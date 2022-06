Pfadi Region Basel Grosses vor Augen: Auf die Basler Pfadi wartet das grösste Bundeslager der Geschichte – und eine rosige Zukunft Das nur alle 14 Jahre stattfindende Bundeslager Ende Juli ist das Highlight eines Pfadi-Jahres, in dem es für die Institution in Basel einigen Grund zur Freude gab. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Das Wachstum stimmt: Die Basler Pfadis steuern auf eine gesicherte Zukunft zu. zvg

Am Wochenende werden auf den Wiesen und in den Wäldern wieder die Zelte aufgestellt, am Lagerfeuer gesungen und in der Natur getobt: Pfingsten ist Pfadilager-Zeit. Das gilt auch für die 40 Pfadi-Abteilungen der Region, die am Wochenende allesamt ihre Lager antreten werden. Dies allerdings, nachdem sie teilweise Probleme bei der Suche nach geeigneten Standorten hatten, wie Annika Scheuber, Sprecherin der Pfadi Region Basel erzählt: «Es ist in den letzten Jahren schwieriger und teurer geworden, Zelt- und Schlafplätze zu organisieren. Wir werden aber von vielen Seiten unterstützt, sodass es am Ende zum Glück trotzdem geklappt hat.»

Unterstützung erhalten Pfadis schweizweit etwa von der Schweizer Pfadistiftung. Deren Ehrenpräsident, der Ex-LDP-Grossrat Hansruedi Bachmann, erkennt anhand der eingehenden Gesuche für Budget-Zustüpfe einen positiven Trend: «Die Gesuche werden wieder zahlreicher. Es geht etwas bei den Pfadi.»

Schöne Aussichten trotz Pandemie

Das ist besonders angesichts der zwei vergangenen Pandemiejahre ein positiver Trend. Einer, den auch Scheuber unterstreichen kann. So sei die Basler Pfadi im letzten Jahr um 3% auf 4152 Mitglieder gewachsen: «Das entspricht dem Wachstum der Vorjahre. Dass wir trotz Pandemie konstante Zahlen und nicht etwa einen Rückgang verzeichnen, freut uns enorm.»

So sei die Pandemie unter dem Strich sogar eine Chance für die Pfadi gewesen, wie Scheuber sagt: «Ich vermute einen Wandel im Mindset vieler Eltern. Der Bezug zur Natur und zu den Pfadi-Werten wird vielen Eltern wieder wichtiger, nachdem ihre Kinder so lange zu Hause herumsitzen mussten.»

So zeigen die Anmeldezahlen vielerorts nach oben, die Blauen-Pfadi musste zuletzt gar de facto einen Aufnahmestopp verhängen. Gleichwohl gibt es aber auch Abteilungen, die kriseln, was den Nachwuchs betrifft. So musste etwa die Abteilung St.Brandan geschlossen werden. «Solche Schliessungen sind enorm schade aber nicht die Normalität. Schwankungen kommen aber je nach Jahrgang vor. Es ist wichtiger, das Gesamtbild zu betrachten – und das passt», sagt Scheuber.

Ohnehin ist sie überzeugt, dass die Institution auch künftig en vogue bleiben wird: «Die Pfadi ist eine Lebensschule. Ich denke, wir haben unseren Platz im Bewusstsein der jungen Generation gefunden.» Zudem habe man auch die Digitalisierung nicht verschlafen, so gehören mittlerweile etwa Schnitzeljagd-Apps zum Inventar.

Es scheint vieles dafür zu sprechen, dass die Pfadi wieder auf die Rekordwerte des letzten Jahrhunderts zusteuert. Das sieht auch Bachmann so: «Die Pfadi wird wichtig bleiben, weil sie jungen Menschen enorm viele Grundwerte vermittelt. Das schätzen Eltern heute wieder mehr.» Ebenfalls verfüge sie – auch in Basel – über ein grosses, unterstützendes Netzwerk aus Ex-Pfadfindern: «In meinen Grossrats-Tagen gab es dort eine regelrechte Pfadi-Fraktion», erinnert sich Bachmann exemplarisch.

So viele Teilnehmer wie noch nie am Bundeslager

Auch Highlights wie das anstehende Bundeslager (BuLa) seien wichtig, damit sich die Institution bei den Jungen beliebter machen kann. Nur einmal alle 14 Jahre findet der Event statt, bei dem sich Pfadis aus der ganzen Schweiz sowie dem Ausland treffen. 30'000 Pfadfinder werden am 23. Juli für zwei Wochen in der Walliser Ortschaft Goms erwartet – 120 Hektaren Lagerplatz stehen ihnen zur Verfügung, 5 Tonnen Brot sind täglich für den Verzehr geplant und die Post bringt eine Sondermarke heraus.

Bachmann kennt die Wichtigkeit solcher Lager: «Für viele ist das der erste richtige Kontakt mit Kindern, die nicht aus der eigenen Gegend stammen. Meine Tochter hat sich in einem BuLa zum Beispiel in einen St.Galler Pfadi verknallt», erzählt er lachend. Auch Bachmann hat in seinen Lagern Kontakte geknöpft, die teils fürs Leben hielten: «Man erhält einen Blick über den Tellerrand hinaus und kommt mit anderen Kulturen in Kontakt. Ich mag mich erinnern, dass wir einmal in Schottland in einem Lager mit Taiwanesen und Israelis eine Seilbrücke gebaut haben – und das hat wunderbar funktioniert.»

Brücken bauen – sowohl im praktischen als auch im metaphorischen Sinne ein Credo der Pfadilager. So sagt Scheuber: «Man lernt am BuLa, dass es viele Wege gibt, wie man Pfadi machen kann. Wir sind zwar alle gleich, aber mit ganz anderen Traditionen. Das zu erleben, fördert Offenheit und Toleranz.» Bachmann pflichtet ihr bei: «Man lernt bei den Pfadi, sich auf gemeinsame Werte zu berufen und Probleme geeint anzupacken, was eine friedensfördernde Funktion hat. Die Weltpolitik könnte heutzutage mehr Pfadfinder vertragen.»

