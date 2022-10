Persönlich Wenn ein Hund bellt neumen Bei Textnachrichten kann es durchaus mal passieren, dass sich ein schweizerdeutscher Begriff in einen hochdeutschen Satz einschleicht. In diese Dialektfalle bin ich erst kürzlich wieder getrampt, ähm: getreten. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.00 Uhr

Ein Hund bellt neumen. Sandra Ardizzone/FRE

Kürzlich ist es mir wieder passiert. Ich übersetzte einen Dialektbegriff ins Standard­deutsche. Ohne es zu merken. In ein Loch sei ich getrampt, schrieb ich einem Freund. Der fand das ziemlich lustig. Er antwortete, ich solle keinen Kabis verzellen: Nicht in ein Loch, in die Dialektfalle sei ich getrampt, ähm: getreten. Hoffentlich habe mein Schuh jetzt keinen Hick.

Schuld am Mischmasch seien Facebook, Whatsapp und Co., heisst es immer wieder. Dort dürfe man schreiben, wie einem der Schnabel gewachsen sei. Früher hingegen sei klar gewesen: Wer schreibt, schreibt – der Name sagt es schon – Schriftdeutsch. Ausser an der Fasnacht, wo Dialekt Trumpf ist. Heute: Krüsimüsi total. Obwohl: Das gabs doch schon zu Zeiten unserer Eltern, das Hochdeutsch-Mundart-Kontinuum. Legendär der folgende Schnupfspruch:

Das Laub fällt von den Bäumen Ein Hund bellt neumen Jetzt fängt er an zu knurren Ich glaub, ich geh woanders duren

Man kann es also ruhig tschätteren lassen mit Dialekt im Standarddeutschen. Das bringt niemanden zum Gumpen vor Wut, keiner keit überen, keinem lüpft es den Hut. Das ist gebig, wenn niemand steigelensinnig wird, imfall! Es kann höchstens passieren, dass das Word-Programm abseicht. Nicht verheben tut, amix. Weil es nicht nachkommt mit Fehler anzeigen. Wegen dem Sprachgejaufel. Schampar schad!

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen