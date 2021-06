Pilotprojekt Jetzt gehts los mit dem Covid-Zertifikat: Das ist der Fahrplan in beiden Basel Die Kantone starten mit der Ausstellung der Covid-Zertifikate. Basel-Stadt plant einen Ausbau des Systems jede Woche. Zuerst sollen die Genesen an die Reihe kommen, dann die Geimpften und am Schluss die Getesteten. Jonas Hoskyn 09.06.2021, 05.00 Uhr

Entwürfe: Ein QR-Code auf dem Handy oder auf Papier: So wird das Covid Zertifikat aussehen (Entwurf). zVg / BAG

Das Warten auf das Covid-Zertifikat ist gross. Dank diesem Hilfsmittel soll im Sommer endlich wieder so etwas wie Normalität herrschen. Vor allem Reise- und Eventfreudige setzen grosse Hoffnung in die Bestätigung, dass man aufgrund einer kürzlich überstandenen Coronainfektion immun ist, geimpft oder zumindest kürzlich negativ getestet wurde. Für letztere Gruppe gilt das Zertifikat je nach Testvariante einen oder drei Tage, für Geimpfte und Genesene ein halbes Jahr.

Seit gestern steht die entsprechende Smartphone-App des Bundesamts für Gesundheit zum Download bereit. Nur nützt diese noch nichts, ohne den persönlichen QR-Code, also das fälschungssichere Attest. Diesen soll es für technisch weniger Versierte auch in Papierform geben. Das Covid-Zertifikat enthält neben Name, Vorname, Geburtsdatum und einer Zertifikatsnummer auch die Angaben, ob jemand geimpft, genesen oder getestet ist. Seit gestern läuft die Pilotphase, in der die Kantone erste, wenige Zertifikate ausstellen. «In dieser Phase wird es noch nicht möglich sein, allen Personen ein Zertifikat auszustellen, welche ein solches wünschen», sagt der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen. «Die grösste Herausforderung ist, dass die Bevölkerung unbedingt und sofort ein Zertifikat möchte, insbesondere die bereits geimpften», sagt Rolf Wirz von der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion. Dies, obwohl die Anwendungsfälle wo es genutzt werden soll, noch nicht durch den Bund festgelegt seien.

Ab 14. Juni für Genesene, ab 21. Juni für Geimpfte

Kommende Woche können dann in Basel-Stadt Personen, welche bereits an Corona erkrankt waren, auf der Website des Kantons ein Covid-Zertifikat beantragen. Für den Kanton erweist es sich als Vorteil, dass er vor einem Jahr die eigene «COVID Care App» entwickelt hat und deshalb über die Daten aller positiv Getesteten verfügt. Auch Baselland nutzt diese Software. Notwendig für das Zertifikat ist aber, dass man positiv auf Corona getestet wurde und so im System ist.

Ab dem 21. Juni erhalten in Basel-Stadt geimpfte Personen dann das Zertifikat direkt im Impfzentrum. Wer bereits früher geimpft wurde, wird per SMS informiert, sobald das System bereit ist, und kann sein Zertifikat über ein Webformular anfordern. Auch hier erweist es sich als Vorteil, dass die beiden Basel wie die meisten Kantone die Software «OneDoc» nutzen und auf Impfzentren gesetzt haben. Kantone, wo auch in Arztpraxen geimpft wird, haben nun logistisch den grösseren Aufwand.

Getestete ab Ende Juni

Baselland kommuniziert keine eigenen Daten. «Das Rollout des Zertifikates im Kanton Basel-Landschaft richtet sich an den Fahrplan des Bundesprojektes», sagt Wirz. «Die kommunizierten Termine des Bundes können auch in BL eingehalten werden.»

«Für alle Beteiligten ist zweifellos der sehr schnelle Systemaufbau mit unterschiedlichen Datenquellen und Schnittstellen die grösste Herausforderung», sagt Steffen. So sollen künftig auch alle negativen Ergebnisse von PCR-Tests und Antigen-Schnelltests direkt zur Ausstellung eines Zertifikats führen. Dafür müssen die Resultate von sämtlichen involvierten Testzentren, Arztpraxen, Labors und Apotheken digital gebündelt werden. Gemäss Bund soll dies ab Ende Juni möglich sein.