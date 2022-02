Science-Fiction schafft es auf die Bühnen der Region

Performance Science-Fiction schafft es auf die Theaterbühnen der Region Gleich zwei Theater in der Region zeigen aktuell futuristische Stücke: das Basler Vorstadttheater ein Roboter-Ballett und das Neue Theater in Dornach eine Reise durchs Weltall. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 14.02.2022, 05.00 Uhr

Kunstinstallation oder Theaterstück? «The Stars are Legion» im Neuen Theater in Dornach. zvg/SEDNA

Ganz ernst nimmt er sein Roboter-Ballett selber nicht. «Ich musste alternative Wege finden, um Geld zu verdienen», sagt Choreograf Ugo Dehaes zu Beginn seiner Performance «Simple Machines», die nun im Basler Vorstadttheater zu sehen ist. «Da konnte ich es mir eben nicht mehr leisten, mit Menschen zu arbeiten.»

Er stellt eine braune, beliebige Kartonschachtel vor sich auf den Tisch und erzählt weiter: «Es gibt immer mehr Firmen, die ihre Arbeitskräfte durch Roboter ersetzen. Da dachte ich mir: Cool, das mache ich auch!»

Bringen die Kinder zum Staunen: die Roboter des belgischen Choreografen Ugo Dehaes. zvg

Die Kartonschachtel hat sich kaum merklich in Bewegung gesetzt und kriecht über den Tisch. Was Dehaes zeigt, gibt es kaum je zu sehen: Der belgische Choreograf bringt Roboter auf die Welt. Er lässt sie auf der Bühne – in diesem Fall auf einem grossen Tisch – schlüpfen, sich wie eine Raupe langsam entpuppen. Für das menschliche Auge ist die Verwirrung perfekt. Da krabbeln kleine Maschinen, oder sind es doch Tiere? Die haarigen Fleischklumpen winden sich. Dehaes hebt ein Exemplar hoch, streichelt es zärtlich, als sei es sein Haustier.

Eines nach dem andern zieht er unter dem Tisch hervor: ein krabbenartiges Getier, das sich streckt und unverhofft wieder zusammenzieht. Abstossend, ja Ekel erregend sind einige dieser Fabelwesen. Andere wecken als raupenartige Fellknäuel sofort die Zuneigung der Kinder im Publikum. Sie strecken ihre Hände aus, um zu ertasten, was sich da vor ihnen bewegt.

Die Roboter werden wie Haustiere gestreichelt – dass das Maschinen sind, geht schnell vergessen. zvg

«In der Theaterwelt als seicht verschrien»

Diese Täuschung der menschlichen Sinne ist faszinierend – wie immer, wenn es um Roboter geht. Wüssten wir es nicht besser, wären wir überzeugt von der Wahrhaftigkeit dieser Kreaturen. Genau mit dieser Täuschung spielt der Choreograf. Er erzählt in seinem Stück vom Eigenleben der programmierten Wesen, zeichnet ihre Biografie nach.

Ähnlich futuristisch ist das Vorhaben der neuen Basler Theatergruppe Sedna, die am Samstag im Neuen Theater in Dornach mit «The Stars Are Legion» ihr Début gibt. Vorlage ist der gleichnamige Roman der Autorin Kameron Hurley aus dem Jahr 2017. Für die Produktion arbeiten die Theaterschaffenden mit einem Beamer, einer Plexiglasleinwand und der Gaming-Software «Virtual Production», die bereits im Film eingesetzt wird.

Die Technik «Virtual Production» lässt Realität und digitale Kulisse verschmelzen. zvg/SEDNA

«Science-Fiction wird in der Theaterwelt oftmals entweder als seicht oder schlichtweg als nicht umsetzbar verschrien», schreibt das Neue Theater. Gerade deswegen reize die Verantwortlichen die Umsetzung eines Science-Fiction-Stücks. Sie versprechen einen «intergalaktischen Roadtrip», bei dem Realität und digitale Kulisse verschmelzen. Eine Technik, die zukunftsträchtig sein dürfte – die Vermischung aus Technologie und Bühnenkunst scheint jedenfalls im Trend zu sein.

«Simple Machines». Vorstadttheater Basel, 17. bis 19.2.

«The Stars Are Legion». Neues Theater Dornach, 19. bis 25.2.

