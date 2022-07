Den Basler Grünen haben mit Personalproblemen zu kämpfen.

Grüne Basel Personalprobleme: Wer surft auf der Grünen Welle? Die Basler Grünen wollen bei den kommenden Wahlen zulegen – allerdings fehlen der Partei profilierten Köpfe. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Eine weitere Zukunftshoffnung weniger: Michelle Lachenmeier verlässt im Herbst das Basler Parlament. Kostas Maros/ ZVG

Gewinner bei den Parlamentswahlen, Verlierer bei den Regierungsratswahlen: Das Resultat der Basler Grünen bei den Wahlen vor zwei Jahren könnte sich 2024 wiederholen. Das zeigt ein Blick über die Kantonsgrenze hinaus: Immer wieder gehörten die Grünen zusammen mit den Grünliberalen in den vergangenen Jahren zu den Abräumern. Das neue Selbstverständnis spiegelt sich auch im Entscheid der Mitgliederversammlung Ende Juni wider, bei den nächsten Grossratswahlen nicht mehr wie bisher mit der Basta mit einer gemeinsamen Liste anzutreten. Rein rechnerisch bringt das erst einmal wenig: Wenn man die Wähleranteile von 2020 auf die Grünen und die Basta aufgeteilt, steht das Bündnis am Ende mit einem Sitz weniger da. Das Restmandat in Riehen wäre an die FDP gegangen.