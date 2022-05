Persönlich Mehr Labels braucht die Stadt «Bio-Stadt», «Reformationsstadt Europas» oder «Fair Trade Town» – Basel-Stadt setzt sich engagiert für die verschiedensten Auszeichnung ein. Wie nötig ist diese Selbstbefeierung? Christian Mensch Jetzt kommentieren 12.05.2022, 18.46 Uhr

Die Stadt Basel erhielt die internationale Auszeichnung für Städte, in denen sich verschiedene Player gemeinsam für nachhaltigen Konsum einsetzen. fairtradetown.ch

Immerhin: Basel-Stadt wurde zwar schnöde aus dem Wettbewerb eliminiert, zur «European Green City» zu werden, doch nun darf sie sich stolz «Fair Trade Town» nennen, was am Samstag in der Markthalle in einer Selbstbefeierung gewürdigt wird.