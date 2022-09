BVB haben immer wieder mit Tram- und Bus-Ausfällen zu kämpfen

Personalmangel und ÖV-Ausfälle Direktor der Basler Verkehrsbetriebe: «Wir haben ein Problem» Weil viele Angestellte krank sind, fehlt den BVB seit Monaten Personal. Immer wieder kommt es deshalb zu Tram- und Bus-Ausfällen. Bleibt das Problem bestehen, könnte es zu «grossflächigen Fahrplanausdünnungen» kommen. Zara Zatti 6 Kommentare 30.09.2022, 05.00 Uhr

Direktor Bruno Stehrenberger bezog am Freitag Stellung. Kenneth Nars

Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) zeigten sich am Donnerstag reuig vor den Medien. Weil es in den letzten Wochen immer wieder zu Ausfällen von Trams oder Bussen kam, luden die BVB zu einer Informationsveranstaltung – um zu erklären, was eigentlich los ist. «Wir können nicht mehr alle unsere Leistungen erbringen», sagte der Direktor Bruno Stehrenberger. Und entschuldigte sich mehrmals bei den Fahrgästen.

Grund für die Ausfälle sind vermehrte Krankheitsfälle beim Personal. Diese verzeichnet das Unternehmen seit März dieses Jahres. Im September kam es durch die Ausfälle zu einer Leistungseinbusse von 2,8 Prozent. Das heisst aber auch: Nach wie vor verkehren über 97 Prozent aller Kurse fahrplanmässig.

Bis zu 100 Personen fehlen am Tag

Im Moment würden regelmässig 60 bis 70 Personen fehlen. Teilweise seien es bis zu 100 Personen. Normal seien etwa 35 krankheitsbedingte Ausfälle pro Tag. Über die Gründe für die plötzlich vielen kranken Angestellten sind die BVB ratlos. So hätten sie das Gespräch mit den Mitarbeitenden nach deren Rückkehr an den Arbeitsplatz gesucht.

Auch liessen sie durch das Institut für Arbeitsmedizin eine Analyse der Schichtpläne durchführen. Ohne klare Ergebnisse. Die BVB können nur mutmassen. Stehrenberger sieht etwa Spätfolgen der Coronakrise als mögliche Ursache: «Wir können uns vorstellen, dass die Menschen seit der Pandemie sensibilisierter sind, wenn sie sich krank fühlen, und eher zu Hause bleiben.»

Viele Mitarbeitende der BVB melden sich derzeit krank. Nicole Nars-Zimmer

Um das Angebot aufrechtzuerhalten, wurden Mitarbeitende aus anderen Bereichen, die über eine Fahrlizenz verfügen, in den Fahrdienst versetzt. «Wir gaben alle in den Fahrdienst, die fahren können», sagte Stehrenberger. Doch irgendwann brauche es diese auch wieder am vorgesehenen Platz. Sollte das Problem weiterhin bestehen bleiben, arbeiten die BVB mit zwei möglichen Varianten. Entweder werde wie bisher auf eine punktuelle Ausdünnung des Angebots gesetzt. Oder aber es komme zu einer «grossflächigen Fahrplanausdünnung».

6 Kommentare Flavio Pereira vor etwa 6 Stunden 2 Empfehlungen Da können sie die Linken und Grünen danken. So viel tamtam und dann sowas.Mal die Prozesse optimieren. Alles 10 Minuten oder 15 Minuten Tram und Bus reicht aus. 2 Empfehlungen Bernhard Folda vor etwa 2 Stunden Woran Linke und Grüne die Schuld übernehmen müssen, ist schon unglaublich! Jetzt sind sogar schuld daran, dass Menschen erkranken und nicht arbeiten! Absurder geht's nicht mehr! Alle Kommentare anzeigen