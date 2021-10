Politik Abschied von Bern: So erlebte Christoph Eymann seinen letzten Tag im Nationalrat Von der grossen Kammer ins Kleinbasel: Nach 40 Jahren in der Politik tritt der Basler LDPler zurück. Die bz hat ihn an seinem letzten Tag im Parlament begleitet. Nora Bader Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Christoph Eymann beendet seine politische Karriere nach fast 40 Jahren. In Bern wird er im Nationalrat verabschiedet. Kenneth Nars

Andächtig, fast etwas verunsichert, tritt Christoph Eymann in die Wandelhalle im Bundeshaus. In jeder Hand hält er einen grossen Blumenstrauss. «Es ist, als ob das Pfadilager fertig ist», sagt der 70-jährige Basler. Grosses Zeltabbrechen. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier schultern ihre Rucksäcke, steigen in den Zug und fahren nach Hause.

Als einer der Letzten verlässt Christoph Eymann an diesem Freitag den Nationalratssaal im Bundeshaus. Die Herbstsession ist beendet. Und mit ihr endet die politische Ära des Basler Liberaldemokraten. Beinahe zumindest. Bis zur Wintersession gehört er noch den parlamentarischen Kommissionen an, etwa jener für Wissenschaft, Bildung und Kultur. In der Wintersession tritt Patricia von Falkenstein, Basler LDP-Präsidentin und Mutter der gemeinsamen Kinder, Eymanns Nachfolge in Bern an.

Christoph Eymann beendet seine politische Karriere nach fast 40 Jahren. In Bern wird er im Nationalrat verabschiedet. Kenneth Nars

Der erste Tag und der Blick auf die Alpen

In der Wandelhalle sitzen FDP-Parlamentarier noch um die zurückgetretene Präsidentin Petra Gössi versammelt an einem kleinen Tisch und diskutieren angeregt. Christoph Eymann, der auf politischer Linie irgendwie nicht richtig zur Fraktion gehörte, setzt sich in einen grossen schwarzen Ledersessel ein paar Meter weiter und seufzt. Sein Sohn Benjamin von Falkenstein, der heute nach Bern gereist ist, um der Verabschiedung im Parlament beizuwohnen, nimmt auf dem Hocker nebenan Platz.

Christoph Eymann nach der Verabschiedung mit Sohn Benjamin von Falkenstein auf der Terrasse im Bundeshaus. Kenneth Nars

«Jetzt bin ich doch etwas wehmütig», sagt Eymann. Er wendet den Blick ab, aus dem Fenster, auf die Alpen. «Es ist jetzt gut so», sagt er, wieder gefasst. Vor ziemlich genau 40 Jahren habe er erstmals einem Rat angehört. Das war der Basler Bürgergemeinderat. Dann folgten elf Jahre im Basler Grossen Rat.

An seinen ersten Tag im nationalen Parlament im Jahr 1991 erinnere er sich noch genau, sagt Eymann. Der Basler Paul Wyss sei damals FDP-Nationalrat gewesen und Handelskammerdirektor, Eymann Gewerbedirektor. Wyss habe ihn gebeten, mit auf die Toilette zu kommen.

«Er wollte mir unbedingt etwas zeigen.»

Dort angekommen habe er aufs Fenster gedeutet und gesagt: «Schau mal, wie schön die Alpen sind», erzählt Eymann.

Die Vereidigung in den Nationalrat habe damals für jeden einzeln stattgefunden. «Meine Eltern waren dabei, es war ein sehr ergreifender Moment.» Er wisse noch, wie er kurz zuvor im Zug gesessen und gedacht habe: «Jetzt fängt eine neue Etappe an.» Und er habe grossen Respekt gehabt. «Kannst du das, was da auf dich zukommt?», habe er gedacht.

Auf ein Gipfeli mit dem Bundesrat

Im Basler Erziehungsdepartement, dem Eymann ab dem Jahr 2001 während 16 Jahren vorstand, habe er sich schnell den Ruf als Brückenbauer erarbeitet, sagen die Mitarbeitenden. Ähnlich tönt es bei Nationalrätinnen und Nationalräten.

Christoph Eymann am 1. September 2021 in der Wandelhalle des Bundeshauses. Kenneth Nars

Sogar mit manchen Bundesräten pflegte er einen freundschaftlichen Kontakt. Eines Tages bekam er einen Anruf von der Sekretärin des damaligen Bundesrates Johann Schneider-Ammann. Dieser wolle ein Gesetz mit Eymann besprechen, er solle am nächsten Morgen um 7 Uhr zu ihm ins Büro kommen. Das war kurz vor Schneider-Ammanns Rücktritt. «Dann nahm der Bundesrat aus dem Jackensack zwei Gipfeli und sagte, er wolle sich von mir verabschieden. Das war so rührend und ein schöner Moment», erinnert sich Eymann.

Mit Fussballstar Alex Frei an der Feier für Bernhard Heussler, der Ehrenspalenbergler wird.

Martin Toengi

Es habe auch unangenehme Momente gegeben. So setzte er sich 2001 dafür ein, dass die Euro 08 in der Schweiz stattfinden kann. Es gab grosse Treffen mit der Uefa, an denen die Schweiz den roten Teppich ausrollte, um gemeinsam mit Österreich den Zuschlag zu bekommen.

Doch im Vorfeld der Europameisterschaft wurde im Mai 2006 im Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich im Joggeli das Spielfeld von Hooligans gestürmt. Die Ausschreitungen sind als «Schande von Basel» in die Schweizer Sportgeschichte eingegangen. Eymann musste unverzüglich beim damaligen Sportminister Bundesrat Samuel Schmid antraben. «Er stauchte mich zusammen, dass es nicht schön war», sagt Eymann.

«Als hätte ich selbst im Stadion für Ordnung sorgen müssen.»

Schmid habe Angst gehabt, dass deswegen die Schweiz die Euro nicht austragen könne.

Das verstehe er im Nachhinein, sagt Eymann, der im FC Nationalrat mit der Nummer 10 nicht wenige Tore schoss und von der «Sonntags-Zeitung» als Ciriaco Sforza des Nationalrats bezeichnet wurde. Darauf angesprochen, sagt er und zwinkert: «Diesen Satz verwenden Sie heute besser nicht mehr.»

Christoph Eymann (links) bei einem Freundschaftsspiel der Parlamentarier gegen eine Tessiner Auswahl, am 6. März 2001. Lukas Lehmann / KEYSTONE

Mit Eymann im FC Nationalrat spielte damals auch der heutige SVP-Bundesrat Ueli Maurer. Eymann fasste als Präsident der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) den Auftrag, mit Maurer ins Gericht zu gehen, weil der Bund für Jugend und Sport zu wenig Geld zur Verfügung stellte. «Maurer begann über unsere gemeinsame Zeit im FC zu plaudern.» Mehr Geld habe es dann aber trotzdem nicht gegeben.

Die Kritik von Journalistinnen und Journalisten

Die politische Arbeit habe ihn nie gelangweilt, sagt Eymann. Aber manchmal, da sei er sehr unzufrieden gewesen mit seiner Umgebung. In Bern wie in Basel, etwa wenn seine Vorstösse nicht durchkamen. Er sei in solchen Momenten auch selbstkritisch gewesen. Sein Credo:

«Man muss verlieren können. Das habe ich im Sport gelernt. Wenn man gut ist, klopfen einem alle auf die Schulter, wenn nicht, dann steht man plötzlich alleine da.»

Er habe sich nie allzu viel auf sich selbst eingebildet: «Jeder der 199 anderen im Nationalrat ist mit demselben Recht da wie ich. Da muss ich weder überheblich sein noch unterwürfig. Es ist der Sinn, zusammen Lösungen zu finden.» Unter diesem Credo hätten nicht alle Nationalratsmitglieder gelebt, wenn er sie beobachtet habe, wie sie ins Hotel einmarschiert seien, sagt Eymann. Namen nennt er keine.

Christoph Eymann schreitet am ersten Tag der ausserordentlichen Session der eidgenössischen Räte zur Coronakrise zur Bernexpo in Bern. Alessandro Della Valle / Keystone

Dass er selber Kritik nicht ertrage, wie Journalistinnen und Journalisten immer wieder sagen, streitet er nicht ab, fügt aber an: «Auch hier kommt es auf den Ton an.»

Dieser habe sich mit der Pandemie überall verändert. «Er wurde schärfer, die Forderungen von Bürgerinnen und Bürgern härter.» Personenschutz habe er aber nur in seiner Zeit als Basler Regierungsrat ab und zu gebraucht. Etwa an einer Veranstaltung mit rund 2500 Lehrerinnen und Lehrern, als nicht klar war, wer ihm «bös wollte». Das war keine einfache Zeit für den damaligen Erziehungsdirektor. Halt habe er bei seiner Familie gefunden.

Die Stadt Basel erhält von der Unicef das Label Kinderfreundliche Gemeinde. Hier im Gundeli. Christoph Eymann als Erziehungsdirektor und Elsbeth Mueller, Unicef, inmitten der Kinderschar mit der Auszeichnung.

Martin Toengi



Eymann ist im Kleinbasel aufgewachsen. Geprägt habe ihn als Kind der Turnverein, wo er verschiedene Sportarten ausübte. «Die Sandgrube war wichtig», erinnert er sich. Oft habe er bis spät abends weitertrainiert. Als dann während seiner Zeit als Basler Erziehungsdirektor ein Schulhaus auf «seine Hochsprunganlage» gebaut wurde, habe er zwei Seelen in der Brust gehabt. «Bevor es mit dem Bau losging, bin ich alleine zum alten Kastanienbaum gegangen und habe über diesen Ort und über früher nachgedacht.»

Diesen stillen Moment gibt es auch am Freitag im Bundeshaus. Er bereue nichts, auch wenn dieser Spruch wie aus einer Werbung klinge, lacht Eymann, während die FDP-Fraktion nebenan nun ebenfalls das Bundeshaus verlässt. Aber:

«Wenn ich in der ersten Zeit im Nationalrat die Erfahrung von heute gehabt hätte, hätte ich einen anderen Hebel gehabt in der liberalen Fraktion. Ich hätte mehr bewegen können.»

Manchmal hatte er es nicht einfach, die Fraktion für sich zu gewinnen, da für diese oft die Staatsausgaben im Vordergrund standen. Stolz ist Eymann unter anderem auf seine Erfolge in Basel. Dort initiierte er die frühe Sprachförderung vor dem Kindergarten. Später setzte er dies national durch. Eymann setzte sich in Bern für die Universitäten und die Berufsbildung ein, für die Förderung der Fotovoltaik, Energieeffizienz und für die Pharma-Forschung. Noch nicht abgeschlossen ist sein Vorstoss für ein nationales Forschungsprogramm zur Alzheimerkrankheit. Und: Dass der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung in die Bundesverfassung aufgenommen wurde, ist mitunter sein Verdienst.

Der hier neu in den Nationalrat gewählte Christoph Eymann (LDP) freut sich mit seiner Familie und damals Nationalratskandidatin Patricia von Falkenstein im Wahlforum im Kongresszentrum in Basel. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Zum Schluss ein Umtrunk mit dem Sohn

Ganz loslassen kann er nicht. Das Präsidium der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos) wird Eymann weiterhin innehaben. Und er werde mit Barbara Schneider Geld sammeln für ein Heim für Kinder mit Behinderung. Ausserdem engagiert er sich ehrenamtlich für die Entstehung eines neuen Augenforschungszentrums. «Und ich will wieder im Rahmen der Möglichkeiten mehr Sport machen und mein Sonnenblumenfeld beackern.» Es sei ihm wichtig, eine Tagesstruktur zu haben und nicht bis 10 Uhr im Pyjama Zeitung zu lesen. Denn er habe gelernt aus der Vergangenheit:

An der Medienkonferenz der Basler Regierung zur Affäre Conti, Vorzimmer Grossratssaal. Von links: Eva Herzog, Carlo Conti, Guy Morin, Christoph Eymann und Christoph Brutschin. Es fehlt: Baschi Dürr.

Kenneth Nars

«Nach dem Regierungsamt fiel ich in ein Loch.»

Er habe damals nicht einfach den Titel verloren, sondern die Strukturen. Das habe er überwunden. «Es war gut, dass ich hier im Pfadilager noch mitmachen durfte.» Und da ist sie wieder, die Wehmütigkeit, die der liebvolle Witz nicht ganz zu übertönen vermag.

Nach einem Umtrunk mit seinem Sohn in Bern macht sich nun auch Eymann mit seinem Rucksack auf den Heimweg – von der grossen Kammer zurück ins Kleinbasel, seinen Lieblingsort.

Die politische Laufbahn von Christoph Eymann 1981–1987 Bürgergemeinderat

1984–1995 Grosser Rat Basel-Stadt

1991–2001 Nationalrat

1999–2001 Verfassungsrat

2001–2017 Regierungsrat, Vorsteher des Erziehungsdepartements

2015–2021 Nationalrat