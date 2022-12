Erste «Basel Fashion Night» feiert lokale Modelabels

Pilotprojekt «The show must go on!» – Kollektiv lokaler Modelabels versucht sich an einer «Basel Fashion Night» Die Modeschau in der Elisabethenkirche wird als Event der Extraklasse promotet – entsprechend hoch sind die Erwartungen. Die Plattform für lokale Modeschöpfende darf zwar professioneller und repräsentativer werden, macht aber Lust auf mehr. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 11.12.2022, 20.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Model Isaac Mesah trägt die Kollektion von Organisatorin Lovely Apple. Tanja Opiasa-Bangerter

Einen Anlass nach seinem Publikum einzuordnen, mag ihm nicht immer gerecht werden. Im Fall der Basler Fashion Night, die am Samstag in die Basler Elisabethenkirche einlud, spiegeln die Anwesenden das Event bis auf einige Ausnahmen jedoch ziemlich eins zu eins wieder. In Abwesenheit bekannter Akteure der überschaubaren Basler Modeszene bewegen sich die zahlreichen Gäste vom Hauptorganisatoren, dem Basler Modelabel «Lovely Apple» in ihrem eigenen Universum.

Die Mehrheit scheint sich zu kennen und feiert die Existenz des Gegenübers mit gepflegtem Smalltalk und einem Schluck Hochpreis-Champagner aus dem Plastikglas. Bereits vor Beginn der ersten Modeschau wird Story an Story auf die Instagram-Seite der Veranstalterin geladen. Inmitten der mit unzähligen Scheinwerfern ausgeleuchteten Kirche vermischt sich der starke Duft von Parfum mit dem Cüpli-Atem des Nachbars, der seiner Begleitung zuprostet: «Endlich wieder etwas los in Basel.»

Die 180 direkt am weissen Teppich gestuhlten Plätze sind bereits im Vorfeld zum Anlass ausverkauft. Die jungen Damen tragen aufwendiges Make-up und unser Gegenüber nur einen BH unter der dicken Winterjacke – etliche der ebenfalls überdurchschnittlich jungen Herren stellen Kreuz-Ohrringe und Vollrasur über klassischen Hemden zur Schau.

DJ Antoine und Ex-Bachelor Alan Frey sorgen für Glanz und Gloria

Für eine Portion Glanz und Gloria sorgt der Besuch von Promi-DJ Antoine, der im Pelzlook mit einem Fan ein Selfie schiesst. Der Ex-Bachelor Alan Frey läuft später in einem Anzug vom Basler Designer Mario Forgione über den weissen Teppich.

Fotogene zieht es vor den Banner mit der vielsprechenden Aufschrift «Basel Fashion Night». Nebst den Namen der anwesenden Labels und Marken sind keine regionalen Grosssponsoren vermerkt – was nichts heissen muss. Nur so viel, dass das Pilotprojekt bis dato beinahe nur von Mitwirkenden getragen wird.

Dass unter den Anwesenden die Vorfreude auf ein Modeevent in Basel gross ist, wird spätestens klar, als das erste Model der neuen Kleidermarke «Jade with July» den Abend eröffnet. Jede Regung von Profi-Model Vivienne Oesch wird von den jubelnden Gästen mit der Handykamera festgehalten. Die alltagstaugliche, von der Hip-Hop Bewegung inspirierte Mode schafft es nicht zuletzt durch die Showeinlage von Designer und Rapper Marvin Hurry zu begeistern. Er sei dankbar über die ihm gebotene Plattform, die punkto Licht- und Soundtechnik jedoch noch Verbesserungspotenzial habe. «Die Models waren auf jeden Fall grossartig», meint Hurry ob dem diversen, charismatischen Model-Pool. «Eine tolle Gelegenheit», findet auch Model Isaac Mesah den Event, an dem er seit langem wieder laufen dürfe.

Sommermode zu Afrobeatz Klängen

Beim Auftritt der luftig leichten Sommermode des Labels «Tonja» läuft alles rund. Der Einspieler hinter dem DJ-Pult zeigt sonnengeküsste Models am Strand – zu schmeichelnden Schnitten und fliessenden Stoffen spielt Basler DJ-Flash mitreissenden Afrobeatz. Und als Publikumsliebling Sébastien Steinbach einen verspielten Zweiteiler zeigt, hält es einige nicht mehr auf den Kirchenbänken. «Die Ambiance ist einmalig», sagt Coiffeur Steinbach, für den Modeln zum Hobby wurde. «Wir kommen wieder», sagt eine seiner Kundinnen Jaqueline Ebnöter.

Basler Modemarke «Tonja» mit luftig leichter Sommermode Tanja Opiasa-Bangerter

Nach der zwanzigminütigen Pause löst sich der in der Luft liegende progressive Touch in klassischer Anzugmode sowie einem Tick zu dick aufgetragener Maskulinität auf. Doch auch diese wird vom euphorisierten Publikum ungefiltert beklatscht – schliesslich stimmt der Unterhaltungsfaktor. Hauptorganisatorin Jelena Zoric sorgt dafür, dass dies auch bei der vierten und letzten Show ihres Labels «Lovely Apple» so bleibt und lässt kurzerhand einen Rappen auftreten. Geritten wird das Tier, das ohne Zaum zum Ende des Laufstegs tänzelt, von einem Model, das ein rauschendes weisses Kleid aus Zorics Kollektion trägt.

Die Kollektion vom Modelabel «Lovely Apple» hoch zu Ross zVg

«Es gab wohl noch nie ein Pferd in einer Kirche», sagt Zoric. Der Wow-Effekt ist ihr gelungen und der Auftritt so kurz, dass sich aufkommende Bedenken über den Sinn des Auftritts bei den Anwesenden wohl schnell verflüchtigen. Die Mehrheit applaudiert zurückhaltend, einige stehen jedoch staunend auf.

Ganz im Sinne vom Prinzip dieser Modeschau, die in erster Linie ein willkommenes Unterhaltungsspektakel und weniger eine repräsentative Wiedergabe Basler Modeschaffens ist, findet im Anschluss der Modeschau eine Afterparty statt. Zu der kommen vorwiegend Bekannte der Mitwirkenden. «Die Veranstaltung hat Potenzial», sagt eine Besucherin, bevor sie ins Taxi steigt. Die Nacht ist noch jung und die erste Basler Fashion Night ebenso.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen