Personelle Veränderungen beim Basler Fasnachts-Comité

Personelle Veränderung Fasnachts-Comité beruft zwei neue Mitglieder und Unterstützung für die Geschäftsstelle Das Fasnachts-Comité meldet personelle Veränderungen. So stossen zwei neue Mitglieder hinzu und die Geschäftsstelle erhält eine neue Assistenz. 22.12.2022, 12.24 Uhr

Das Basler Fasnachts-Comité gibt am Donnerstag folgende zwei neue Mitglieder bekannt. Es sind der 37-jährige Matthieu Meyer und der 49-jährige Lesmann. Für die Geschäftsstelle wird neu Myriam Glaser (44) als Assistenz im Einsatz stehen.

In ihrer Medienmitteilung stellt das Comité die Neuzugänge folgendermassen vor:

Matthieu Meyer wird im Fasnachts-Comité das Ressort Drummeli unterstützen. Er ist seit 28 Jahren aktiver Fasnächtler, Tambour in einem Stammverein und Instruktor von Jungen Garden und Stammvereinen. Matthieu Meyer ist ausgebildeter Ökonom und als Kulturmanager für diverse Projekte tätig, so etwa für die Basler Trommelakademie, die Perkussionsgruppe Stickstoff und die Nachwuchs-Vorfasnachtsveranstaltung «Laaferi».

Markus Lesmann wird das Ressort Strassenfasnacht verstärken. Er hat als Binggis in einer Stammclique getrommelt. Während seines Studiums hat er als Schreiber und auf der Bühne am Zofingerconzärtli mitgewirkt. 2007 zog es ihn auf einen Waggiswagen, seit 2016 ist er Schnitzelbänggler.

Myriam Glaser ist seit 37 Jahren als Pfyfferin an der Basler Fasnacht aktiv, mit einem Tambour verheiratet und Mutter eines Kindes, das seine 1. Binggis-Fasnacht 2023 vor sich hat. Sie ist Mitglied in einem Stammverein und war dort elf Jahre im Vorstand tätig. Seit 2022 hat sie die Instruktion der Alte Garde übernommen. Als Assistentin der Geschäftsstellenleitung unterstützt sie in einer Drehscheibenfunktion die Comité-Mitglieder in allen Ressorts in administrativen und organisatorischen Aufgaben.