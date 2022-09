Basler Polizeikommandant fordert mehr Lohn für seine Angestellten

Personalmangel bei der Polizei Basler Polizeikommandant: «Ich erwarte, dass die Politik uns den Rücken stärkt» Der Basler Polizei läuft das Personal davon. Als Gegenmassnahmen fordert Kommandant Martin Roth mehr Lohn für seine Angestellten und eine Prämie für Risikoeinsätze. Auch sei eine Klärung der Aufgaben der Polizei nötig, sagt Roth im grossen Interview. Hans-Martin Jermann und Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Klare Ansagen: Polizeikommandant Martin Roth stellt sich im Interview demonstrativ vor seine Angestellten. Nicole Nars-Zimmer

Extradienste wegen der vielen Demonstrationen und Fussballspielen, Defizite bei der Entlöhnung, geringe Wertschätzung bei einem Teil der Bevölkerung: Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat einen gravierenden Personalmangel zu beklagen, wie die bz kürzlich publik gemacht hat. Ende Juni waren rund 90 Vollzeitstellen nicht besetzt. Im Interview nimmt Polizeikommandant Martin Roth erstmals im Detail Stellung.

Die Anstellungsbedingungen seien für eine städtische Polizei nicht mehr angemessen, stellt Roth klar. So seien etwa die Löhne bei der Stadtpolizei Zürich als vergleichbares Korps höher. Der Kommandant ist mit einem umfangreichen Massnahmenpaket an seine Chefin, Regierungsrätin Stephanie Eymann (LDP), gelangt. Die Kernfrage lautet: Ist das Korps genügend gross oder müssen umgekehrt Aufgabenbereiche ausgelagert werden?

Herr Roth, erzählt man sich in Ihrem Korps Polizistenwitze?

Martin Roth: Ich muss gestehen, dass mir gar kein Polizistenwitz einfällt.

Wir haben einen Spruch zu einem Klischee des Berufs auf Lager: Es sitzen drei Polizisten im Auto. Was tun sie?

Keine Ahnung.

Einer fährt, einer liest und einer schreibt.

Dieser und andere Sprüche zu den Staatsangestellten sind meilenweit von der Realität entfernt. Ich bin bald 23 Jahre in der Kantonsverwaltung tätig. Ich kann Ihnen sagen: Unsere Polizistinnen und Polizisten sind sehr stark beschäftigt. Natürlich verfügen wir über Vorhalteleistungen für Notfälle. Blaulichtorganisationen sind aber nicht auf konstante Leistungsspitzen ausgelegt, sondern auf ein mittleres Belastungsniveau. Die Polizistinnen und Polizisten, die nicht grad draussen auf Patrouille sind, haben sehr viel Schreibarbeit zu erledigen. Das liegt daran, dass die Regulierung in der Verwaltung massiv zugenommen hat.

Welches sind die drei wichtigsten Eigenschaften, die man als Polizistin und Polizist heute haben muss?

Zum einen ist das eine sehr hohe Sozialkompetenz, denn die Polizei hat direkt mit dem Bürger und der Bürgerin zu tun. Dann ist besonders in einer städtischen Polizei eine hohe Resilienz wichtig. Und letztlich auch Freude an der Tätigkeit, die ja sehr vielfältig ist. Wenn Sie einen Job wollen, der jeden Tag anders ist und an dem Sie jeden Tag etwas fürs Leben dazulernen wollen, dann werden Sie Polizistin oder Polizist. Am besten in einer Stadt.

Finden Sie noch Leute, die diese Anforderungen erfüllen?

Auch wir sehen uns, wie andere Branchen, mit einem Personalmangel konfrontiert. Die Babyboomer, zu denen auch ich gehöre, gehen jetzt oder in den kommenden Jahren in Rente. Der Pool an Personen, aus dem wir rekrutieren können, ist nur halb so gross wie noch vor wenigen Jahren.

«Die Anstellungsbedingungen von Polizistinnen und Polizisten sind im städtischen Umfeld nicht mehr angemessen», findet Martin Roth. Nicole Nars-Zimmer

Der Personalmangel bei der Basler Polizei unterscheidet sich also nicht von jenem in anderen Branchen?

Doch. Ein Teil der Ursachen ist demografischer Natur. Hinzu kommt, dass die Anstellungsbedingungen von Polizistinnen und Polizisten im städtischen Umfeld nicht mehr adäquat sind.

Was meinen Sie damit?

Ich sehe drei problematische Punkte: Einer ist die Zunahme der Demonstrationen mit den entsprechenden unschönen Begleiterscheinungen. Dann die 24-Stunden-Gesellschaft, die in der die Nacht gar nicht mehr aufhört und immer gefährlicher wird. Und schliesslich sind auch immer häufigere und intensivere Sportveranstaltungen ein Thema. Das alles mündet in den sogenannten Extradienst. Wir haben einen zu kleinen Personalbestand, um in der Nacht und bei Ereignissen wie Demos oder Fussballspielen mit so viel Personal agieren zu können, wie wir das gerne würden.

Was tun Sie in diesen Fällen?

Dann bieten wir Korpsangehörige zu Extradiensten auf. Das bedeutet, dass sie an Tagen arbeiten, an denen sie eigentlich frei hätten. Das sollte eigentlich die Ausnahme sein. Wir haben aber im Vergleich zu früher viel mehr Extradienste. Diese können die Mitarbeitenden zwar kompensieren oder sich die zusätzliche Arbeit auszahlen lassen. Doch das führt längerfristig zu Abnützungserscheinungen.

Darauf können Sie auf zwei Arten reagieren: Entweder Sie stocken den Personalbestand auf oder die Aufgabenlast wird reduziert.

Wir machen uns schon länger Gedanken darüber, welche Aufgaben genuin polizeilich sind. In diesem Zusammenhang gilt das Prinzip «Sicherheit vor Ordnung». Ein Gewaltdelikt behandeln wir immer vor einer Lärmklage. Bei den Extraaufgeboten überlegen wir, wie viel Personal benötigt wird. Bei einem zu kleinen Aufgebot ist die Sicherheit unserer Leute nicht gewährleistet, wir können beispielsweise nicht bei unbewilligten, potenziell gewalttätigen Demonstrationen drei Personen aufbieten. Andererseits überlegen wir, ob bei Einsätzen mit hohem Risiko nicht auch eine Risikoentschädigung sinnvoll wäre.

Ist das Korps zu klein? Braucht es eine Aufstockung?

Für die Aufgaben, die wir heute erfüllen müssen, ist das Korps zu klein. Angesichts der immer zahlreicheren Einsätze an Demonstrationen oder Fussballspielen ist der Personalbestand nicht ausreichend. Selbst wenn wir genügend Leute rekrutieren könnten, müssen sie zuerst ausgebildet werden. Das dauert.

Von wie vielen zusätzlichen Vollzeitstellen reden wir?

Wenn ich Ihnen eine Zahl nenne, werde ich darauf behaftet. Das wäre unseriös. Was ich sagen kann: Es geht nicht nur um zwei oder drei zusätzliche Stellen.

Wir reden also über eine Grössenordnung von mehreren Dutzend Vollzeitstellen.

Alleine die Fussballspiele beanspruchen 30 bis 40 Vollzeitstellen, das Nachtleben 50 bis 60 – zusätzlich im Vergleich zu früher, wohlgemerkt. Das sind noch nicht alle Punkte, bei denen mehr Personal benötigt wird. Personenkontrollen in der Nacht sind beispielsweise heute zu zweit praktisch nicht mehr durchführbar. Es wäre zu gefährlich.

Wegen des neuen Modus’ in der Liga sollen bald noch mehr Fussballspiele stattfinden. Wie blicken Sie darauf?

Wir müssen solche Entschlüsse einfach zur Kenntnis nehmen, gefragt werden wir nicht, denn die Polizeileitung ist kein politisches Gremium. Diese Entwicklung bereitet mir Sorgen.

Wären Prämien für Extradienste ein Weg zur Verbesserung der Situation?

Es stellt sich die Frage, wie viel man einem Menschen zumuten kann. Bereits heute müssen unsere Angestellten zu viele Extradienste leisten.

«Wenn der FCB in einem internationalen Turnier weiterkommt, dann geht bei uns das Stöhnen los», sagt Polizeikommandant Martin Roth. Marc Schumacher / freshfocus

Wie viele Extradienste leisten die Polizistinnen und Polizisten pro Jahr bei einem Vollzeitpensum?

