Persönlich Die Spassvögel aus dem Gundeli Meist bringen die Erklärungen zu den Basler Strassennamen auf den Schildern wenig bis nichts. In einem Fall erweisen sie sich aber als nützlich. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Eine Strasse im Gundeldinger-Quartier. Es ist eine, deren Namensgeber sich vielleicht einen kleinen Scherz erlaubt haben. Nicole Nars-Zimmer

Seit ein paar Jahren wird uns Baslerinnen und Baslern liebevoll erklärt, was es mit den Strassennamen auf sich hat. Ich bin ein grosser Fan davon. An der Sommergasse beispielsweise heisst es, dass es sich beim Sommer um eine Jahreszeit handelt. An der Riehenstrasse, dass Riehen eine Gemeinde im Kanton Basel-Stadt ist. Am Picassoplatz, dass Picasso ein weltberühmter Maler gewesen ist. So machen Stadtspaziergänge Spass und der Lerneffekt ist gross.

Spass beiseite. Manchmal können diese Erklärungen durchaus nützlich sein. Werfen wir einen Blick aufs Gundeli. Hier einige Vorschläge, verbunden mit der Quizfrage, welche der folgenden Strassen nicht ins Schema passt: Delsbergerallee, Jurastrasse, Laufenstrasse, Zwingerstrasse, Dornacherstrasse, Gempenstrasse.

Wir nähern uns an: Viele der Strassen im Gundeldinger-Quartier, unter ihnen die oben genannten, sind nach Orten im Jura, dem Schwarzbubenland oder dem Laufental benannt. Die Strasse, die nicht dazu passt, ist die Zwingerstrasse. Wäre sie nach dem Laufentaler Dorf Zwingen benannt, müsste sie Zwingenstrasse heissen. So aber erinnert sie an Theodor Zwinger, einen Basler Arzt und Gelehrten des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts.

Die alles entscheidende Frage ist nun: Haben sich die Namensgeber der Strassen im Gundeli im 19. Jahrhundert geirrt oder haben sie sich einen kleinen Scherz erlaubt, um uns zu verwirren? Ich tippe auf Letzteres.

