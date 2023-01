IWB verkohlen Basler Weihnachtsbäume

Pilotprojekt IWB verkohlt Basler Weihnachtsbäume Der Energieversorger und die Stadtreinigung wollen alte Weihnachtsbäume zu Pflanzenkohle verarbeiten. Ob das Angebot Anklang findet, ist unklar – und der Aufwand ist beträchtlich. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 03.01.2023, 17.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bis am Dienstag wurden wenige Bäume beim Kannenfeldplatz für das Pilotprojekt abgegeben. Bild: Roland Schmid

Die Festtage sind vorbei, der obligate Weihnachtsbaum steht jedoch noch in der Wohnung. Diese Situation kennen wohl viele Haushalte in Basel. In diesem Jahr ist es zum ersten Mal möglich, den Weihnachtsbaum bei der Stadtreinigung abzugeben und ihn von den Industriellen Werke Basel (IWB) rezyklieren zu lassen. Ob der Pilotversuch ein Erfolg wird, ist noch unklar.

Vom 02. bis am 06. Januar können Baslerinnen und Basler jeweils Nachmittags ihre Weihnachtsbäume an zehn Standorten der Stadtreinigung abgeben. Diese übergibt die Bäume den IWB, die diese in der eigenen Pflanzenkohleanlage verarbeiten.

«Derzeit ist es noch zu früh, um zu sagen, ob das Angebot auf Interesse stösst», sagt Dominik Egli, Leiter der Stadtreinigung Basel-Stadt. Es seien bereits einige Bäume abgegeben worden. «Wenn das Pilotprojekt gut läuft, ziehen wir es gerne weiter. Es ist eine gute Sache», fügt Egli an.

Kein Mehraufwand in Sicht

Für die Stadtreinigung würde das Angebot keine Mehrkosten bedeuten. Man müsse die Bäume zwar an zehn Standorten entgegennehmen und anschliessend den IWB übergeben, dafür würden diese wegfallen bei der Abholung in den Quartieren. Die Kehrichtabfuhr holt bis Ende Januar gleichzeitig mit den «Bebbisägg» auch Weihnachtsbäume ab. Diese werden aber nicht von den IWB zu Kohle verarbeitet.

Dass die Aktion derzeit keinen grossen Mehraufwand ist, zeigt sich etwa beim Quartierentsorgungspunkt Kannenfeld. Das ist einer der zehn Standorte, an welchem die Bäume abgegeben werden können. «Es sind zwar ein paar Bäume hier. Wir hoffen aber, dass noch viele mehr kommen», erzählen Bilal Cokgezen und Sebastian Bohni. Die beiden Mitarbeiter des Entsorgungspunkts befürworten das Pilotprojekt.

Damit der Versuch zum Erfolg wird, sind die IWB und die Stadtreinigung auf tatkräftige Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Immerhin muss man den Weihnachtsbaum eigenhändig an einen ausgewählten Standort bringen und nicht bloss zusammen mit dem «Bebbisagg» auf die Strasse stellen.

Ein Sack Kohle als Anreiz

Der Lohn für diesen Aufwand sind vier Liter Pflanzenkohle. Das Naturprodukt speichert Nährstoffe und Wasser, lockert die Bodenstruktur, bindet CO 2 und ist deswegen bestens geeignet als Bodenzusatz in der Landwirtschaft und in der privaten Gartenarbeit. Damit Pflanzenkohle hergestellt werden kann, werden die Weihnachtsbäume unter Ausschluss von Sauerstoff verkohlt. «Die dabei freiwerdende Wärme wird für das lokale IWB-Fernwärmenetz genutzt», sagt Reto Müller, Mediensprecher der IWB.

Die Pflanzenkohle muss allerdings bei den IWB in der Steinenvorstadt oder beim Quartierentsorgungspunkt Kannenfeld abgeholt werden. An den restlichen Standorten erhält man lediglich einen Gutschein, der an diesen beiden Orten eingelöst werden kann.

Die Kohle ist auch erhältlich, wenn man keinen Weihnachtsbaum bei der Stadtreinigung abgibt. Vier Liter kosten im Online-Shop keine sechs Franken. Die IWB würden im Jahr rund 3500 Tonnen ungenutztes Landschaftspflegeholz zu Pflanzenkohle verarbeiten, sagt Müller.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen