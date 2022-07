BVB stellen viele ehemaligen Gastroangestellte an

Personalmangel Der Kellner fährt jetzt Tram oder: Wohin die Basler Gastroleute abwandern Den Beizerinnen und Beizern fehlt es in allen Bereichen an Personal. Viele ihrer Angestellten sind während der Pandemie in andere Branchen abgewandert. Doch wohin? Unter anderem profitieren die Basler Verkehrsbetriebe (BVB). Rahel Empl Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Viele ehemalige Gastroangestellte haben den Weg ins Führerhaus eines BVB-Trams gefunden. Symbolbild/Nicole Nars-Zimmer

Das Thema ist omnipräsent: Nicht nur in der Region Basel, auch schweizweit, ja in ganz Europa fehlt es Restaurants an Personal. Sowohl in der Küche als auch im Service. Die Anzahl Stellenangebote in der Berufsgruppe Gastronomie und Verkauf ist gemäss einer Studie des Jobvermittlers Adecco, die diese Woche publiziert wurde, im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um sagenhafte 91 Prozent gestiegen.

Die Gründe hierfür sind zahlreich. Einerseits sind die Anstellungsbedingungen alles andere als ideal - tiefe Löhne, unattraktive Arbeitszeiten -, andererseits waren Beizen während der Pandemie oftmals geschlossen und konnten so ihren Mitarbeitern keinen gesicherten Arbeitsplatz mehr bieten. Die Konsequenz: Viele Gastroangestellte haben umgesattelt in andere Branchen. Doch wo arbeiten sie jetzt?

BVB stellen diverse Personen aus Gastronomie ein

Die bz hat sich umgehört - und ist auf einen grossen Profiteur der Situation gestossen: die Basler Verkehrsbetriebe (BVB). Auf Anfrage hält Personalleiterin Susanne Bolliger zunächst ganz generell fest, dass der Personalbestand bei den BVB im Fahrdienst Tram/Bus seit Ende 2019 ausgeglichen sei - das frühere Problem des Personalnotstands konnte also behoben werden. Die Situation gestalte sich bis heute stabil; das habe unter anderem auch mit den zahlreichen Weggängen in der hiesigen Gastrobranche zu tun. Die BVB, so Bolliger, hätten in den vergangenen zwei Jahren diverse Personen aus der Gastronomie angestellt:

«Wir haben gleich zu Beginn der Coronapandemie noch Stellen ausgeschrieben gehabt. Auf diese offenen Stellen haben wir viele Bewerbungen erhalten, sehr viele auch aus der Gastronomie.»

So hätte man auf die Ausschreibung weniger Stellen nicht selten rund 500 Bewerbungen gezählt, so Bolliger weiter. Aber auch wenn kein Job bei den BVB ausgeschrieben ist, flattern regelmässig Anfragen ins Haus: «Wir haben seit Corona vermehrt Initiativbewerbungen erhalten aus dem Bereich Gastronomie - aber auch aus der Pflege.» Den Effekt von Corona auf den Arbeitsmarkt bemerkten die BVB generell bei den Rekrutierungen, «so bewerben sich vermehrt auch Personen bei uns, die wegen der Pandemie ihre Stelle verloren haben», sagt Bolliger.

Ideal für Quereinsteiger

Die Vorteile einer Anstellung bei den BVB liegen für krisengeschüttelte Gastroangestellte auf der Hand - so hält sich etwa der Umschulungsaufwand in Grenzen: Die Ausbildung zur Tramführerin respektive zum Tramführer dauert lediglich 40 Tage, davon 26 Tage Grundschulung mit theoretischen und praktischen Teilen. Nach bestandener Theorieprüfung beginnt das Fahrtraining für die nächsten 14 Arbeitstage.

Es sei ein typischer Quereinsteigerberuf, prädestiniert für Leute, die in relativ kurzer Zeit umsatteln wollten, so Bolliger. Einzige Voraussetzung zum Ausbildungsstart sei eine abgeschlossene Lehre respektive die Matura und bei einer Bewerbung als Bus-Chauffeuse respektive Bus-Chauffeur die erfolgreich abgelegte theoretische Prüfung bei der Motorfahrzeugprüfstation in der Kategorie D und der Chauffeurzulassungsverordnung.

Aber auch für die BVB stellen ehemalige Gastroangestellte eine interessante Option dar, sagt Susanne Bolliger: «Die Tätigkeit der Fahrdienstmitarbeitenden setzt eine gewisse Belastbarkeit und Resilienz der betreffenden Personen voraus. Gerade Angestellte aus der Gastronomie sind vertraut mit diesen Anforderungen.» Ebenfalls würden diese die Schichtarbeit kennen und hätten auch Erfahrungen mit der Zimmerstunde, «was gut zu unseren geteilten Diensten passt und damit ebenfalls von Vorteil ist».

Quereinstieg: Die Gelegenheit ist laut Adecco günstig

Abgesehen von öV-Betrieben gibt es noch andere Branchen, die von den zahlreichen Weggängen in der Gastronomie profitieren. Jessica Jocham, Sprecherin des Stellenvermittlers Adecco, sagt auf Anfrage, dass viele Arbeitnehmende aus Gastronomie und Hotellerie während der Pandemie zum Beispiel auch in die Logistik oder in den Online-Verkauf gewechselt haben. «Manche sattelten sogar ganz um und wurden im Gesundheitswesen tätig, beispielsweise als Mitarbeitende im Impfzentrum.»

Jedenfalls, so Jocham weiter, sei der Zeitpunkt für einen Quereinstieg sehr günstig, da derzeit auf dem Schweizer Arbeitsmarkt in allen Branchen viele Stellen offen seien:

«Im Moment gibt es in beinahe allen Berufsgruppen mehr Vakanzen als Stellensuchende. Dieser Zeitpunkt ist besonders gut für Arbeitnehmende, einen Quereinstieg zu wagen!»

Weiter ins Detail gehen kann und will Jocham indes nicht. In welche Branchen sich Arbeitnehmende vermitteln lassen, sei schliesslich stark abhängig von ihrem Profil und ihren Erwartungen sowie von den Anforderungen der Unternehmen und deren Bereitschaft, branchenfremdes Personal einzustellen.

