Performance «Vielleicht bin ich zu vulgär»: Schauspielerin Ntando Cele rüttelt ihr Publikum auf Schauspielerin Ntando Cele strippt in der Kaserne Basel – und hält dem Publikum mit viel Selbstironie den Spiegel vor. Mélanie Honegger 09.01.2022, 22.49 Uhr

Provoziert mit stereotypen Rollenbildern und derben Sprüchen: die Südafrikanerin Ntando Cele. zvg / Janosch Abel

Unbequem: Das wäre vielleicht der richtige Begriff, um die Kunst von Ntando Cele zu beschreiben. Die südafrikanische Performerin tritt diesen Freitag in der Kaserne auf. Sie wird das Basler Publikum vor den Kopf stossen, wie sie es schon in Bern und Lausanne getan hat. Selten hat jemand so hemmungslos Stereotypen auf die Bühne gebracht. Bei Cele heisst das: Sie schlüpft in die Rolle der Cabaret-Tänzerin, welche Josephine Baker im Paris der Zwanzigerjahre so gut verkörperte. Minutenlang rekelt sie sich im rot gedimmten Scheinwerferlicht, entblättert sich genüsslich und fährt sich mit der Zunge über die vollen Lippen, bis das kultivierte Theaterpublikum vor Unbehagen gar nicht mehr hinschauen mag.

Es starrt trotzdem, denn der Auftritt fesselt, die Bewegungen fliessen dahin: schön, stark, befreit – aber eben auch schmerzhaft. Nicht nur für die Künstlerin, sondern auch für die stummen Menschen, die ihr bei dieser Offenbarung zuschauen.

Kurz zuvor stand Cele noch im Hosenanzug auf der Bühne, verkörperte den Othello, die Rolle des dunkelhäutigen Feldherrn, die in Bern vor kurzem von einem Weissen gespielt wurde. Sie habe sich gefragt, wo ihr Platz als schwarze Perfor­merin denn sei, wenn sogar ein Othello weiss besetzt wird, und sich daher für den Stripclub entschieden. Dass das Hinschauen bei Ntando Cele wehtut, liegt denn vor allem auch an diesem Kontrast und am latenten Schuldgefühl des Publikums.

Im Alltag fällt es ihr schwer, sich zu wehren

Wer verstehen möchte, worum es der Schauspielerin geht, braucht nur die Aussagen der Künstlerinnen zu ­beachten, die Cele immer wieder auf der Leinwand einblendet. «Die Möglichkeit, mehr wie andere zu sein, war befreiend» – ein Zitat der Künstlerin Phoebe Boswell beispielsweise. Endlich nicht mehr an die eigene Lebensgeschichte gebunden zu sein und «trotzdem fähig, alles an Schmerz, Scheitern und Lust auszudrücken». Dieser Körper, eben noch eine verführerisch verkaufte Fantasie, ist für Ntando Cele immer auch eine Hülle, aus der sie nicht entkommen kann. Damit klarzukommen, habe einige Zeit gedauert, sagt die Künstlerin gegenüber der bz.

Ntando Cele – hier als Rapperin ... zvg / Janosch Abel

Vor acht Jahren kam sie aus Südafrika in die Schweiz. Sie verliebte sich in den Schweizer Autor Raphael Urweider, der heute mit ihr Bühnenstücke schreibt, und blieb. Seither nagt ihre eigene Liebesgeschichte an ihr. «Ich entspreche genau diesem Klischee, das so viele Menschen in Europa haben. Ich bin die schwarze Frau, die einen Schweizer geheiratet hat und hiergeblieben ist.» Sie sagt es lachend, ohne Bitterkeit, nur ein wenig Ärger ist zu spüren.

Die Künstlerin spricht ruhig, überlegt, ganz anders als auf der Bühne. Seit acht Jahren wohnt sie in Bern. Seither musste sie lernen, sich als Darstellerin zu etablieren. Mit «Go Go Othello» möchte sie zeigen, womit sie konfrontiert ist, wenn sie durch die Berner Altstadt läuft. In der Rathausgasse, gleich neben dem Theater Schlachthaus, wo sie ihr Stück entwickelte, wird sie regelmässig für eine Prostituierte gehalten.

Mit ihrem Stück hält die zweifache Mutter dem Publikum den Spiegel vor. «Meist reagiert das Schweizer Publikum schockiert. Vielleicht bin ich zu konfrontativ, zu vulgär», sagt Cele. Selbst nach ihren Vorstellungen kommt es vor, dass wildfremde Menschen aus dem Publikum auf sie zukommen und ihr Haar anfassen. Als Privatperson sagt sie in solchen Momenten meist nichts. «Ich schaffe es einfach nicht, es ist derart unangenehm.»

Zum Glück bleibt Cele dafür die Bühne. Dort wechselt sie laufend ihre Rollen: Aus der aufreizenden Cabaret-Tänzerin wird eine Komikerin, die im Leoparden-Overall derbe Witze über ihre Hautfarbe reisst. Wer sich auf diese Performerin einlässt, wird sie auch bald ziemlich lustig finden. Ihr Humor ist allerdings derart trocken, dass einige erst einmal leer schlucken müssen. Schliesslich nimmt sie kein Blatt vor den Mund, was dann in etwa so tönt: «Ich habe einen Schweizer geheiratet. Mein Mann ist ein guter Mann, auch wenn er Alkoholiker ist. Ein Südafrikaner würde seine Frau im Alkoholrausch töten.»

Zwischen Kunstinstallation und Rapkonzert

Ob das hiesige Publikum für solche Sprüche bereit ist? Es ist zu bezweifeln. Die Künstlerin jedenfalls würde sich einen lockeren, humorvollen Zugang zu ihrem Stück wünschen. «Noch sind die Leute hier ängstlich», sagt sie. Die Rassismusdebatte in der Schweiz habe sich zwar bereits entwickelt. Nur würden sich die Leute im Publikum heute schämen oder sich schuldig fühlen. Entsprechend kontrolliert fällt dann jeweils auch die Reaktion aus.

... und hier als Cabaret-Tänzerin. zvg / Janosch Abel

Das ist bedauerlich, schliesslich ist Celes Show vor allem etwas: ganz grosse Unterhaltung. Dazu tragen nicht zuletzt auch die geschickten Kompositionen von Simon Ho bei, der Cele am Keyboard begleitet. Die Performerin foutiert sich bewusst um die Grenzen zwischen Kunstinstallation, Theater und Konzert. Das Ergebnis ist für alle Sinne ansprechend. Und wer weiss, vielleicht gelingt es dem hiesigen Publikum gar, einmal über die eigene Unzulänglichkeit zu lachen.

Manaka Empowerment Prod., «Go Go Othello»

Kaserne Basel, 14. und 15. 1., 20 Uhr. Englisch mit deutschen Untertiteln.

www.kaserne-basel.ch