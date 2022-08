Persönlich: Historisch und bedeutend

Überlastung Viele Betreibungen bleiben liegen: Baselbieter Amt setzt Taskforce ein

Wer seinen Schuldner betreibt, muss in Baselland derzeit länger auf sein Geld warten. Für Personen mit offenen Geldforderungen kann dies existenzielle Folgen haben. Darum will der Kanton den Rückstand in den nächsten Wochen aufholen.