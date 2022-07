Pendenzenberg Staatsanwaltschaft Basel-Stadt will mehr Personal – das Anliegen dürfte aber chancenlos bleiben Immer wieder bleiben Fälle bei der Staatsanwaltschaft jahrelang liegen. Gespräche mit Mitgliedern der Justiz- und Sicherheitskommission des Grossen Rates zeigen aber, dass sie mit ihrem Wunsch nach mehr Ressourcen auf Widerwillen stösst. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Kämpft mit einer Flut an Pendenzen: die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt. Bild: Kenneth Nars

Sechs Empfehlungen sind es, die die Aufsichtskommission der Basler Staatsanwaltschaft in ihrem diesjährigen Bericht macht. Sie sollen alle demselben Ziel dienen: den Berg an Anzeigen und Ermittlungen schneller und effizienter zu bearbeiten. Dieser sei in den vergangenen Jahren so stark angewachsen, dass Fälle liegengelassen würden, so der Bericht, was von den Mitarbeitenden als «negativ» und «frustrierend» empfunden werde. Auch in der breiten Bevölkerung ist der Unmut gross, wie Reaktionen auf verjährte Fälle zeigten.

«Viele Geschädigte machen gar keine Anzeige mehr, weil sie davon ausgehen, dass die Ressourcen, um diese zu bearbeiten, ohnehin fehlen», sagt SVP-Grossrat Felix Wehrli. Er ist Mitglied der Justiz- und Sicherheitskommission.

«Die Behörde ist massiv überbelastet.»

Ausserdem habe es in letzter Zeit vermehrt Abgänge gegeben, was die Situation weiter verschärft habe, sagt der Riehener.

Wehrlis Wort hat Gewicht, denn bis vor wenigen Monaten war er selbst als Kriminalbeamter tätig und kennt daher die Situation aus eigener Erfahrung. Die Aufsichtskommission bestätigt im Bericht Wehrlis Eindruck. Insbesondere Abgänge von sehr erfahrenen Personen, von Leistungsträgerinnen und Leistungsträgern, seien eine grosse Herausforderung.

Staatsanwaltschaft fordert weiterhin mehr Personal

Das Problem der Rechtsverzögerung ist im Stadtkanton seit Jahren bekannt und wird nicht zuletzt vom Appellationsgericht immer wieder moniert. Eine Aufstockung um sechs Personen hat bereits 2021 stattgefunden. Die Staatsanwaltschaft hält sie aber für ungenügend. Bereits im vergangenen Jahr hat die Behörde dem Parlament deshalb zwölf zusätzliche Stellen beantragt – vergeblich.

«Die Geschäftsleitung ist sich, auch angesichts des politischen Gegenwinds, bewusst, dass die Staatsanwaltschaft nicht nur zusätzliche Ressourcen fordern, sondern auch geeignete Massnahmen treffen sollte, die Erledigungen mit den bestehenden Ressourcen zu steigern», so der Bericht. Sowohl auf die Frage, welche Massnahmen das sein könnten, als auch auf die Bitte um eine generelle Stellungnahme hat die Medienstelle der Staatsanwaltschaft bis Redaktionsschluss nicht geantwortet.

Obwohl sie also weiss, dass das Anliegen politisch einen schweren Stand hat, hält die Staatsanwaltschaft unverändert an ihrem Wunsch nach mehr Personal fest, wie der Bericht weiter zeigt: Neben den zwölf bereits geforderten Stellen im operativen Bereich will sie dem Grossen Rat für das Budget 2023 siebeneinhalb weitere Stellen beantragen, also insgesamt 19,5 Stellen.

Sowohl Links als auch Rechts sind skeptisch

Bei SP-Grossrat Mahir Kabakci, Mitglied der zuständigen Justiz- und Sicherheitskommission, stösst das Anliegen auf Skepsis.

«Die Kriminalitätsrate ist in Basel-Stadt seit mehreren Jahren stabil. Es ist daher überraschend, dass die Staatsanwaltschaft trotz bereits erfolgter Personalaufstockung erneut mehr Personal fordert.»

Gegenüber des Parlaments habe die Behörde bisher nicht überzeugend darlegen können, wo sie welche Ressourcen einsetzt. «Generell ist der Einsatz der Ressourcen bei der Staatsanwaltschaft eine ‹Blackbox› und von aussen schwierig zu durchschauen», sagt Kabakci und doppelt nach:

«Es erscheint mir fragwürdig, ob die Aufhebung der Immunität von Nationalräten oder die Thematisierung von Demonstrationen wie ‹Basel Nazifrei› eine so hohe Priorität haben sollten.» Für den Sozialdemokraten ist klar, dass es mehr Transparenz braucht:

«Wenn sich die Staatsanwaltschaft nicht besser erklärt, wird eine weitere Personalaufstockung im Grossen Rat sicherlich nicht einfach durchgewunken.»

Eine Aussage, der erstaunlicherweise auch SVP-Mann Wehrli zustimmt:

«Ich bin mir gar nicht sicher, ob mehr Personal nötig ist.»

Er ortet das Hauptproblem bei der geltenden Strafprozessordnung. Sehr viel Entlastung würde laut Wehrli bereits eine bessere Verteilung der Kompetenzen bringen, so wie in allen anderen Kantonen. «Früher mussten geschätzt 20 Prozent der Arbeitszeit für die Administration aufgewendet werden. Heute ist es ein Mehrfaches davon, sodass die Ermittlungstätigkeit viel zu kurz kommt oder gar nicht mehr stattfinden kann.» Viele Fälle würden darum schnell einmal mit einem Strafbefehl erledigt.

Eine Tendenz, die Kabakci für äusserst bedenklich hält. Wenn es mit dem Pendenzenberg ohne Aussicht auf Abbau weitergehe, werde das Vertrauen der Bevölkerung in die Staatsanwaltschaft noch weiter abnehmen. «Das wäre eine gefährliche Entwicklung, denn das Vertrauen in den Rechtsstaat ist elementar.»

