pulverfass»: Basler Jugendliche feiern öffentliche Partys gegen den Coronafrust Nach eineinhalb Jahren Pandemie besteht ein grosser Nachholbedarf – vor allem bei Jugendlichen. Dies zeigt sich nun mit ausufernden Partys im öffentlichen Raum. Jonas Hoskyn 01.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Durch die Corona-Pandemie wird der öffentliche Raum nochmals stärker beansprucht.

Martin Toengi

In der Fachsprache nutzt man den Begriff «themenzentrierter Ort» – im Volksmund «Hotspot». Nachdem im Frühjahr das Hafenareal zum Schauplatz von illegalen Partys wurde, steht momentan das Birsköpfli im Fokus. Anwohner berichteten gegenüber «Telebasel» von lautstarken Feiern bis tief in die Nacht mit den üblichen negativen Begleiterscheinungen wie Lärm und Littering.

Bei beiden Lokalitäten gibt es ortsspezifische Erklärungen: Die Partys im Hafen fielen in eine Zeit, als in unmittelbarer Nähe in Deutschland und Frankreich noch deutlich härtere Massnahmen galten als in der Schweiz. Viele der Feiernden stammten von ennet der Grenze. Und das Birsköpfli ist jedes Jahr Ende Juni der Treffpunkt für diverse Abschlussfeiern vor den Sommerferien.

Parkranger sollen die Situation entschärfen

Marc Moresi leitet die Freizeithalle Dreirosen.

Kenneth Nars

«Wir haben eine ähnliche Entwicklung bereits vergangenen Sommer beobachtet», sagt Marc Moresi, der die Freizeithalle Dreirosen leitet. «Wir erleben mehr als sonst Leute, die partymässig Vollgas geben und die dann teilweise schnell aggressiv werden.» Die Tragweite des Problems sei ihm unter anderem bewusst geworden, als er im Winter teilweise auch an Wochentagen und auch schon am Morgen auf Schwerbetrunkene direkt vor dem Freizeitzentrum gestossen sei, «das habe ich in diesem Ausmass noch nie erlebt».

Entsprechend haben die Verantwortlichen auf dem Dreirosenareal bereits im Frühling präventive Massnahmen hochgefahren. So wurden unter anderem wie im vergangenen Jahr Ranger eingesetzt, die problematische Situationen erkennen und entschärfen sollen. «Bisher ist es mehrheitlich friedlich auf der Anlage, aber die Situation scheint durchaus labil», sagt Moresi.

«Unter der Oberfläche gärt es.»

Bei vielen Menschen, gerade auch bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sei der Frust teils gross, was auch sehr verständlich ist. «Die Jungen haben massiv zu kämpfen mit der Situation.» Teilweise seien die Massnahmen nur schwer zu vermitteln, da viele im direkten Umfeld wenig Coronabetroffene haben. «Wenn dann wie aktuell die Clubs zwar öffnen dürften, aber niemand rein kommt ohne Zertifikat, fühlen sich viele auf gut Deutsch verarscht», sagt Moresi. «In gewisser Hinsicht ist die Lage ein Pulverfass.»

«Müssen einen respektvollen Umgang finden»



Es seien aber längst nicht nur Jugendliche an den Hotspots unterwegs, meint Michel Eisele, Geschäftsführer der mobilen Jugendarbeit Basel. «Der öffentliche Raum wird über alle Altersstufen mehr genutzt. Bis vor kurzem waren ja auch Bars, Restaurants oder Konzertlokalitäten geschlossen.»

Eisele ist der Überzeugung, dass der Trend zur stärkeren Nutzung des öffentlichen Raums einen langfristigen Effekt haben wird. «Aus unserer Sicht ist das durchaus eine positive Entwicklung. Für Jugendliche ist der öffentliche Raum grundsätzlich sehr wichtig.» Die Herausforderung sei nun, dass man einen gemeinsamen, respektvollen Umgang finde, der etwa Rücksicht auf die Bedürfnisse von Anwohnern und die Umwelt nehme.



Polizei mit Schwerpunktaktion gegen Gewalt im öffentlichen Raum

Auch die Behörden haben die aktuelle Entwicklung auf dem Radar: «Im aktuellen Jahr verschärfte sich der Nutzungsdruck am Hafen wie auch andernorts in der Stadt massiv», schrieb die Basler Regierung auf eine parlamentarische Anfrage nach den Partys im Frühjahr. Dort konnte die Situation mit Sperrungen, mehr Sicherheitspersonal und zusätzlichen Abfallcontainern vorerst entschärft werden.

«Selbstverständlich stellt sich die Polizei in den warmen Jahreszeiten auf mehr Betrieb im öffentlichen Raum ein», sagt auch Sprecher Toprak Yerguz. «Wir patrouillieren sichtbar präsent überall dort, wo sich viele Personen treffen und sammeln.» Vergangenen Sommer hat die Polizei mit einer Schwerpunktaktion gezielt Gewaltdelikte im öffentlichen Raum präventiv und repressiv bekämpft und ihre Präsenz nochmals deutlich erhöht. Innert rund zwei Monaten wurden gut 1900 Personenkontrollen durchgeführt und 18 Platzverweise ausgesprochen. Diese Schwerpunktaktion werde dieses Jahr wiederholt, so Yerguz.