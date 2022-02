Plakatsammlung Basel Basel soll wieder Stadt der Grafik werden Seit vier Jahren befindet sich die Basler Plakatsammlung auf dem Dreispitz. Sichtbar ist sie aber nicht. Das ruft nun die Politik auf den Plan. Mélanie Honegger 08.02.2022, 05.00 Uhr

Das aktuellste Ausstellungsbild im bz-Archiv: Im Stadthaus Basel waren 2011 diverse Plakate aus der Basler Plakatsammlung zu sehen. Kenneth Nars

Die Ausstrahlung ist bescheiden. Vor vier Jahren zog die Basler Plakatsammlung von der Lyss aufs Dreispitzareal, seither ist es um die mehr als 100’000 Plakate umfassende Sammlung, die zur Schule für Gestaltung gehört, ruhig geworden. Einzig der langwierige Versuch, die Sammlung zu digitalisieren, sorgte für Aufsehen.

Geht es nach Salome Bessenich, soll sich das nun ändern. Die SP-Grossrätin und Kunsthistorikerin hat einen Vorstoss eingereicht, in dem sie von der Regierung wissen möchte, wie die Plakatsammlung als kulturhistorische Institution mehr Sichtbarkeit erhalten könnte. Die langfristige Ausrichtung und Organisation der Sammlung seien nach wie vor ungeklärt.

Bessenich fragt deswegen auch, ob eine Integration der Plakatsammlung in eine andere «Basler Gedächtnisinstitution» und der Einsatz einer neuen Aufsichtskommission sinnvoll wären. «Die Sammlung ist einzigartig, ein richtiger Schatz», sagt Bessenich auf Anfrage. Viele wüssten aber gar nichts von diesem Fundus, die Vermittlung an die Öffentlichkeit bleibe derzeit aus. Ihr Vorstoss sei denn auch als Anstoss zu verstehen, diese auszubauen. «Es geht mir darum zu sagen: Hey, Ihr habt da eine tolle Sammlung. Macht doch was draus!»

Bedeutende Sammlung, aber kaum Ausstellungen

Es ist nicht der erste Versuch, der Basler Plakatsammlung Aufschwung zu verleihen. Bereits vor vier Jahren schrieb SP-Grossrat Claudio Miozzari in einer schriftlichen Anfrage an die Regierung von einer «unbefriedigenden» Situation. Anders sah das damals die Regierung. «Der neue Standort auf dem Campus der Künste bietet eine attraktive Umgebung, die die Sichtbarkeit der Plakatsammlung markant erhöht», schrieb sie damals in ihrer Antwort. Eine Übernahme in eine kantonale Kulturinstitution sei nicht nötig.

Das Aussergewöhnliche an der Sammlung: Da sie der Schule für Gestaltung gehört, ist nicht das Präsidialdepartement, sondern das Erziehungsdepartement zuständig. Dieses war in der Vergangenheit kritisiert worden, dem Anliegen nicht genügend Beachtung zu schenken.

Ob das Fazit nun anders ausfällt? Bessenich hat jedenfalls breite Unterstützung aus allen politischen Lagern: Unterzeichnet haben den Vorstoss Vertreterinnen und Vertreter von links bis rechts, darunter Joël Thüring (SVP), Johannes Sieber (GLP), Jérôme Thiriet (Grüne) und Catherine Alioth (LDP).

In einem Punkt scheinen sich Regierung und Unterzeichnende denn auch seit Jahren einig zu sein: Dass der Sammlung eine hohe Bedeutung zukommt. Diese kann auf Anfrage zwar besichtigt werden; online sind aber keine Informationen zu vergangenen oder anstehenden Veranstaltungen zu finden. Ursula Gysin, Direktorin der Schule für Gestaltung, war am Montag auch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

«Für die Öffentlichkeit fände ich es toll, wenn es Ausstellungen gäbe», sagt Bessenich. Neben Kunst und Architektur habe Basel nämlich auch in diesem Bereich einiges zu bieten. «Basel ist eine Stadt der Grafik und des Designs», betont sie. Zumindest soll sie es wieder werden.