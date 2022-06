Persönlich Nur genug ist genug Im Hochsommer solle man viel trinken, heisst es immer. Die Erinnerung ist gut gemeint. Aber eben nicht mehr. Stefan Strittmatter 24.06.2022, 05.00 Uhr

«Trinken Sie ausreichend!» - Jaja ... Bild: Matthias Rietschel / Keystone

Jetzt, wo das Thermometer klettert, die Hitze-Rekorde purzeln und auch sonst wieder all die Formulierungen hervorgekramt werden, die das ganze Jahr neben dem Sonnenschirm und dem aufblasbaren Krokodil auf ihren hochsommerlichen Einsatz warten, jetzt also liest man immer wieder diese Warnung: «Trinken Sie ausreichend!»

Dagegen ist wenig einzuwenden, ausser dass der Hinweis für die Füchse ist. Denn nicht einmal die genannten Waldbewohner verdursten freiwillig. Freilich ist es so, dass insbesondere ältere Mitmenschen oft zu wenig Flüssigkeit zu sich nehmen. Die Übersterblichkeit beweist es. Entsprechend kann eine Trink-Erinnerung bei Höchsttemperaturen lebensrettend sein.

Niemand trinkt absichtlich zu wenig

Andererseits besteht das Problem ja nicht darin, dass die Menschen mit Absicht zu wenig trinken. Im Gegenteil: Sie trinken zu wenig und meinen dabei, sie trinken ausreichend. Ergo ist die wiederholte Ermahnung, ausreichend zu trinken, in etwa so hilfreich wie die Aussage «nur genug ist genug» oder «zu wenig reicht nicht».

Viel hilfreicher wäre also eine praktische Rechenhilfe: so und so viele Deziliter pro Stunde und Körpergewicht. Bei Aufenthalt in der Sonne plus x Prozent. Faktor y als Multiplikator bei körperlicher Betätigung. Dann könnte man seinen effektiven Wasserbedarf ausrechnen und hätte am Ende vielleicht die Erkenntnis: Hoppla, ich trinke ja gar nicht ausreichend!

Bloss: Das Erstellen einer solchen Berechnungshilfe ist im Vergleich zum Hervorkramen einer Erinnerungsfloskel mit viel mehr Arbeit verbunden – und zwar mit schweisstreibender.