Personalmangel Die grosse Nervosität der Basler Beizen vor der Fasnacht An den «drey scheenschte Dääg» ist der Personalbedarf im Service riesig. Manche Restaurants arbeiten mit drei Mal so vielen Angestellten. Dieses Jahr ist es besonders schwierig, diese aufzubieten. Und dann ist da noch die Pandemie. Rahel Empl Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

An der Fasnacht fliessen Wein, Waggis und Bier in Strömen, wie hier beim Auftritt des Schnitzelbanks Zeigfinger im Hotel Basel. Die Frage ist, wie lange es heuer dauert, bis das Flüssige am Tisch ist. Archivbild: Juri Junkov

Lange Zeit sah es gar nicht gut aus für die Basler Fasnacht 2022. Im Winter kam so manch Aktive und so manch Aktiver zum Schluss, dass man wegen Corona wohl auch die diesjährige Ausgabe an den Nagel hängen könne. Dann ging es plötzlich ganz schnell, zumindest eingeschränkt seien die «drey scheenschte Dääg» möglich, liess der Basler Regierungsrat vor wenigen Wochen verlauten. Beizen ohne Ausnahmebewilligung müssten indes um 1 Uhr nachts schliessen. Ein paar Tage später war diese Einschränkung bereits aufgehoben: Wer möchte, kann nun durchgehend geöffnet bleiben.

Diese Kurzfristigkeit stellt so manch Beizer vor grosse Probleme. Innert weniger Tage mussten die Dienstpläne neu verfasst werden, zusätzliches Küchen- und Servicepersonal aufgetrieben werden. Etliche Betriebe suchen auch jetzt noch, nur wenige Tage vor dem Morgenstreich, nach Aushilfen, wie ein Blick auf entsprechende Stellenportale sowie auf den Jobmarkt der Uni Basel zeigt. In Zeiten, in denen die Gastrobranche sowieso schon unter einem Personalmangel leidet, ist das ein ziemlich schwieriges Unterfangen.

Maurus Ebneter, Präsident des Basler Wirteverbands, sagt: «Viele Restaurants und Bars haben Mühe, für die kommende Fasnacht genügend Aushilfen zu finden. Das ist umso schlimmer, weil manche Betriebe bereits Lücken in ihren ständigen Teams aufweisen.» Er hoffe, dass die vakanten Stellen noch kurzfristig besetzt werden können. Und geht davon aus, dass der Personalmangel an der Fasnacht spürbar sein wird:

«Es wird möglicherweise Lokale geben, die ihre Öffnungszeiten, das Angebot oder ihre Platzzahl beschränken müssen, um den Ansturm zu bewältigen und die Mitarbeitenden nicht zu überlasten.»

Auch Esther Brühwiler, Direktorin des Hotel Basel, muss damit rechnen, dass sie ihre Betriebe beim sogenannten Bermuda-Dreieck nicht durchgehend geöffnet haben kann. Zwar hat sie nun nach Tagen verzweifelter Suche und dank Aufrufen auf Whatsapp 40 Aushilfen engagieren können - doppelt so viele Angestellte wie zu normalen Zeiten und genau so viele, wie sie braucht. «Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es in Pandemiezeiten immer zu krankheitsbedingten Ausfällen kommen kann. Und dann habe ich ein Problem,» sagt Brühwiler. Denn Reserven gebe es kaum.

Restaurant Löwenzorn schliesst am Sonntag bereits um 23 Uhr

Normalerweise kann Brühwiler auf einen ganzen Stamm an langjährigen Aushilfen zurück greifen. «Da aber viele dachten, die Fasnacht finde nicht statt, haben sie keine Ferien genommen und konnten mir nun so kurzfristig nicht mehr helfen.»

Beim Restaurant Löwenzorn ist der Personalbedarf wegen der vielen Säle im Haus am Gemsberg, die während der «drey scheenschte Dääg» zusätzlich betrieben werden, noch grösser als beim Hotel Basel. Pächter Karim Frick gibt gegenüber der bz an, dass er rund drei Mal mehr Arbeitskräfte brauche. Soeben hat er die Arbeitspläne fertiggestellt und berichtet: «Es wird eng. Wir müssen viele, viele Stunden arbeiten. Aber das ist okay, wir freuen uns alle.»

Er habe in den vergangenen Tagen mit einigen Absagen wegen Krankheit zu kämpfen gehabt; dank Inseraten etwa bei der Jobbörse der Uni habe er nun aber einen guten Grundstock an Personal beisammen. Damit müsse er allerdings sparsam umgehen: «Wir verzichten darauf, von Sonntag auf Montag durchgehend geöffnet zu haben und schliessen um 23 Uhr. Erstens rechnen wir dann nicht mit einem grossen Publikumsauflauf, und zweitens fehlen mir schlicht die Arbeitskräfte.» Jetzt dürfe einfach niemand mehr krank werden, hofft Frick.

Bei Kohlmanns arbeiten Büroangestellte im Service

Beim Schnitzelbank-Hotspot Kohlmanns am Barfi wiederum tönt es ähnlich. Gastgeberin Jo Peter betont zwar, man sei «glücklicherweise» gut aufgestellt für die Fasnacht: «Wir konnten viele Leute von Partnerbetrieben unserer Muttergesellschaft Gastrag mobilisieren. Ausserdem haben sich viele Büro-Angestellte bereit erklärt, im Service zu arbeiten, unter anderem werde auch ich selber anpacken. So kommen wir gut über die Runden.» Aber auch sie hoffe, dass nichts mehr dazwischen komme.

Frick appelliert angesichts der Personalnot an das Verständnis der Aktiven und der Fasnachtsbesucherinnen und -besucher: «Wir geben unser Bestes. Trotzdem kann es vorkommen, dass es etwas länger dauert, bis das Bier auf dem Tisch steht.» Esther Brühwiler schlägt in die gleiche Kerbe wie ihr Kollege. Und spricht wohl der ganzen lokalen Branche aus dem Herzen, wenn sie sagt: «Das ist meine 28. Fasnacht. Und ich war noch nie so nervös wie jetzt.»

