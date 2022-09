Persönlich Alles nur geklaut? Um Altes loszuwerden, stellen viele ihre Bücher und Küchenutensilien auf die Strasse, damit andere sich darüber erfreuen können. Doch die Signale der Schätze sind nicht immer eindeutig. Elodie Kolb 07.09.2022, 05.00 Uhr

Bücher zum Mitnehmen: Aber die Behältnisse sind nicht immer deutlich gekennzeichnet. Symbolbild: Claudia Meier / BRU

Für die einen ist es illegale Müllentsorgung, für die anderen eine regelmässige, erfreuliche Überraschung auf den Spaziergängen durch das Quartier: grosse, braune Kartonkisten oder Plastikboxen randvoll gefüllt mit Büchern, alten Küchengeräten, Geschirr und anderen Altlasten. Manchmal sind sie hilfreich markiert mit einem grossen Zettel, auf dem steht: «Gratis zum Mitnehmen». Was für Schätze ich so am Strassenrand schon gefunden habe, und das völlig kostenlos! Ein Genuss.

Als ich also letzthin gemütlich durch die Strassen spazierte, bemerkte ich erneut eine grosse Box mit Schuhen, Büchern und Gesellschaftsspielen. Mit einem Kribbeln in den Fingern näherte ich mich: Jackpot! Ein offenbar nigelnagelneues «Mensch Ärgere Dich nicht». Also habe ich zugegriffen und das Gesellschaftsspiel viel gespielt seither.

Doch ein Gedanke lässt meinen stets pflichtbewussten moralischen Kompass bis heute nicht vollständig los und jede weitere Runde «Mensch Ärgere Dich Nicht» erinnert mich daran: Was, wenn der Inhalt dieser Box – an der, wie das hin und wieder vorkommt, kein Zettel klebte – gar nicht zur freien Verfügung stand, sondern einfach etwa wegen eines Umzugs da für Spaziergängerinnen wie mich verlockend auf dem Trottoir abgestellt wurde?

Ich also – ganz entgegen meiner ehrlichen Natur, zum allerersten Mal in meinem Leben tatsächlich etwas gestohlen habe. Und nun wohl oder übel damit leben muss, dass sich möglicherweise jemand über sein fehlendes «Mensch Ärgere Dich Nicht» ärgert.