Pakete Nach über einem Jahr: 350 Anmeldungen für Basler «Smart Box» Inzwischen gibt es in Basel drei Anlagen, bei denen Pakete selbstständig und zu jeder Tageszeit abgeholt werden können. Das Konzept der «Smart Box» funktioniere, sagt der Projektverantwortliche. Elodie Kolb 21.07.2022, 14.20 Uhr

Die erste «Smart Box» wurde am Claraplatz eingeführt. Inzwischen sind es drei in Basel. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Seit etwas mehr als einem Jahr müssen Baslerinnen und Basler nicht mehr zu Hause auf ihr Paket warten. Stattdessen könnten sie dieses sogar mitten in der Nacht abholen: Denn im März des vergangenen Jahres wurde am Claraplatz die erste «Smart Box» installiert.

Das Pilotprojekt des Amts für Mobilität, von Stadtkonzept Basel und dem Logistikcluster Region Basel ist auf zwei Jahre angelegt und soll nicht nur Komfort für die Nutzerinnen und Nutzer bieten, sondern vor allem auch den Transportverkehr minimieren. Denn durch diese Sammelstellen müssen die Pakete nicht mehr einzeln an verschiedene Haustüren geliefert werden.

Inzwischen drei Mal «Smart Box» in Basel

Mittlerweile sind zwei weitere «Smart Box»-Anlagen in Basel dazugekommen: Bereits nach wenigen Monaten, vergangenen Sommer, wurde eine Abholstation an der Vogesenstrasse im St.Johann installiert. Und seit diesem Monat hat das Erlenmattquartier ebenfalls eine «Smart Box». Dies auf Wunsch des Quartiervereins, wie Projektleiter der Mobilitätsstrategie Luca Olivieri schreibt.

Die Anlage am Claraplatz hatte allerdings bereits nach kurzer Zeit zu Diskussionen geführt. Sie ist dort untergebracht, wo vorher die Telefonkabinen waren. Unmittelbar davor sitzen häufig randständige Menschen, die sich dort regelmässig treffen. Bereits vor einem Jahr betitelte Olivieri die Situation als «unglücklich», auch heute schreibt er auf Anfrage, dass die Anlage am Claraplatz am wenigsten genutzt wird.

Dennoch sagt Olivieri weiter: «Das Konzept funktioniert sehr gut.» Täglich würden neue Nutzerinnen und Nutzer hinzukommen und auch die Anzahl zugestellter Pakete sei «in der Tendenz insgesamt steigend». Die einmalig notwendige Anmeldung für die Paketabholung haben allerdings bislang nur rund 350 Nutzerinnen und Nutzer ausgefüllt.

Unternehmen können auch Pakete deponieren

Am besten von den drei «Smart Box»-Anlagen komme jene an der Vogesenstrasse im St.-Johann-Quartier an. Weitere Standorte seien bisher nicht in Planung. Aber Olivieri ergänzt: «Es ist aber denkbar, dass bei Bedarf neue Anlagen auf privaten Flächen realisiert werden.»

Neu ist es ausserdem lokalen Unternehmen möglich, kleine bis mittelgrosse Kundenbestellungen in den Boxen zu deponieren, damit Kundinnen und Kunden die Pakete dann zum gewünschten Zeitpunkt – auch ausserhalb der Ladenöffnungszeiten – abholen können. Dieses Angebot sei bereits von Anfang des Pilotprojekts an geplant gewesen, man habe allerdings zunächst Erfahrungen mit Paketlieferanten sammeln wollen.

Wie das Projekt «Smart Box» nach der Pilotphase weitergeführt wird, sei bislang noch unklar, wie Olivieri auf Anfrage weiter schreibt. Entschieden wird voraussichtlich bis Ende Jahr.