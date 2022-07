Persönlich Der quakende Quartiersbewohner Seit einigen Wochen wird mein Schlaf bei Besuchen im Elternhaus von ungewohnten Geräuschen gestört. Es quakt aus dem Hof. Lea Meister 14.07.2022, 05.00 Uhr

Wie der «Frosch-Enten-Hund» aussieht, bleibt ein Mysterium. Symbolbild: Mauro Erazo/Fotolia

Ob jemand einen Froschteich angelegt hat? Ich schaue um 3 Uhr nachts mit der Taschenlampe nach. Vom Balkon aus entdecke ich nichts dergleichen.

Ich lege mich wieder schlafen und erzähle am nächsten Morgen einer Arbeitskollegin, die sehr nahe bei meinen Eltern wohnt, von den verstörenden Geräuschen. Sie lacht und klärt mich auf. Ein Hund sei das. Ein Hund also, der quakt wie ein Frosch. Eine kurze Google-Suche sagt mir, dass Frösche hauptsächlich dann nachts quaken, wenn sie sich in der Fortpflanzungssaison befinden. Ob selbiges auch für Hunde gilt?

Bei der weiteren Recherche stosse ich auf eine Übersicht komischer Hundegeräusche. Da ist es! «Rückwärtsniesen» klingt ähnlich wie das Quaken des «Frosch-Hundes». Unter der dazugehörigen Tonaufnahme gibt es als Leserservice folgende Erklärung dazu: «Das entstehende Geräusch hört sich häufig so an, wie wenn der Hund erstickt. Teilweise gleicht es auch einem (...) entenartigen Quaken.»

In den meisten Fällen sei Rückwärtsniesen harmlos. Tritt es täglich auf, wird ein Tierarztbesuch empfohlen. Bleibt also zu hoffen, dass der «Frosch-Enten-Hund» bald wieder drinnen und ich dann wieder einmal unter dem Sternenhimmel auf der Terrasse schlafen kann.