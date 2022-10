Plauderkassen - Gekommen für eine Pastille, geblieben um zu Plaudern – im Gellert startet das Pilotprojekt

Plaudertaschen aufgepasst: Am Montag lief in Basel das schweizweit erste Pilotprojekt der Plauderkassen an. Gespräche wurden in der Top Pharma Apotheke im Gellert in den ersten Stunden noch wenig geführt, dafür umso mehr Interesse bekundet. Das dürfte sich im Quartier mit einer Mehrheit an Alleinstehenden bald ändern.

Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 17.10.2022, 18.13 Uhr