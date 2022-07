Persönlich Auch Velodiebstahl will gelernt sein Ein gestohlenes Velo ist kein Vergnügen. Viel blöder ist allerdings ein versuchter Velodiebstahl. Elodie Kolb 06.07.2022, 05.00 Uhr

Ein schönes Rennrad wäre es noch immer – nur leider ist es eingedrückt wie ein hartgekochtes Ei. zvg

Jeden Tag stand es dort: Mein himmelblaues, viel zu teures und kaum acht Kilogramm schweres Rennrad. Mit einem gefühlten Hochsicherheitsschloss, stets befestigt an einem Pfosten, schützte ich das schnittige Teil vor potenziellen Dieben. Doch dann kam der gefürchtete Tag X: Von weitem sah alles aus wie immer. Da stand er, mein Drahtesel, gesichert an seinem Stammplatz. Aber am himmelblau meines Carbonrahmens hatte sich eine düstere Wolkenfront zusammengebraut, die sich zu entleeren drohte.

Bei genauerem Hinsehen die tragikomische Erkenntnis: Ein völlig verbogenes – aber noch heiles – Schloss, der vordere Teil des Carbonrahmens eingedrückt, wie die Schale eines hartgekochten Eis. Da hatten sich Velodiebe daran zu schaffen gemacht! Dachten vermutlich, ein schönes, teures Velo, das können wir gut weiterverkaufen. Und übersahen mit den schweren Werkzeugen in der Hand wohl, aus welchem Material das Rennrad besteht und was geschieht, wenn der Rahmen aus Carbon an der falschen Stelle zu fest belastet wird.

Und jetzt steht mein Strassenpfosten leer da, die Reste des Velos im Keller verstaut, damit ich nicht sehen muss, dass ich das Rennrad zwar noch habe, ich damit aber nirgendwo mehr hindüsen kann. Und was bleibt, ist die Erkenntnis: Auch Velos klauen ist eine Beschäftigung, die gelernt sein will.