Persönlich Die Wut über die Wut: «Wegen eines linken Schreiberlings würde ich auch nicht halten» Das «Persönlich» unserer Redaktorin mit dem Titel «Lieber Busfahrer, danke für Nichts» löste eine Vielzahl von Reaktionen aus. Nicht bei allen ist der Bezug zum Geschriebenen erkennbar – stattdessen rückte plötzlich auch ihr Aussehen ins Zentrum. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 18.11.2022, 17.39 Uhr

Die Kommentare unter dem Facebook-Post zum Artikel könnten unterschiedlicher kaum sein. Symbolbild: Jenny Kane/AP

Mit solch einer Resonanz hätte ich nicht gerechnet. Diese Woche schrieb ich im Kolumnenformat «Persönlich» darüber, wie der BVB-Bus einfach an mir vorbeigefahren ist, obwohl ich eindeutig an der Station am Warten war. Mit Stand Freitagnachmittag wurde der Artikel fast 40'000 Mal gelesen, auf Facebook haben fast 200 Person darauf reagiert und rund 180 kommentiert – all jene, die gegen die Richtlinien verstossen haben, nicht eingeschlossen.