Laut einer internen Statistik haben wir einige Mitarbeitende, die keine zehn ganzen freien Wochenenden pro Jahr haben. Gegenüber den normalen Zivilistinnen und Zivilisten ist das eine völlige Umkehr von Arbeit und Freizeit. Bei der Polizei schreibt man es sich nicht in den Kalender, wenn man am Wochenende arbeitet, sondern wenn man frei haben will. Wenn der FC Basel in einem internationalen Turnier weiterkommt, dann geht bei uns das Stöhnen los.

Wie ist die Stimmung im Korps?

Dort, wo die Belastung am höchsten ist, ist sie nicht sehr gut. Das gilt speziell für die Sicherheitspolizei und die Leute an der Front. Dafür habe ich auch Verständnis.

Sind das auch jene Bereiche, in denen Sie mit vielen Kündigungen konfrontiert sind?

Ja, das ist so.

Wie präsentieren sich die Löhne bei der Kantonspolizei Basel-Stadt?

Ein Lohnvergleich ist nicht ganz einfach. Man kann unser Korps nicht mit einem Landkorps vergleichen. Die Komplexität und die physische und psychische Belastung müssen da ebenfalls in Betracht gezogen werden. Es ist aber so, dass etwa die Löhne bei der Stadtpolizei Zürich als vergleichbares Korps höher sind.

Wie sieht der Vergleich zum Baselbiet aus?

Der Vergleich ist wie gesagt schwierig. Ein Thema ist er aber. Wir haben in der Stadt punktuell schlechtere Lohnbedingungen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir die Situation verbessern können. In der Stadt hat man im Polizeiberuf schneller und öfter mit Gewalt zu tun und das Sicherheitsrisiko für die Polizei ist generell höher. Ich erwarte, dass das antizipiert und bei der Lohngestaltung berücksichtigt wird. Das hat auch etwas mit Wertschätzung zu tun.

«Ich habe den Eindruck, dass bei der Polizei vor allem die Defizite hervorgehoben werden», sagt Martin Roth. Nicole Nars-Zimmer

Ist die Wertschätzung gegenüber der Polizei generell zu gering in der Bevölkerung?

Ich weiss, dass das Gros der Bürgerinnen und Bürger unsere Arbeit schätzt. Das sehen wir in den Bevölkerungsumfragen. Sie zeigen, dass die Zufriedenheit mit der Arbeit der Basler Polizei grundsätzlich hoch ist. Aber es gibt einen zunehmenden, nicht vernachlässigbaren Teil der Bevölkerung, der sehr grob mit der Polizei umgeht und sämtliche Regeln verletzt. Wir stellen jedes Jahr mehr Gewalt und Drohungen gegen Beamtinnen und Beamte fest. Das geht einfach nicht. In diesem Zusammenhang erwarte ich von der Politik, dass sie sich klar von diesen Gewalttätern distanziert und der Polizei den Rücken stärkt.

Das klingt, als seien Sie der Meinung, dass das in jüngster Vergangenheit nicht der Fall war.

Ich habe den Eindruck, dass bei der Polizei vor allem die Defizite hervorgehoben werden. Das mag Schlagzeilen generieren, wird aber dem Einsatz der Polizeimitarbeitenden nicht gerecht. Wenn der Kommandant seinen Mitarbeitenden sagt, dass sie gute Arbeit geleistet hätten, was auch der Fall war, dann reicht das nicht – auch mir persönlich nicht. Ich kann es nicht zulassen, dass man meinen Mitarbeitenden ständig sagt, dass sie alles falsch machen.

Ist diese Stimmungslage der Grund, dass sich manche Polizistinnen und Polizisten sagen: «Nicht mit mir»?

Ja, aber es ist auch eine Frage der Belastung. Das geht bis zu mir hoch. Ich mag diese Diskussionen nicht mehr führen. Unsere Leute sind sehr gut ausgebildet, intrinsisch hoch motiviert und sehr sozialkompetent. Ich erhalte täglich entsprechende Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Wenn in den USA die Polizei bei einer Schiesserei an einer Schule Fehler begeht, dann kriegen wir hier in Basel kritische Medienanfragen. Wir sind hier in Europa und bilden die Polizistinnen und Polizisten bürgernah aus. Da erwarte ich auch von den Medien mehr Reflexion und Sorgfalt.

Wie stark ist die Abwanderung von baselstädtischen Polizistinnen und Polizisten Richtung Land? Die eine oder der andere wird sagen: «Ich suche mir im Baselbiet einen Job. Da geht’s ruhiger zu und her.»

