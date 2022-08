Fischsterben bei Bauarbeiten der CMS

Pleigne im Jura Ein Weiher stirbt aus: Die Neugestaltung fordert zahlreiche Opfer Ein geleertes Gewässer in der Nähe von Roggenburg macht mit toten Tieren auf sich aufmerksam: Fische, Muscheln und Insekten verendeten unter der Sommerhitze. Die zuständige Christoph Merian Stiftung sagt, es sei alles mit rechten Dingen zugegangen. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Die Renaturierung des Weihers wird den Fischen zum Verhängnis. Juri Junkov

Es sind eindrückliche Bilder, die der bz zugespielt wurden. Eine grosse braune Grube ist sichtbar. Die prägnante Duftkombination von Schlamm und totem Fisch liegt in der Luft. Es handelt sich dabei um zwei geleerte Weiher hinter Roggenburg an der französischen Grenze. Nur noch eine kleine Pfütze bedeckt einen Bruchteil der ursprünglichen Fläche. Im Restwasser treiben zahlreiche tote Fische an der Oberfläche. Egli, Rotaugen und Rotfedern prägen das Bild.