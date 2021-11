Persönlich Die Zerreissprobe ist bestanden Nach einem langen Jahr sieht die Anzugshose des Autors ein erstes Mal wieder Sonnenlicht. Ob das wohl gut geht? Maximilian Karl Fankhauser 03.11.2021, 05.00 Uhr

Symboldbild Anzughose Unsplash

Ein ganzes Jahr lang musste ich im Kleiderschrank ausharren, neben seit Jahren nicht mehr getragenen Pullovern und zerrissenen Jeans. Mein Besitzer kann sich aufgrund eines Loches, dass er sich nach dem Marcelo-Diaz-Elf­meter gegen Tottenham am Gatter zugezogen hat, nicht von ihr trennen. Aber ich wusste ja, auf was ich mich einlasse. Das Leben ist hart als Anzugshose des Autors. Denn gebraucht werde ich wenig.

Am letzten Freitag war es aber wieder so weit: Endlich wieder Sonnenschein und Laufsteg für mich. Ich muss zugeben: Ich falle auf. Mit meinem blau-schwarzen Schachbrettmuster scheiden sich die Geister zuweilen an mir. Doch bevor ich mich der Öffentlichkeit zeigen konnte, stand der erste grosse Kampf bevor. Das letzte Jahr hat meinem Besitzer etwas zugesetzt, weswegen ich mich erst nach einem halbminütigen Kampf schliessen liess. Die Sitzprobe auf dem heimischen Bürostuhl: Der Knopf hält.

Nun sind wir bereit, uns der Redaktion zu präsentieren. Von Sprüchen, mein Besitzer solle den anderen drei Beatles einen Gruss ausrichten, über Kommentare über mich in Kombination mit weissen Sneakers, bis hin zu einem einfachen «Nice!» war alles dabei. Die Sprüche hat er verdient, so lange wartete ich still an meinem Platz. Auch die anschliessende Velofahrt zur Hochzeit und die Proseccos auf das Brautpaar bewiesen: Die Zerreissprobe ist bestanden, der Knopf hält. Nun warte ich wieder im Schrank auf meinen nächsten Einsatz.