Sie gehen nicht nur ins Baselbiet, sondern auch in den Aargau oder in die Ostschweiz. Ich kriege schon oft zu hören, dass die Work-Life-Balance bei anderen Kantonspolizeien oder auch bei einer Regional- oder Gemeindepolizei besser sei. Es gibt auch solche, die den Job wechseln. Das ist in der Arbeitswelt heute einfacher möglich als früher.

Ein Teil der Ausbildung an der Polizeischule in Hitzkirch sei für die Basler Polizistinnen und Polizisten gar nicht relevant, sagte man uns.

Diese Aussage stimmt so nicht. Die Kantonspolizei Basel-Stadt verfügt nicht über eine Kriminalpolizei. Diese ist hier bei der Staatsanwaltschaft angegliedert. Im Gegensatz etwa zum Baselbiet finden bereits die ersten Einvernahmen nicht mehr bei der Polizei statt. Die Aspirantinnen und Aspiranten erhalten in Hitzkirch auch eine kriminalpolizeiliche Grundausbildung. Das gehört zu einer Generalistenausbildung dazu und ich finde das richtig so. Auch ein Sicherheitspolizist muss wissen, was kriminalpolizeiliche Arbeit ist. Die so ausgebildeten Personen können zudem auch wechseln zur kriminalpolizeilichen Abteilung der Staatsanwaltschaft.

Müssen Sie Bewerbende ablehnen, weil sie sich charakterlich nicht eignen für den Beruf?

Kaum. Das grössere Problem sind Defizite in Deutsch und im Sport. Diese Kompetenzen nehmen gemäss meiner Wahrnehmung auf breiter Ebene ab.

Sie haben bei Ihrer Chefin Stephanie Eymann ein Massnahmenpaket zur Verbesserung der Situation eingegeben. Wir haben über die Extradienste diskutiert, über die mangelnde Wertschätzung und Defizite bei der Entlöhnung. Was sind weitere Themen des Pakets?

Ich werde die Details nicht öffentlich ausbreiten. Das wäre nicht hilfreich. Natürlich reden wir über Anstellungsbedingungen, daneben auch über Möglichkeiten der Weiterbildung oder über die Altersentlastung. Eine Kernfrage lautet: Ist das Polizeikorps genügend gross oder gibt es umgekehrt Bereiche, die wir auslagern können? Es gibt einige Punkte, die wir innerhalb der Polizei entscheiden können, andere Punkte liegen in der Kompetenz der Regierung. Dann gibt es auch Themen, für die eine Gesetzesänderung nötig wäre, das Parlament müsste also entscheiden.

Am Rand der diesjährigen Basler 1.-Mai-Demo kam es zu etlichen Sachbeschädigungen. Juri Junkov

Es ist ein Dauerbrenner: Die Kritik an den Polizeieinsätzen bei Demos war zuletzt besonders harsch. Am 1. Mai, als Vermummte randalierten, zu lasch, bei der Demo zum Frauenstreik, die ein friedliches Happening war, zu grob. Mangelt es da an Fingerspitzengefühl?

Wir haben genug Fingerspitzengefühl. Am 1. Mai verhält sich die Polizei seit Jahren bewusst eher zurückhaltend, im Wissen auch darum, dass die aufgeheizten und unbewilligten Nachdemos in anderen Städten wie Zürich in der Regel das grössere Problem darstellen. Unser Einsatzdispositiv soll, um Ressourcen zu schonen, auch ökonomisch sein.

Beim Frauenstreik wurde Ihnen vorgeworfen, Sie hätten übermarcht und unnötig eine Reihe von Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur aufgestellt.

Zu einem Einsatz kam es nicht. Meine Leute handeln immer nach denselben Grundsätzen. Personenkontrollen an dem Anlass haben zudem ergeben, dass da einige in ihrem Rucksack Werkzeuge zur «Stadtverschönerung» dabei hatten. Den einen sind wir zu hart, den anderen zu lasch. Die Kritik, wir seien eine martialisch auftretende Polizei, mögen meine Leute und ich nicht mehr hören.

Zur Person Oberst Martin Roth ist seit 2017 Kommandant der Kantonspolizei Basel-Stadt. Seit 1999 ist er im Korps tätig. Der 57-Jährige ist promovierter Chemiker und hat an der Universität Basel sowie am MIT in Cambridge/Boston studiert.

