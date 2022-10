Das Petersgraben-Tram soll während der Herbstmesse ausweichen

Petition Neue Tramlinie soll während Basler Herbstmesse ausweichen Künftig soll der 16er via Petersgraben verkehren. Schon bevor die definitiven Pläne vorliegen, gibt es diverse Forderungen an die neue Tramlinie. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Der Petersgraben soll während der Herbstmesse auch künftig tramfrei bleiben. Juri Junkov

Das Petersgraben-Tram ist schon länger auf der To-do-Liste der Verkehrsplaner. Nun scheint es konkret zu werden. Noch diesen Herbst will die Basler Regierung dem Vernehmen nach die Vorlage für die neue Linienführung des 16ers vorlegen. Dieser soll künftig beim Barfüsserplatz den Kohlenberg hinauf und dann bei der Haltestelle Universität rechts abbiegen. Via Blumenrain/Schifflände könnte er dann wieder in die bisherige Linienführung zurückgeleitet werden.

Dadurch würde die Innenstadt vom Tramverkehr entlastet werden. Und nicht nur das: Der Petersgraben ist der erste Schritt zum sogenannten Tram 30, also eine Tramlinie als Ersatz der bisherigen Busverbindung zwischen Bahnhof SBB und Badischem Bahnhof.

Vor zweieinhalb Jahren hat das Basler Parlament mit seinem Placet zur Tramnetzentwicklung die Pläne für den Petersgraben grundsätzlich unterstützt. Klar ist aber auch, dass damit die Angelegenheit längst nicht erledigt ist. Sobald die konkreten Pläne vorliegen, wird die Diskussion über Sinn und Kosten losgehen.

«Herbstmesse soll ihr Flair behalten»

Beat Leuthardt. Kenneth Nars

Vor allem, wenn das Bau- und Verkehrsdepartement an den Ideen festhält, die in den vergangenen Jahren bereits durchsickerten, fürchtet Beat Leuthardt vom Komitee Pro Tram. Dann sei die neue Tramlinie zum Scheitern verurteilt. Um politischen Druck aufzubauen, will der frühere Basta-Grossrat nun deshalb eine Petition neu lancieren, die er vor drei Jahren bei Bekanntwerden der Pläne geschrieben hat.

Konkret sind es zwei Hauptpunkte, die Leuthardt sauer aufstossen: So will er eine klare Zusicherung des Bau- und Verkehrsdepartements, dass die Tramlinie während der zweieinhalb Wochen Herbstmesse auf der bisherigen 16er-Linie geführt wird. Den Vorschlag, die «Fressmeile» in den hinteren Teil Richtung Spalentor zu zügeln, lehnt er ab. «Die Herbstmesse soll ihr Flair behalten.»

Schienen sollen in die Strassenmitte

Die zweite Forderung betrifft den unteren Teil des Petersgraben. Auf früheren Entwürfen wurde die Tramlinie am rechten Strassenrand geführt, wenn man von oben schaut – also dort, wo die Zweiräder den Hügel hinuntersausen.

Leuthardt fordert nun, dass die Tramlinie in die Mitte der Strasse verlegt werden soll – auch wenn dort die Platzverhältnisse sehr knapp sind. «Tramfahrgäste und Velofahrende dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wenn man die Linie so bringt, wie ich befürchte, hat man alle, die die Messe gern haben, und alle Velofahrenden gegen sich», sagt Leuthardt. «So gefährdet man das ganze Projekt völlig unnötigerweise.»

