Pilotversuch Verwerten statt entsorgen: Aus alten Weihnachtsbäumen wird in Basel neu Pflanzenkohle hergestellt Baslerinnen und Basler können in der ersten Januarwoche ihre nicht mehr benötigten Weihnachtsbäume erstmalig an zehn Standorten der Stadtreinigung abgeben. Die IWB verwerten die Bäume anschliessend zu Pflanzenkohle. Dafür gibt es einen Gutschein für vier Liter von der gewonnenen Kohle. Aimee Baumgartner 21.12.2022, 11.13 Uhr

Wer kein Auto besitzt, muss denn Weihnachtsbaum händisch zu einer der Abgabestationen bringen. Archivbild: Martin Toengi

Wie alle Jahre können Baslerinnen und Basler ihre alten Weihnachtsbäume, Tannäste sowie Adventskränze nach den Festtagen bis Ende Januar kostenlos zusammen mit den Bebbi-Säcken der Kehrichtabfuhr mitgeben. Im Rahmen eines Pilotprojektes kann man die Weihnachtsbäume neu auch zu Pflanzenkohle verkohlen lassen, teilt der Kanton am Mittwoch mit. Bei der Verkohlung wird der Atmosphäre CO 2 entzogen und es entsteht neben Pflanzenkohle auch Wärme für das Fernwärmenetz der IWB (Industrielle Werke Basel).

Wer einen Baum abgibt, erhält im Gegenzug einen Gutschein für vier Liter Pflanzenkohle sowie ein kleines Muster der Kohle. Vom Montag, 2., bis Freitag, 6. Januar, können die Bäume jeweils nachmittags ab 13 Uhr an zehn Standorten abgegeben werden.

Liste der Abgabestellen Quartierentsorgungspunkt Kannenfeld, Strassburgerallee 12, Mo–Fr, 13 bis 19 Uhr

Sammelstelle Claramatte, Klingentalstrasse 22, Mo–Fr, 13 bis 16 Uhr

Magazin Stadtreinigung, Allmendstrasse 170, Mo–Fr, 13 bis 16 Uhr

Magazin Stadtreinigung, Brennerstrasse 11, Mo–Fr, 13 bis 16 Uhr

Magazin Stadtreinigung, Hochbergerstrasse 55, Mo–Fr, 13 bis 16 Uhr

Magazin Stadtreinigung, Lehenmattstrasse 92, Mo–Fr, 13 bis 16 Uhr

Magazin Stadtreinigung, Leimgrubenweg 29, Mo–Fr, 13 bis 16 Uhr

Magazin Stadtreinigung, Oberer Rheinweg 135, Mo–Fr, 13 bis 16 Uhr

Magazin Stadtreinigung, St.-Alban-Ring 265, Mo–Fr, 13 bis 16 Uhr

Magazin Stadtreinigung, Auberg 2, Mo–Fr, 13 bis 16 Uhr

Die nach der Verkohlung übrig bleibende Pflanzenkohle lässt sich nach Angaben des Kantons sowohl im Garten als auch in der Landwirtschaft einsetzen: «Dabei bleibt das in der Kohle gespeicherte CO 2 im Boden und wird nicht wieder an die Atmosphäre abgegeben.»

Die Terra-preta-Erde erkennt man insbesondere an ihrer dunklen Farbe. Flickr

Als Bodenzusatz muss die Kohle zunächst mit Kompost oder Flüssigdünger aktiviert beziehungsweise mit Nährstoffen aufgeladen werden. Die Pflanzenkohle verbessert die Bodenqualität und trägt zur Ausbildung sogenannter Terra-preta-Böden bei, schreibt der Kanton weiter.

Terra preta ist dunkle, humus- und nährstoffreiche Erde und wird auch schwarze Erde der Indios genannt. Die Ureinwohner Südamerikas stellten im Amazonasgebiet schon vor Jahrhunderten Terra preta her. In der Regel wird dafür ein Gemisch aus Holzkohle, Tonscherben und zahlreichen organischen Materialien wie Küchenabfällen, Knochen und Fäkalien verwendet.