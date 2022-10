Kanton Basel-Stadt entsiegelt Parkfelder

Pilotversuch Um Pflanzen in trockenen Sommern zu schützen und das Stadtklima zu kühlen: Basel-Stadt entsiegelt Parkfelder Ab Ende Oktober werden beim Riehenring 14 Parkfelder entsiegelt. So soll künftig Regenwasser in den Untergrund gelangen. Der Pilotversuch soll die beste Variante für hitzebeständigen Pflanzenbewuchs aufzeigen. Lea Meister 28.10.2022, 09.59 Uhr

Beispiel verlegte Rasenfugensteine-Zuschnitt. zvg

Im Kanton Basel-Stadt soll mehr Regenwasser anstatt in die Kanalisation in den Boden geleitet werden. Dies, um beispielsweise die Stadtbäume stärker mit Wasser zu versorgen, wie der Kanton am Freitag mitteilt. «Ein vitaler Baumbestand verdunstet mehr Wasser und kühlt das Stadtklima», heisst es in der Mitteilung. Gleichzeitig werde die Kanalisation entlastet und die Gefahr von Überflutungen nehme ab.