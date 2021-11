Personalisierte Tickets Geplante ID-Pflicht im Stadion: Im Parlament droht eine Kanterniederlage Die Basler Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann spricht sich für personalisierte Tickets in den Schweizer Fussballstadien aus. Damit dürfte sie einen schweren Stand haben. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 25.11.2021, 05.00 Uhr

Mit einer ID-Pflicht wollen die Sicherheitsverantwortlichen künftig die Fans besser kontrollieren können. Andy Mueller / freshfocus

«Als Vorsteherin des Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD) spreche ich mich für die Ausweispflicht aus.» So lässt sich Stephanie Eymann, Vorsteherin des JSD des Kanton Basel-Stadt am Mittwoch in der bz zitieren. Die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) habe zum Ausdruck gebracht, dass sie in der Ausweispflicht ein geeignetes Mittel sehe, um Gewalt in den Stadien zu verhindern oder den Tätern im Nachgang besser habhaft zu werden.

Dass dieser Entscheid in Basel auf Gegenwind stossen wird, dürfte nach dem eingeschlagenen Weg in der Vergangenheit nicht verwundern. Denn in der fussballverrückten Stadt am Rheinknie hat man sich bewusst für einen eigenen, den sogenannten Basler Weg entschieden, der auf Dialog beruht.

Mehrheit im Parlament kaum möglich



Mit ihrer Zustimmung zur ID-Pflicht lehnt sich Eymann weit aus dem Fenster. Aller Voraussicht nach muss das Vorhaben vom Grossen Rat abgesegnet werden. Nach Einschätzung des JSD braucht es für das Erheben der Personalien von Matchbesuchern eine neue gesetzliche Grundlage. Und im Parlament droht Eymann eine Kanterniederlage. Dies zeigt etwa ein Vergleich mit der Abstimmung zum verschärften Hooligan-Konkordat vor acht Jahren. Neben der Linken haben auch die FDP und Eymanns eigene Partei die LDP praktisch einstimmig gegen die Vorlage gestimmt. Pikant: Auch Felix Eymann, der Vater der jetzigen Polizeidirektorin, hat den Nein-Knopf gedrückt.

Dass sich an dieser Ausgangslage wenig geändert hat, zeigt eine Umfrage der bz. Die linken Parteien dürften geschlossen gegen eine solche Gesetzesänderung stimmen. Damit braucht es nur noch ein paar Nein-Stimmen von der GLP oder den bürgerlichen Parteien und die ID-Pflicht ist vom Tisch. Eine dieser Stimmen ist FDP-Grossrat Luca Urgese. Der Basler Weg habe sich bewährt. «Heute sind wir definitiv weiter als noch vor zehn Jahren.» Zu hundert Prozent könne man nie etwas garantieren, grosse Gewaltaktionen würden aber im Stadion schon lange nicht mehr stattfinden, sagt Urgese.

«Wir setzen bei unserem Weg vor allem auf den Dialog, was sehr gut funktioniert.»

Deswegen kann es Urgese nicht nachvollziehen, weshalb man nun von diesem Weg abweichen solle. «Ich kann der ID-Pflicht keinen Nutzen abgewinnen.» Zumal diese bereits bei der Verschärfung des Hooligan-Konkordats ein Thema war und vom Grossen Rat abgelehnt wurde. «Wir haben uns bewusst gegen diesen Weg entschieden», sagt Urgese.

SVP unterstützt die Verschärfungen

Auch Michelle Lachenmeier, Grüne-Grossrätin, ist gegenüber der ID-Pflicht skeptisch eingestellt. «Die polizeilichen Kompetenzen einer Identitätskontrolle würden in die Hände Privater fallen. Das finde ich schwierig.» Ihr stellt sich eine ganz zentrale Frage: «Was will man mit diesen personalisierten Tickets erreichen?» Denn wenn sich eine kleine Menge an Personen auffällig verhalten würde, würde die ganze Masse mit Identitätskontrollen bestraft. «Wieso sollte man dann alle kontrollieren?», findet Lachenmeier. «Ich kann mir vorstellen, dass sich die Gewaltakte bei einer möglichen ID-Pflicht nach ausserhalb des Stadions verschieben würden.» Deswegen solle es andere Möglichkeiten geben, als das repressive Vorgehen gegen alle, findet sie.

Ganz hinter Eymanns Entscheid steht SVP-Grossrat Joël Thüring. Er war schon 2013 einer der Verfechter des verschärften Konkordats. «Es sollte keinen Basler, sondern einen gesamtschweizerischen Weg in dieser Thematik geben.» Die Fans, die sich sittlich verhalten, hätten ja nichts zu befürchten. «Das finde ich richtig und fair. Denn so kommt man um Kollektivstrafen herum.» Im Umkehrschluss könnten die Personen, die sich nicht zu benehmen wissen, einfacher dingfest gemacht werden. Man müsse ja auch andernorts, wie zum Beispiel in den Clubs und beim Fliegen seine ID zeigen.